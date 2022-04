Ignasi Guardans considera legítimo el espionaje a representantes políticos como Puigdemont

- Publicidad-

Ignasi Guardans ha sido diputado en el Congreso de los Diputados y también miembro del Parlamento Europeo. Actualmente es un colaborador habitual de Cadena Ser.

De formación jurista, militante de Convergencia Democrática de Cataluña hasta 2010, ha sido director general del Instituto de la Cinematografía de las Artes Audiovisuales.

Su opinión pública expresada en redes sociales respecto al CatalanGate, el escándalo que se ha dado a conocer esta semana sobre espionaje a distintas personalidades, tanto del ámbito de la política como del Derecho y del periodismo, de manera ilegal, está siendo muy comentada.

Se pregunta Guardans si será cierto un comentario que apunta a Pedro Sánchez, que habría ordenado al CNI en 2018 espiar a los líderes independentistas. Y a raíz de ese mensaje, afirma que «el control y seguimiento a fugados de la justicia que no tienen otro objetivo que hacer daño al Estado democrático, y que a eso dedican sus recursos, era y es perfectamente legítimo». Añade, además que «y no, las acciones de los servicios de inteligencia fuera de España no necesitan de ninguna autorización judicial. Otra cosa será si chocan con las leyes de los países donde resida el objeto de su investigación. Pero de eso va el espionaje. Si no, ¡ya haría el trabajo una consultora!»

No sé si esto 👇 es cierto o no lo es.

Pero el control y seguimiento a fugados de la justicia que no tienen otro objetivo que hacer daño al Estado democrático, y que a eso dedican sus recursos, era, y es, perfectamente legítimo. https://t.co/3llPAWQMCj — Ignasi Guardans (@iguardans) April 21, 2022

Sus palabras han sido comentadas por una de las personas afectadas, Gonzalo Boye, que también ha sido espiado y es abogado de Carles Puigdemont, entre otros referentes catalanes.

«Los demócratas de toda la vida avalando que contra los enemigos todo vale… seguro que encontrará buenos argumentos si, llegado el caso, toca justificar torturas o cualquier otra salvajada de las que ya hay ejemplos en la historia reciente del Reino de España«, ha comentado Boye.

Los demócratas de toda la vida avalando que contra los enemigos todo vale… seguro que encontrará buenos argumentos si, llegado el caso, toca justificar torturas o cualquier otra salvajada de las que ya hay ejemplos en la historia reciente en el Reino de España pic.twitter.com/2fZi3N0Bhw — Gonzalo Boye (@boye_g) April 21, 2022