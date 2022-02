Iberdrola insta al juez a desmarcarse del «torticero» ajuste de cuentas empresarial de Florentino Pérez en la Audiencia

- Publicidad-

Que Florentino Pérez e Iberdrola son enemigos “íntimos” es notorio. Ya la Sala Primera del Tribunal Supremo sentenció en 2014, coincidiendo con en el primer asalto, fallido, de Pérez a Iberdrola: “la mercantil ACS es competencia directa, estructural y permanente” de la eléctrica vasca.

Ahora la lucha sigue, otra vez, en los tribunales y esta vez con la Audiencia Nacional como árbitro, si no empresarial, sí con importantes connotaciones en este ámbito.

Iberdrola volvió a enviar el pasado fin de semana un nuevo escrito al Juez Manuel García-Castellón en el que pide que se desestime la petición de Florentino Pérez de otorgar la condición de investigada de Iberdrola S.A. y, además, acuerde revocar la condición de acusación particular que hasta el momento había ostentado el mandatario merengue. Es lo que su representación legal solicitó a finales de diciembre dando un posible giro en la instrucción que muchos ojos juzgan como sospechoso.

Los servicios jurídicos de Iberdrola entienden que en la estrategia procesal seguida se hacen patentes formas de actuar que obstaculizan constantemente el avance normal del proceso, tratando de implicar a la empresa matriz, en vez de a Iberdrola Renovables, y queriendo blindar o proteger al ex empleado José Antonio del Olmo, que fue quien en 2004 entregó en una Notaría de Madrid un escrito con el que quince años después «despertó» esta causa.

Atribuir una nueva condición de investigada a Iberdrola y privarla de su condición de acusación particular contra el ex empleado que ya ha sido condenado por otro tribunal, es una merma en la defensa de la compañía a través de un uso abusivo y fraudulento de su posición procesal. Se trataría de utilizar a la Audiencia Nacional como estrategia para denigrar a un competidor.

“No puede obviarse –recuerdan al Juez- que es su propio Auto de 9 de julio de 2021 el que manifiesta expresamente que el encargo habría sido realizado en nombre y por cuenta de Iberdrola Renovables Energía y en su beneficio directo. Auto que acordó la declaración de investigada de Iberdrola Renovables Energía, dejando deliberadamente al margen a mi representada, desestimando tácitamente la pretensión dirigida a que se atribuyese la condición de investigada de mi mandante. Auto que, por cierto, no fue recurrido por la representación de D. Florentino Pérez, deviniendo firme en todo aquello que no fue revocado por la Sala, mediante Auto 428/2021 de 12 de noviembre” indica el escrito.

A continuación, la representación legal de Iberdrola señala claramente que el escrito presentado por Florentino Pérez el pasado 15 de diciembre de 2021 «no es más que un nuevo intento de cercenar nuestros derechos y perjudicar nuestros legítimos intereses. Casualmente su presentación coincide con el dictado del Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 12 de noviembre, que venía a restaurar nuestros derechos, reconociendo a esta parte la condición de querellante y revocando el prematuro sobreseimiento acordado en relación con D. José Antonio del Olmo. Ello sería una muestra inequívoca del fraudulento actuar procesal de esa representación (no debe olvidarse que el Sr. Pérez, en cuanto Presidente y accionista significativo de ACS, es un competidor directo de Iberdrola) cuyas auténticas pretensiones, implementando una estrategia dirigida a denigrar a un competidor, son las de privar a esta parte de su derecho a ejercitar la acusación y, a mayor abundamiento, que se acuerde su declaración en calidad de investigada con la finalidad de perjudicar a mi mandante, menoscabar su crédito en el mercado, persiguiendo la obtención de una ventaja competitiva frente al competidor, lo que podría ser, además de para infringir la legislación sobre competencia desleal, para intentar resarcirse de viejas batallas«.

Actuación abusiva, fraudulenta y que incurre en mala fe procesal

El escrito de Iberdrola acusa a la representación de Florentino Pérez de actuar como si de una acusación pública se tratara y cuyas pretensiones van siempre más allá de las de otras partes, incluida la Fiscalía.

«Estamos ante una representación que actúa amparada por una teórica posición de acusación particular, en la que se extralimita de forma constante. En realidad, es una acusación que actúa a favor de uno de los acusados, es un acusador que actúa en contra de otra acusación y, por último, ejerce la acusación particular en relación con hechos que le son totalmente ajenos», afirma el escrito.

