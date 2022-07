IDA: Liberticida peligrosa

- Publicidad-

El engaño no dura eternamente. Lo poco gusta y lo mucho cansa. Refranes de vida que no encuentran hueco en la mente de Isabel Díaz Ayuso, que no se cansa de verbalizar una prédica repleta de sinsentidos, analogías incompatibles, argumentos ilógicos, disparates y superchería, que definen una realidad que solo ve ella. Discurso propio de mentes que no han alcanzado el hervor necesario exigible a toda persona adulta, propio de seres inestables de autoestima débil, que superan mediante la sobreactuación teatral hiperbólica, y, por tanto, impostada.

Discurso que, sin embargo, no es inocuo, pues responde a la vieja artimaña, propia de los trileros, de concitar la atención del receptor con un discurso embaucador y por momentos irracional, para ocultar lo que se hace por detrás. En el caso de IDA, desarrollar un plan político sustentado en cuatro ejes: desestabilizar el debate social; desregular las normas del estado del bienestar para dar entrada al sector privado; desmantelar los servicios públicos recortando la inversión que reduce su eficacia y genera malestar social, expandiendo la idea de que lo público es peor que lo privado; y pervertir el pensamiento apropiándose de símbolos, que son de todos, desvirtuando su valor significativo.

Ejemplo, el concepto de libertad, que asocia a libertinaje cuando afirma que <<en Madrid somos pandilleros>>; cuando da bola horaria a los hosteleros para poner terrazas sin tiento, aunque molesten a los vecinos; cuando anuncia que habrá becas de estudio para los ricos, que devalúa su valor y sentido como medio para equilibrar las desigualdades sociales; o cuando suprime de un plumazo los servicios de urgencia, médicos y enfermeras en los Centros de Salud, en su estrategia sostenida de desmantelar los Servicios Públicos. Es así como IDA se convierte en una liberticida al cercenar derechos ciudadanos: esencia de la libertad.

Igual cuando se apropia, y asocia con ella misma, conceptos que por su complejidad superan su sinapsis, como el de Madrid y el madrileñismo que convierte en una suerte de chabacanería chulesca propia de mentes rancias ancladas en el pasado, que no aglutina, indigna a la mayoría silenciosa, y genera anti madrileñismo fuera de Madrid. En paralelo, ella misma se sitúa fuera de órbita, cuando asume el papel de oposiciónal Gobierno central al que confronta sin descanso con argumentos imaginarios, radicales y sinsentido; sin competencia administrativa para ello, pero que ejerce con virulencia desnortada apelando a un victimismo inexistente: una de las perversiones políticas más fútiles y abyectas.

Hechos, y otros más que dejo en el tintero, que hacen de IDA un peligro para la democracia, para la sociedad madrileña, para ella misma, y para su partido donde son proverbiales las risas a su espalda que se desatan ante sus continúas butades, a pesar de los parabienes fingidos que le dedican en los encuentros de líderes populares. Butades que han mutado en peligrosas, al comparar el éxito del discurso moderado y trasversal de Moreno Bonilla, frente al disruptivo, radical, frentista, y por momentos anarcoide de IDA, que pone los pelos como escarpias al hombre pausado que es Feijóo. De ahí la operación, ya en marcha en el seno del partido, para ponerle coto por la vía de sacar de su entorno a MAR, el muñidor cancerígeno que sustenta y dirige a la bicha que, sin él, quedaría sola consigo misma, con su falta de lógica y racionalidad, que la disolvería como un azucarillo en las siempre convulsas aguas de la política.