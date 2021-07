Hoyo en uno, embocar en un solo golpe, Club Hole In One, innovación y creatividad

- Publicidad-

Y seguimos hablando de emprendedores con creatividad.

Este es el calificativo de una serie de jóvenes en España, dispuestos a generar negocios con ideas atrevidas y simples. El caso que me toca acercar a nuestros lectores afecta a muchas personas amantes del deporte y específicamente del deporte del GOLF. Una actividad lúdica con miles de seguidores en este país, muchos de ellos personas ya jubiladas que disponen de tiempo libre y mucha juventud para practicarlo. Por otro lado este deporte está siendo democratizado y ensartado en las actividades “posibles” de nuevos adeptos, frente a la idea de elitismo esbozado todavía por algunas personas con poca información.

Una de las mayores ilusiones de un golfista es lograr un hole in one, es decir dicho en romance paladino, “llegar con un solo golpe al agujerito junto a la bandera y obtener con ello una gran satisfacción personal”, dentro de las muchas que produce la práctica del golf, como pasear por el campo, respirar oxígeno puro, hacer amigos y amigas y mantener un tipito asequible para nuestra edad, sea la que sea.

Logrado por unos pocos, conseguir un “hole in one” es la ilusión de todo los jugadores, requiere una gran habilidad y mucha suerte sin lugar a dudas.

Algunos jugadores/as, incluso grandes jugadores/as, pasan toda su vida sin uno, mientras que algunos amateurs pueden conseguir varios con la suerte de un principiante. Incluso en el circuito de la PGA, los profesionales que dedican su carrera al deporte del golf, consiguen pocos y distantes. Lo que suele ser muy celebrado

Pero eso no quiere decir que nunca suceda. Por ejemplo, Norman Manley de California tiene los récords de más “hole in one” con 59, que quiere decir, que Norman ha perfeccionado su golpe en una habilidad o que ha tenido mucha suerte.

Pues bien, hecha esta entradilla, debo decirles amigos/as lectores que un vasco y un mallorquín, han puesto en marcha una empresa en este País, llamada “HOLE IN ONE” y piensan extenderla por toda la geografía mundial.

¿Dioni Ilardia uno de los dos socios en este proyecto, nos describes el proyecto CLUB HOLE IN ONE “CHIO”?

CLUB HOLE IN ONE tiene como actividad principal organizar eventos, torneos y entrega de premios para los jugadores de golf que consiguen embocar la bola en el hoyo en UN SOLO GOLPE.

Desde el inicio en Mallorca y su posterior presentación e implantación en PAIS VASCO, esta iniciativa ha tenido una gran acogida por parte de jugadores, campos de golf, y empresas colaboradoras, por su novedad y exclusividad, ya que no existe una iniciativa similar.

Por esta razón, y con la experiencia de mas de 25 años en este sector y 10 años de CLUB HIO, decidimos ampliar esta actividad a todas las provincias españolas. Para conseguir esta ampliación, realizamos gestiones con los campos de golf, asociaciones de jugadores, y empresas especializadas en el sector y valoramos colaboraciones en otras provincias, con la intención de generar competiciones, eventos y relaciones entre jugadores de todas las zonas.

¿Fecha de creación de vuestro proyecto y en donde?

Desde el año 2010 en Mallorca que es cuando arrancamos, ahora estamos en una nueva fase fundamental que es cuando queremos relanzarlo con nuevos propósitos y novedades

¿Cómo se os ocurrió?

Jugando un partido de 4 amigos en Mallorca, uno de ellos consiguió embocar un “ HOLE IN ONE “ y para celebrarlo nos fuimos a cenar. Ese mismo día se inició el proyecto CLUB HOLE IN ONE

¿Creo que sois dos las personas fundadoras?

Dos socios fundadores, Ramón Horrach, Islas Baleares y Dioni Ilardia, Zona Norte – Bilbao

¿Objetivos que marcan de alguna manera vuestro proyecto y porque es importante acometerlo, relanzarlo, desde el ámbito deportivo, personal y de motivación?

El objetivo principal de CHIO es ofrecer un reconocimiento personalizado para los jugadores amateurs que consiguen un HIO (Hole In One), teniendo en consideración la dificultad que tiene conseguir este golpe

Pocas veces se premia a los aficionados y practicantes amateurs de un deporte y desde CLUB HOLE IN ONE hemos querido hacerlo poniendo de forma gratuita a su disposición la web www.clubholeinone.eu para registrar todos los datos del “hole in one “ realizado, recibiendo un diploma como reconocimiento por el gran golpe conseguido en el campo y seleccionando al mejor HOLE IN ONE regional y nacional del año con un trofeo exclusivo del CLUB. También extenderlo a nivel nacional.

