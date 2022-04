Iberian Lawyer Labour Awards 2022 reconoce a los abogados más brillantes en Derecho Laboral

- Publicidad-

Iberian Lawyer Labour Awards 2022, tuvo lugar el pasado jueves en el Hotel Wellington de Madrid. La gala fue patrocinada por Asnala, Asociación Nacional de Laboralistas.

La gala comenzó con un networking en las diferentes estancias del hotel y, posteriormente tuvo lugar la entrega de premios. Iberian Lawyer Labour Awards reconoce la excelencia y compromiso de los abogados cuya actividad engloba la práctica laboral en sus diferentes especialidades como es el penal o la Seguridad Social.

El premio “Law Firm of the Year” fue para Sagardoy Abogados, despacho con experiencia internacional. El premio “Lawyer of the Year” fue para Pilar Menor de DLA Piper. Referente en la profesión. “Lawyer of the Year Criminal Employment Law” fue para Juan Gonzalo Ospina Serrano representado por Beatriz Uriarte, ( https://diario16.com/juan-gonzalo-ospina-una-apuesta-segura-en-el-penal-economico/ ) Ospina Abogados es un despacho penalista que trabaja en las diferentes ramas. Ospina cuenta con diferentes casos penales conectados con el derecho laboral en la que destacamos los delitos de explotación laboral.

Uría Menéndez, fue premiado como “Law Firm of the Year Criminal Employment”.

Allen & Overy obtuvo el Premio “Law Firm of the Year Industrial Trade & Union Relations”.

Alfredo Aspra Rodríguez de Labormatters Abogados, fue premiado como “Lawyer of the Yearn Industrial Trade & Union Relations”.

Grant Thornton, obtuvo el premio “Law Firm of the Year Litigation”, y el “Lawyer of the Year litigation” fue para Enrique Ceca de Ceca Magán Abogados, quién coordina a más de 50 abogados en el departamento penal.

Simmons y Simmons fue premiado como “Law Firm of the Year Non-contentious and Advisory”, y, Jacobo Martínez de Eversheds Sutherland, fue galardonado como “Lawyer of the Year Non-contentious and Advisory”.

Grant Thornton fue premiado como “Law Firm of the Year Agency Relations”. Y, Marta Alamán de Broseta Abogados premiada como “Lawyer of the Year Agency Relations”.

Uría Menéndez obtuvo el reconocimiento como “Law Firm of the Year Top Management” y María Royo Codesal de Maroy Legal como “Lawyer of the Year Top Management”.

Ceca Magán Abogados fue reconocido como “Law Firm of the Year in Restructuring and Reorganizations”, y, Francisco Javier Hervás Martínez de KPMG, en su categoría individual.

Uría Menéndez fue premiado como “Law Firm of the Year M&A”. Para la categoría individual, la abogada premiada fue Paz de la Iglesia de DLA Piper.

Squire Patton Boggs fue premiado como “Social Security Law Firm of the Year”.

Para la categoría individual la abogada premiada fue Cecilia Castro de Simmons & Simmons.

Écija fue premiado como “Law Firm of the Year Public Sector Employment”, cuya categoría individual premia la labor de Blanca Liñan de BDO Abogados.

Esquad Abogados fue premiado como “Law Firm of the Year Sports Law”.

La categoría individual premia como “Lawyer of the Year Sports Law” a Fernando Vizcaíno de ECIJA, con más de 35 años de experiencia en el sector.

Grant Thornton fue reconocido como “Team of the Year Sustainability”.

Por su parte, Silvia Bauzá de Allen & Overy fue premiada para la categoría individual.

Watson Farley y Williams, fue premiado como “Team of the Year Gender Equality” y, Jacobo Martínez de Eversheds Sutherland fue reconocido en la categoría de “Thought Leadership”.

Finalmente, José Antonio Segovia de Allen & Overy fue elegido como “Rising Star”.

Finalmente hubo una cena con piano en los salones del hotel donde los asistentes pudieron compartir impresiones sobre la profesión.