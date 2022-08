Ignacio Aguado se va de Ciudadanos por la falta de liderazgo de Arrimadas y su apego por el cargo

- Publicidad-

Ignacio Aguado ha decidido darse de baja de Ciudadanos, poniendo en duda el liderazgo político de la actual presidenta, Inés Arrimadas. El que fuera vicepresidente de la Comunidad de Madrid y líder del partido en la región ha anunciado su baja como afiliado. Acusa a la dirección nacional del partido naranja de no querer dimitir. Otras de las razones es que tampoco se ha convocado un congreso extraordinario para abordar la crisis de la formación.

La traición de Ayuso a Aguado

El motivo de su petición “no fue otro que los nefastos resultados electorales cosechados en Andalucía”, donde Ciudadanos pasó de 21 escaños a 0. Unidos a los pésimos resultados ya obtenidos meses atrás en Cataluña, Madrid y Castilla y León.

Aguado rompe el último vínculo que le quedaba con el partido después de que un año y medio antes hubiera dejado todos sus cargos orgánicos e institucionales, tras la traición de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Su caída se precipitó cuando la lideresa madrileña convocó por sorpresa elecciones anticipadas como respuesta a la moción de censura del Ciudadanos y el PSOE en la Región de Murcia. Una traición que acabó con el partido naranja y que le sirvió a Ayuso para conseguir una mayoría simple con la que poder manipular los medios públicos madrileños a su antojo, siempre con el estimable apoyo de la extrema derecha de VOX.

Falta de liderazgo de Arrimadas

Como explica en una carta publicada en Twitter, los “debacles electorales, eran motivo más que suficiente para que se produjera la dimisión inmediata de toda la Ejecutiva y se diera voz a los afiliados en un congreso extraordinario donde se acordara un nuevo rumbo y un nuevo liderazgo”.

Tras 9 años de militancia, esta mañana he solicitado mi baja como afiliado de Ciudadanos.



Comparto aquí las razones que me han llevado a tomar esta decisión. pic.twitter.com/Q4htQByK2y — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) August 22, 2022

Aguado lamenta que ninguna de las dos cosas se ha producido. La dirección del partido, con Arrimadas a la cabeza “ha decidido emprender una huida hacia adelante, que no comparto, disfrazada de una refundación en la que no creo”.

Para Aguado, Arrimadas es el problema de Ciudadanos

“El problema no son ni las ideas ni los principios fundacionales de Ciudadanos, sino la ausencia total de estrategia, el desgaste de la marca y la falta de un liderazgo capaz de volver a ilusionar a los votantes. Y para poner remedio a eso, o al menos intentarlo, no hace falta una refundación sino un congreso”. Se marcha por que Arrimadas se aferra a un cargo que le queda muy grande, y que mientras permanezca presidiéndolo, conseguirá la muerte efectiva en pocos meses.



Además, insiste en que “aun suponiendo que fuera necesaria una refundación, ésta tendría que ser impulsada por una nueva Ejecutiva y no por la misma que lleva tres años encadenando un fracaso electoral tras otro”.



El exdirigente naranja lamenta que “su petición y sus opiniones no haya tenido algún efecto” en Arrimadas y su equipo. Se marcha después de nueve años de militancia “con una enorme pena, pero también con la cabeza alta”.

Mientras Inés Arrimadas no se vaya, Ciudadanos permanecerá en coma inducido. Pero esta situación durará poco y la muerte cerebral del parido naranja se certificará como muy tarde en el mes de mayo de 2023. ¿A que espera para desaparecer de la escena política española? Y por último, Begoña Villacís, ¿tampoco se entera que hay un precipicio a pocos metros? Van las dos directas a precipitarse. El atestado del accidente lo confirmarán las urnas.