Toda la actividad está dirigida a complementar la ilusión y las ganas de jugar con una nueva motivación: Conseguir un “hole in one “

Foto: Una bolita así de un solo gole.

¿Como puede hacerse uno del Club Hole In One?

Cualquier jugador que consigue un “HOLE IN ONE “ puede registrarse GRATUITAMENTE en nuestra web www.clubholeinone.eu sección registro hole in one / registre su gran golpe con su correspondiente formulario.

¿Deseais gente que se sume a este proyecto por comunidades, por ciudades o bien por zonas geográficas?

Estamos interesados en ampliar nuestra actividad a todas las provincias / Comunidades, para poder realizar las actividades previstas con la presencia de colaboradores cercanos y el apoyo y la organización de los dos socios fundadores.

¿Qué papel juegan los clubs de golf de cada jugador?

Los clubs son una parte importante de nuestra actividad porque son el “ escenario “ de los torneos y el juego en general.

Para los campos, esta iniciativa es un complemento de motivación para todos sus torneos y jugadores. Los propios jugadores agradecen recibir esta información y valoran este reconocimiento personalizado.

Para conseguir una colaboración con los campos, este año 2021 ofrecemos un premio especial al campo de golf que mas HOLE IN ONE consiga. Lo que supone un estímulo para el propio club además del reconocimiento para el jugador o jugadores que hayan realizado HOLE IN ONE.

¿Que supone ganar un Hole IN One a nivel personal y de club?

Para el jugador conseguir un “ HOLE IN ONE es un motivo de satisfacción personal por realizar un gran golpe, reconociendo un porcentaje del factor suerte, pero siempre recibido con enorme ilusión y alegría.

Para el campo de golf todas las iniciativas que puedan motivar a entrenar y jugar a este deporte son bien recibidas

A corto/ medio plazo, será interesante para los jugadores y los clubs participar en la LIGA NACIONAL CLUB HOLE IN ONE exclusiva para estos jugadores.

¿Existe alguna iniciativa de este tipo a nivel internacional en el mundo?

Hay entregas de premios por HOLE IN ONE conseguido en determinados torneos, pero no conocemos una iniciativa como CLUB HOLE IN ONE que publica todos sus datos, y organiza entrega de premios, eventos y torneos para jugadores amateurs exclusivos del CLUB

¿Con que frecuencia se hace un HOYO EN UNO?

Según la empresa READER`S DIGEST especializada en golf, solo se consigue un HIO cada 12.000 partidas realizadas por jugadores amateurs

¿EL CLUB HOLE IN ONE es un exclusivo grupo de jugadores que han conseguido embocar un HOLE IN ONE en cualquier campo de golf y Pitch & Putt de Europa y en cualquier fecha?

Pero que nadie piense en un club cerrado para nada. Tenemos previsto iniciar gestiones con otros paises para ampliar las posibilidades de colaboraciones y actividades de forma internacional.

¿Afortunadamente, si está buscando mejorar su juego y conseguir un hole in one, hay algunas cosas que puede hacer para perfeccionar su tiro. Qué consejos daríais en pocas palabras?

El mejor consejo es un comentario realizado por TIGER WOODS después de ganar el masters de Augusta : ¡!! CÚANTO MAS ENTRENO MAS SUERTE TENGO ¡!!

ENTRENAR Y JUGAR + ENTRENAR Y JUGAR = POSIBILIDADES PARA UN HOLE IN ONE

¿Qué valores aportan para las personas el CLUB HOLE IN ONE?

Reconocimiento de un logro deportivo para un aficionado amateur. Aumentar tu autoestima como jugador y ayuda a continuar entrenando / jugando para mejorar tu nivel. Motivación para conseguir premios especiales y participar en los diferentes eventos. Satisfacción para compartir un momento de alegría con compañeros de juego.

Por nuestra parte consideramos que además del reconocimiento personal del jugador, queremos reflejar la importancia que tiene esta actividad para el desarrollo de las relaciones personales y deportivas entre jugadores que comparten el juego en común.

Foto: Un aficionado con su Hoyo en UNO “HOLE IN ONE”

Y todo ello en un deporte TOTALMENTE comprometido con el medio ambiente, tanto en los jugadores como en los campos, y empresas del sector. Desde CHIO impulsamos todo lo relacionado con utilizar productos y servicios no perjudiciales para el medio ambiente para nuestros eventos y destacamos el GOLF como uno de los deportes mas seguros y saludables para todas las edades, con reconocimientos de empresas y organismos de enorme prestigio y especializados en salud.

