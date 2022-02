Identificados por el ADN dos asesinados por el franquismo en Guadalajara

- Publicidad-

Las pruebas genéticas contrastadas con el ADN de sus familiares han permitido identificar a otras dos víctimas de la represión franquista en Guadalajara. Se trata de Romualdo Puerto Ibarra, asesinado con 37 años, el 8 de marzo de 1940, después de terminada la guerra; y Francisco Cordón Herreros, de 42 años, asesinado el 4 de marzo de 1940. El próximo sábado sus descendientes recibirán sus restos, identificados científicamente, en un acto que se celebrará en el Cementerio de Guadalajara, a las 12 del mediodía, junto a la fosa común en la que fueron exhumados sus cadáveres.



Se trata de dos de las 21 víctimas de la fosa 3 de Guadalajara, exhumadas en octubre de 2020. Con estos son 6 los identificados entregados. A día de hoy la ARMH está finalizando el resto de las identificaciones de los cuerpos reclamados por las familias. Acto seguido la asociación empezará con las primeras identificaciones de la Fosa 4, exhumada en 2021, en esta ocasión fueron 26 las víctimas exhumadas.



Desde el 2016 la ARMH ha exhumado en el Cementerio Civil de Guadalajara a casi un centenar de víctimas de la dictadura franquista. En dicho recinto todavía quedan más de 250 represaliados en otras 12 fosas comunes.



La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha llevado a cabo las exhumaciones y las identificaciones con los recursos que aportan sus socias, socios y donantes. El colectivo que nació de la primera exhumación científica de una fosa de asesinados por la represión franquista en España, espera que el Gobierno abra una oficina para atender a las familias y abandone el modelo actual en el que concede algunas subvenciones para que se lleven a cabo algunas exhumaciones.



Para el presidente de la ARMH, Emilio Silva “es inaceptable que un Gobierno democrático no trate las desapariciones del franquismo como un derecho básico fundamental porque los derechos humanos no se subvencionan, los derechos humanos se garantizan. Lo que queda por hacer en el cementerio de Guadalajara debe implicar al Gobierno central que debería abrir una oficina en la subdelegación del Gobierno para atender a los familiares, indemnizarlos y buscar a sus seres queridos”, añade Silva, nieto del primer desaparecido por la represión franquista identificado en España por una prueba genética”.



“Llevamos años reclamando una política que garantice los derechos humanos y lo que vemos en una política caciquil en la que el partido de Gobierno dice que si él gobierna hay ayuda y que si el no gobierna no hay ayuda, pero nadie entendería que un cambio de gobierno pudiera suponer que se dejara de reparar a las víctimas del terrorismo y por eso pedimos que se acabe con la discriminación entre víctimas porque en una democracia todas tienen que ser víctimas de primera”, concluye Silva.



Las dos víctimas identificadas son:



Romualdo Puerto Ibarra nació el 7 de febrero de 1903 en Sacedón, Guadalajara, localidad en la que residía y trabajaba como jornalero. Estaba casado. Afiliado al sindicato UGT. El día 24 de octubre de 1939, mediante el juicio sumarísimo nº 2453/39, es condenado a muerte. El 8 de marzo de 1940 fue ejecutado y enterrado en la fosa 3, patio 4 del cementerio de Guadalajara. Tenía 37 años cuando fue ejecutado por las autoridades golpistas.

En octubre de 2020, durante la exhumación de los cuerpos de la fosa 3, Amelia Puerto Gil hija de Romualdo Puerto desde Francia con 92 envíó un video recordando a su padre y como fue la vida familiar. Amelia falleció en 2021.



Francisco Cordón Herreros nació en el año 1898 en Loranca de Tajuña, Guadalajara, donde residía y trabajaba como jornalero. Estaba casado. Militante del PCE, donde desempeñaba el cargo de tesorero. Estaba afiliado al sindicato UGT.

El día 22 de septiembre de 1939, mediante el juicio sumarísimo nº 819/39, es condenado a muerte por un delito de “Adhesión a la rebelión con la concurrencia de las circunstancias agravantes de perversidad social, daños causados al estado y particulares y mayor trascendencia de los hechos ejecutados”. El 4 de marzo de 1940 fue ejecutado y enterrado en el patio 4, fosa 3 del Cementerio Civil de Guadalajara. Francisco tenía 42 años cuando fue ejecutado.