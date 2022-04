HUGO MUJICA: el arte de ser y estar

- Publicidad-

-¿El día o la noche? -le pregunto a Hugo Mujica cuando se abre el turno de preguntas en Ámbito Cultural del Corte Inglés el lunes 25 de abril de 2022 después de un recital poético del creador de origen argentino, ciudadano del mundo.

-¿El día o la noche? -le pregunto, y él después de detenerse al modo en que se detiene un pájaro en pleno vuelo: menos que un instante, me responde.

-La pregunta.

Ese era el nivel, y a mí me habría bastado con las siete palabras que formaron el diálogo para dar por terminado este artículo, pero los artículos tan breves no están bien vistos en la prensa digital, ni siquiera en la francesa, así que lo he adornado un poquito y además ahora voy a seguir escribiendo, porque escribir es fácil y se puede decir cualquier cosa, y dentro de ese cualquier cosa caben aplausos, alegría de estar vivos, el dibujo que me hizo Mujica en la dedicatoria de su libro CUANDO TODO CALLA, la vez que le vi en streaming durante la pandemia y que me hizo sentirme universalmente acompañado, como le pasó a mi amigo Nuria Gómez de la Cal, quien por una vez en su vida retrasó una de sus afamadas clases de escritura creativa, se trajo a todos sus alumnos a la sala de Ámbito en Callao y luego se hizo una foto, en blanco y negro, como todas las que hace ella y la subió a Instagrama; allí la vi yo y le pedí que me la mandara como ilustración para este artículo.

Y ya no voy a escribir más, aunque por supuesto se me ocurren más cosas; pero con esto es suficiente. Quien quiera más que mire las caras de Nuria y Hugo en la foto en blanco y negro: historias infinitas que para ser contadas no necesitan de palabras.

(Mecanografía: MDFM)