Además, indica que la extralimitación constante explicaría el contenido del número de escritos presentados en el que, incluso, se llega a aprovechar, señala el documento presentado por Iberdrola, un trámite de impugnación de un recurso presentado por la representación del presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, para pronunciarse de manera extensa y abierta sobre una ampliación de querella presentada por esta representación, que ninguna relación guarda con los intereses de Florentino Pérez.

«Y lo hace, por lo demás, en unos términos incompatibles con la realidad, cuando sostiene que en la ampliación de querella de mi representada por delitos de revelación de secretos de empresa y de datos reservados de personas jurídicas se habría reconocido la autenticidad del “Informe” del Sr. Del Olmo que reputamos falso. Una somera lectura de la querella presentada por esta representación, así como de la correspondiente ampliación, permite comprobar sin ningún esfuerzo que el “Informe” de 1 de diciembre de 2004 no es objeto de la ampliación de la querella, sino que lo es una ingente cantidad de documentación confidencial que el Sr. Del Olmo ha ido sustrayendo ilícitamente de la empresa durante años», señala el escrito. Esto evidenciaría, según el documento de Iberdrola, la extralimitación de Florentino en esta causa.

Florentino Pérez estaría instrumentalizando la Justicia para otros fines

Para la eléctrica vasca, el modo de actuar de Florentino Pérez en este caso sólo podría comprenderse «si consideramos que la finalidad perseguida es única y exclusivamente perjudicar reputacionalmente a Iberdrola, aunque para ello se instrumentalice el presente procedimiento», afirma el escrito.

Uno de los puntos sobre los que se asienta esta acusación es el hecho del obsesivo interés de Florentino en la compañía eléctrica «obviando solicitar diligencias de investigación dirigidas a acreditar indiciariamente la supuesta afectación a la intimidad o al secreto de las comunicaciones de su representado como consecuencia del denominado Proyecto Posy. O bien, que ninguna petición de diligencias interese en relación con el presunto autor material de las intromisiones en la intimidad, el Sr. Villarejo. Estas omisiones, ausencias o silencios son una muestra inequívoca de la auténtica finalidad que se persigue con el ejercicio de la acusación particular que ostenta: perjudicar directamente a mi representada».

En consecuencia, según el escrito, la estrategia de Florentino Pérez está dirigida a denigrar a un competidor porque, no se puede olvidar, que el Grupo ACS compite co Iberdrola en líneas de negocio como las energías renovables, las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos o la generación de hidrógeno verde, por citar algunas.

Según el documento presentado por Iberdrola en la Audiencia Nacional, Florentino Pérez ha planteado esta estrategia y la está implementando a través de la atribución de «supuestas actuaciones aptas para menoscabar su crédito en el mercado, persiguiendo además con ello obtener una ventaja competitiva frente al competidor, lo que implica infringir una normativa de orden público económico como es la legislación sobre competencia desleal (Ley 3/1991), y ello a través precisamente de una actuación abusiva y contraria a la buena fe desde la perspectiva procesal-penal. En definitiva, el Sr. Pérez, como Presidente de ACS, se ampara en su posición procesal-penal para infringir una normativa de orden público económico, con un claro abuso de esta jurisdicción».

Florentino ha logrado acceso a documentación reservada de Iberdrola

El escrito, además, muestra un hecho gravísimo: Florentino Pérez, gracias a estar personado en la pieza del Caso Tándem, ha conseguido acceder a una ingente cantidad de documentos reservados de Iberdrola, una informacion a la que no habría tenido acceso de otra forma dado su carácter confidencial.

«Recordemos que obran en la causa Certificaciones de Actas del Consejo de Administración y de la Comisión de Desarrollo Sostenible de Iberdrola que otorgan información sobre las líneas estratégicas de la Compañía en múltiples ámbitos de interés para un competidor como ACS, pero también protocolos de actuación internos, Informes de investigación interna, información contable y económica, listados de proveedores y facturas, entre otros muchos. Documentos que fueron aportados por la propia Iberdrola en aras de colaborar con la Justicia y en el rápido esclarecimiento de los hechos», señala el escrito.

También es muy grave que, en ningún momento, el juzgado planteara el conflicto de intereses existente y las consecuencias que el acceso a esa información privilegiada puede tener en el mercado, ya que se está permitiendo conocer a Florentino Pérez, un competidor, información de carácter estratégico y confidencial de Iberdrola, con el riesgo que ello puede conllevar para la libre y leal competencia.