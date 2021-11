Iberdrola selecciona cuatro proyectos internacionales para impulsar la convivencia de la agricultura y la ganadería con el desarrollo de plantas fotovoltaicas

- Publicidad-

Iberdrola avanza en su compromiso de preservar la biodiversidad mientras despliega su ambicioso plan inversor en proyectos renovables. A través de su Programa internacional de start-ups PERSEO, ha seleccionado cuatro proyectos internacionales para identificar soluciones innovadoras que potencien la convivencia de plantas de generación solar fotovoltaica con actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería o la horticultura, de manera que se mejore la eficiencia y competitividad de las instalaciones, el aprovechamiento del terreno y la defensa de la biodiversidad.

Las soluciones están orientadas a la creación de sinergias en terrenos destinados a actividades del sector primario que también son susceptibles de albergar instalaciones solares fotovoltaicas, de manera que se impulse la complementariedad de ambos sectores y el efecto tractor en las economías locales. Los proyectos presentados, además de favorecer la transición energética y la lucha contra el cambio climático, están localizados en aquellas zonas que se enfrentan al reto demográfico.

Iberdrola proporcionará a las empresas ganadoras el apoyo técnico y económico para probar su solución, dando acceso a los recursos necesarios para validarla (equipamiento, equipos, infraestructuras, emplazamientos de alta tecnología y áreas de trabajo conjunto) en un entorno real. Si el proyecto piloto tiene éxito, podrá además ofrecer al participante la oportunidad de ampliar la escala de la solución, mediante acuerdos comerciales o inversiones directas a través de PERSEO en la empresa.

Fotovoltaica compatible con los cultivos de regadío, la viticultura, y los árboles frutales y el bienestar animal

A través de este reto, la compañía recibió 110 de propuestas, provenientes de 32 países, de las que ha seleccionado cuatro empresas, con las que diseñarán proyectos en varios ámbitos:

Cultivos de regadío: la empresa española EcoEnergías del Guadiana ha presentado un proyecto piloto para combinar el cultivo de tomates bajo estructuras fijas o retráctiles que soportan paneles solares, permitiendo mitigar el estrés de las plantas por golpes de calor y granizo, ahorrar agua y mejorar los resultados de la cosecha.

Viticultura: en este ámbito ha sido seleccionado el proyecto Winesolar, surgido de la colaboración entre tres empresas españolas: Techedge (soluciones tecnológicas avanzadas, liderando la iniciativa), PVH (fabricante de seguidores y estructuras para paneles solares) y Gonzalez Byass (Familia de Vino y Spirits formada por 14 bodegas en España, Chile y México, y 3 destilerías).

El desafío para mitigar y adaptar a los efectos del cambio climático la agricultura en general y la viticultura en particular es titánico; la solución Winesolar será una poderosa herramienta para afrontarlo de manera integral, inteligente y sostenible. Iberdrola, Techedge, PVH y Gonzalez Byass en WIinesolar desarrollarán un sistema fotovoltaico con un seguidor inteligente y adaptado para generar sombra y proteger los viñedos. Un algoritmo de Inteligencia Artificial controlará esos seguidores para adaptarlos a las necesidades fisiológicas de los viñedos, así como para optimizar la producción fotovoltaica. Los datos recogidos por los sensores desplegados en los viñedos para medir la humedad, temperatura, etc., alimentarán también el algoritmo. En definitiva, con Winesolar se persigue conseguir viñedos resilientes al cambio climático, neutros e incluso fijadores en términos de emisiones de CO2 y respetuosos con el medio natural en tanto en cuanto no ocuparán ni dañarán superficie agrícola, todo ello en un claro ejemplo de simbiosis y eficiencia de tecnología, naturaleza y producto.

Árboles Frutales: Solución dinámica de agrovoltaismo: La start up francesa Ombrea ha desarrollado un sistema de control y regulación climática, propulsado por inteligencia artificial para proteger los cultivos contra el cambio climático. La solución, operada en remoto, se basa en paneles solares que se extienden o retraen con el objeto de modular la luz y la sombra de acuerdo con los datos climáticos recogidos en terreno a través de sensores. El objetivo es proteger las plantas de olas de calor, sequía, granizo o heladas.