¿Donde entregareis los premios este año?

Si las condiciones sanitarias lo permitenGolf Jundiz será el escenario este año 2021 de la entrega de premios 2019/2020 el día 3 de Julio en la Zona Norte. Lo hacemos por tercer año consecutivo, la competición comenzará a las 9 horas, también entregaremos el mejor CHIO del año por su dificultad en copnseguirlo.

Estamos pendientes de fechas para la entrega de premios en MALLORCA

Desde este año 2021 y coincidiendo con el lanzamiento de nuestra nueva Web poneis en marcha el juego PLAY HOLE IN ONE. ¿En que consiste todo esto?

El registro en nuestra web de cualquier HOLE IN ONE es GRATUITO para todos los jugadores y reciben su diploma correspondiente.

El juego PLAY HOLE IN ONE es una novedad complementaria que permitirá a cualquier jugador amateur que participa en torneos oficiales, conseguir un premio directo KIT del CLUB HOLE IN ONE y acceder a diferentes premios exclusivos mediante sorteo, si consigue un “ hole in one “ en cualquier torneo oficial. El precio de inscripción para este juego es de 15 € /anual. Es un gran atractivo, como así lo reconocen nuestros socios.

¿Si algún jugador aficionado al golf quisiera promocionar el Club Hole In One en su zona que debe hacer?

Puede contactar con nosotros, y estaremos encantados de ampliarle toda la información.

¿Cómo ha sido recibido la iniciativa “ CLUB HOLE IN ONE”?

Esta iniciativa de reconocimiento por el “ Hole in one “ conseguido ha sido muy bien recibida por los propios jugadores, patrocinadores, colaboradores y empresas del sector por ser una novedad que permite nuevas formas y motivos de comunicación y juego entre los participantes.

¿Cuál es el tramite una vez conseguido el hoyo en uno?

El jugador que consigue un HOLE IN ONE puede registrar los datos del golpe en la web www.clubholeinone.eu sección REGISTRO HOLE IN ONE / REGISTRE SU GRAN GOLPE con un formulario especifico.

Registrados los datos solicitados, los publicamos en la web y enviamos a cada jugador un diploma con todos los detalles del golpe realizado. Este diploma permite poder acceder a todos los eventos y torneos que CHIO organiza según un calendario previsto y publicado en la web.

¿Cómo lo organizais cada año?

Cada año organizamos un evento de entrega de premios y trofeos a los jugadores que consiguieron embocar un hole in one el año anterior y un torneo de golf abierto con preferencia para los jugadores registrados en la Web. Todos los jugadores que registran un hole in one en la Web pueden asistir al Evento de entrega de premios, trofeos y al torneo de golf o Pitch & Putt en una de las dos Delegaciones.

Durante la entrega de premios TODOS los jugadores que toman parte en el Evento y están registrados, reciben un diploma enmarcado, una ficha marcador de bola exclusivo del Club Hole In One y trofeos para el ganador del torneo y el mejor HOLE IN ONE del año de cada zona geográfica.

¿Cubrís ahora todo el Estado?

Desde el año 2021 estamos realizando las gestiones necesarias para disponer de colaboraciones en todas las provincias.

La ampliación a todas las provincias, nos permitirá realizar competiciones entre jugadores de diferentes zonas, con finales regionales y nacionales.

Estas competiciones generan para los jugadores nuevas motivaciones, ampliar amistades, conocer nuevos campos y ciudades que a su vez, ayudan al desarrollo económico de las zonas.

¿Deseas añadir alguna otra cosa?

Toda la actividad de CHIO con jugadores y campos nos permite realizar campañas comerciales, publicitarias y promocionales, datos estadísticos, etc… para las empresas interesadas en este sector, ya que tenemos colaboraciones con los organizadores de torneos, y circuitos mas importantes a nivel nacional. Es reconocido el valor que aporta para los departamentos de marketing de las empresas, los jugadores /as de golf como un perfil muy interesante para sus campañas comerciales.

En definitiva, y como valor añadido, estamos creando un nuevo canal de comunicación personalizado para las campañas publicitarias y promocionales de las empresas. Para complementar nuestra exclusividad, estamos preparando los productos actuales EXCLUSIVOS de CHIO con nuevos modelos para nuestro catálogo de merchandaising.

El objetivo empresarial para CLUB HOLE IN ONE es enriquecer y complementar constantemente los premios, torneos y eventos dirigidos a los jugadores amateurs que consigan su gran golpe y conseguir ser un referente especializado en este sector.

Gracias a DIARIO16 y a ti, por el apoyo a nuestra iniciativa.