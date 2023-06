Hoy entra en vigor el derecho a baja por reglas dolorosas y regula la incapacidad de las mujeres para trabajar

- Publicidad-

Hoy se pone en marcha la primera ley que recoge el derecho a una baja laboral por reglas dolorosas. La nueva Ley del aborto, como se conoce a este marco de leyes, recoge dentro, entre otras medidas, la baja por menstruación dolorosa.

¿Qué es la baja por reglas dolorosas?

Es un derecho que tienen las mujeres trabajadoras españolas de pedir la baja laboral por una menstruación dolorosa. Lo que a niveles prácticos significa que si tienes una menstruación dolorosa incapacitante, que te impide ir a trabajar con normalidad, podrás ir a tu médico/a de cabecera y pedirle la baja laboral.

¿Qué cambia respecto a otro tipo de baja laboral?

Principalmente, el gran cambio que introduce esta nueva ley sobre menstruación es que esta baja laboral por dolor menstrual:

Es remunerada desde el día 1, entre otras cosas, porque se sobreentiende que se necesita por un periodo corto de tiempo, coincidiendo con el día 1 o 2 de ciclo, que es cuando más suele doler la menstruación.

Es remunerada directamente por la Seguridad Social, por lo que no supondrá un gasto extra para las empresas. Evitando así una posible discriminación.

No se sabe si solo serán 3 días de baja por menstruación o si serán más días, aunque parece que por regla general se hablará de entre 2 y 3 días.

¿Cómo puedo pedir la baja por reglas dolorosas?

El procedimiento para acogerse a este tipo de baja menstrual es como el que existe en la actualidad. Deberás acudir a tu médico/a de cabecera, explicarle lo que te pasa y pedirle la baja por menstruación dolorosa para poder presentarla.

Aún no hay, o son escasos, los protocolos de diagnóstico ante una menstruación dolorosa. Salvo algunas unidades específicas del dolor o de endometriosis, aún es muy difícil conseguir un diagnóstico que explique y trate el dolor menstrual. Es habitual que una mujer acuda a la médico aquejada de dolor menstrual y el profesional de la salud le diga “que es normal”. O que ante reiteradas visitas al médico no sepan darnos una solución.

Endometriosis la enfermedad silenciosa

Es importante que a nivel sanitario se establezcan protocolos eficaces para detectar posibles enfermedades que causen dolor menstrual, como la endometriosis, por ejemplo.

Y es que la endometriosis es una enfermedad crónica, que causa mucho dolor a la paciente, que afecta a entre un 15% y un 20% de la población menstruante de los países industrializados y que atención; en España se tarda hasta 10 años en diagnosticar.



Existe una gran desinformación acerca de la endometriosis, una enfermedad que afecta a una gran parte de la población femenina a nivel mundial y que supone una carga física y mental considerable para aquellas mujeres que la padecen.

Su origen es desconocido y, aunque se aplican tratamientos paliativos del dolor, actualmente se desconoce la cura de esta enfermedad. Se pueden administrar distintos tratamientos hormonales e incluso realizar intervenciones quirúrgicas que mejoran la calidad de vida de las personas afectadas.

Según datos de la Sociedad Española de Medicina Interna, la endometriosis se considera una enfermedad crónica que afecta a entre el 10 y el 15% de las mujeres en edad fértil.

Las mujeres que la padecen alzan sus voces contra el desconocimiento.

¿Puede mi médico negarse a concederme la baja por reglas dolorosas?

¿Qué pasa si mi médico no me da la baja? En este supuesto, se recomienda acudir a un especialista para poder tener un diagnóstico correcto e ir con este diagnóstico al médico de cabecera. Y si esto no es suficiente, pedir una segunda opinión médica o cambiar de facultativo.

¿Me pueden discriminar en la empresa por pedir la baja menstrual?

Un punto importante a tener en cuenta es que, por ley, la empresa no puede ni tiene por qué saber la causa de tu baja laboral. En ningún momento pueden exigirte dar explicaciones al respecto, por lo que la empresa no sabrá si tu baja es por tu menstruación o porque te duele un pie.

Esto es importante porque muchas mujeres ven en esta ley un obstáculo para preservar su intimidad en el entorno laboral, en ningún caso la empresa debe pedirte conocer la causa que te lleva a estar de baja.

Si tú decides compartir aspectos personales sobre tu ciclo menstrual en tu empresa, es únicamente decisión tuya.

¿Quién puede pedir la baja por menstruación dolorosa?

Cualquier trabajadora que menstrúe y la necesite, independientemente del tiempo que lleve cotizando en la Seguridad Social y del tipo de contrato que tenga.

Cómo pedir la baja menstrual es algo que se hará igual que se pide actualmente. Y respecto a cuánto te descuentan por estar de baja, a priori no hay información exacta.

Es bueno para las mujeres que exista una baja para la menstruación dolorosa

Esta ley da protección legal a una situación que ya ocurre y que es real. Muchas mujeres han tenido que mentir y decir que le dolía otra cosa para no tener que ir a trabajar porque se encontraban realmente mal. Con el marco legal actual, hasta el tercer día no se cobra estando de baja, por lo que hasta ahora muchas mujeres con dolores menstruantes incapacitantes han tenido que renunciar a tres días de trabajo remunerado.

Una menstruación sana no debería doler, y si pese a estar sana te duele, hay muchas maneras de gestionar el dolor menstrual que te ayuden a mejorar mucho tu calidad de vida y te permitan trabajar pese a estar menstruando.

No todas las mujeres van a necesitar esta baja. Recordemos que esta baja está pensada para aquellas situaciones en las que la menstruación impide trabajar y llevar una vida normal.

Beneficios de la baja por menstruación dolorosa

Que por fin haya estudios para una amplia muestra poblacional que estudie el impacto del dolor menstrual en la vida de las mujeres y personas que menstrúan en España. Porque hasta ahora no lo hay oficialmente o son estudios con muestras muy pequeñas.

Que en las empresas se empiece a haber y a poner en práctica políticas amistosas que favorezcan el bienestar de las empleadas y se incluya su salud menstrual con detalles como: disposición de productos menstruales saludables, bebidas y recursos para gestionar el dolor menstrual (algo tan sencillo como infusiones o sacos de calor por ejemplo), baños con lavabo dentro para facilitar el uso y la limpieza de copas menstruales, información actualizada y políticas flexibles de trabajo en remoto para facilitar a las empleadas su trabajo cuando menstrúan.