Bienestar del ganado vacuno: La compañía francesa itk está desarrollando una solución basada en la ciencia para dar soporte a los sectores agrícola y agroalimentario en la adaptación al cambio climático y a la descarbonización, asegurando en paralelo la productividad y resiliencia de las explotaciones. Su sistema de monitorización del comportamiento y plataforma de análisis, FarmLife, da soporte a los ganaderos buscando el ahorro de tiempo e incremento en la productividad aportando datos para la toma de decisiones soportándose en cuatro pilares: reproducción, nutrición, confort y salud.

Energía competitiva y sostenible y equilibrio del medio ambiente

Iberdrola tiene plenamente integrada la conservación de la diversidad biológica de los ecosistemas dentro de su estrategia, demostrando que es posible convivir de manera eficaz el suministro de energía competitiva, limpia y sostenible con el equilibro del medio ambiente.

La compañía prevé alcanzar ‘la pérdida neta nula’ de biodiversidad en 2030, apostando por el impacto neto positivo en los nuevos desarrollos de infraestructuras.

Iberdrola ha realizado más de 1.450 acciones de protección a la biodiversidad en los último tres años, combinando la instalación de proyectos renovables con la conservación de la diversidad biológica de los ecosistemas, cuidando flora, fauna y patrimonio natural. El proyecto más reciente fue la instalación de colmenas en proyectos fotovoltaicos para preservar la biodiversidad y fomentar la economía circular.

La ganadería ovina está presente en muchas de las plantas fotovoltaicas de Iberdrola, dado que con anterioridad a la construcción de dichas plantas los terrenos habían tenido un uso ganadero. En ocasiones en estos emplazamientos se producía una sobreexplotación ganadera, que no permitía el correcto desarrollo de especies vegetales. Para evitar esta sobreexplotación, Iberdrola realizar planes de gestión ganadera sostenible, con zonas rotativas que permiten una actividad más equilibrada. Además, permite el control de la altura de la vegetación previniendo incendios y otras molestias y, sobre todo, actúan como un vector de regeneración, aportando nutrientes y nuevas semillas al suelo, incrementando la biodiversidad de una manera más natural

En España, Iberdrola y ASAJA han firmado una alianza estratégica para impulsar la agricultura y la ganadería sostenibles y libres de emisiones. Para ello, han diseñado un plan de trabajo con dos vectores fundamentales: de una parte, promoverán actuaciones orientadas a la mejora de la eficiencia energética y, por otro lado, pondrán en marcha iniciativas para seguir preservando la biodiversidad y el cuidado del entorno rural.

PERSEO: más de 10 años innovando

El Programa internacional de start-ups Iberdrola PERSEO pretende facilitar el acceso del grupo a las tecnologías del futuro y fomentar la creación y desarrollo de un ecosistema global y dinámico de empresas tecnológicas y emprendedores en el sector eléctrico. Para ello cuenta con 85 millones de euros destinados a invertir en start-ups y otros 40 dirigidos a lanzar -a través de su unidad Perseo Venture Builder- empresas industriales innovadoras que trabajen en nuevos ámbitos de la electrificación y en sectores difíciles de descarbonizar.

Desde su creación en 2008, PERSEO ha invertido 70 millones de euros en start-ups que desarrollan tecnologías y modelos de negocio innovadores, poniendo el foco en aquellos que permitan mejorar la sostenibilidad del sector energético mediante una mayor electrificación y descarbonización de la economía.

El programa ha orientado sus actuaciones al análisis de oportunidades de negocio y a la colaboración tecnológica con start-ups y compañías emergentes en el mundo, analizando 300 empresas cada año y creando un ecosistema de casi 3.000 compañías emprendedoras. En la actualidad, este instrumento inversor mantiene una cartera de ocho empresas.