«Hiela la sangre»: PSOE, Más Madrid y Podemos estupefactos por la sentencia sobre la gestión del gobierno de Ayuso de las residencias durante la primera ola

- Publicidad-

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado dos recursos interpuestos por los ayuntamientos de Leganés y Alcorcón en el que demandaban a la Comunidad de Madrid por su «inactividad» en la gestión de las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia. Entonces, los consistorios solicitaron a la Consejería de Sanidad que medicalizara estos centros y se los dotara de más medios humanos y técnicos. Ahora, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM desestima sendos recursos al entender «que no hubo inactividad de la administración de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias».

Los magistrados señalan que la normativa dictada por el gobierno central eran directrices que no exigían obligado cumplimiento. Ante la decisión, los ayuntamientos anuncian la interposición de un recurso de casación

Mientras, las reacciones de los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid no se han hecho esperar. De este modo, Juan Lobato del PSOE, confiesa que «a uno se le hiela la sangre cuando recordamos las miles de personas mayores que murieron en la Comunidad de Madrid durante la pandemia, cuando recordamos ese protocolo que les impedía ser atendidos en los hospitales. Y hoy la Justicia, con ese tribunal también dividido, tres magistrados han considerado que no es responsable la Comunidad de Madrid por no haber medicalizado las residencias, dos parece que consideran que sí es responsable. En todo caso, lo importante es que esto no vuelva a pasar y no tengamos 7.000 muertos en las residencias. Y sobre todo que no vuelva a pasar que haya un modelo en el que no apostemos porque las personas mayores de nuestra región vivan, disfruten y estén seguras y tranquilas con buenas servicios en nuestra región

El voto particular de las dos magistradas

Por su parte, el diputado Emilio Delgado de Más Madrid, asegura que «asistimos con una enorme estupefacción a la decisión del TSJM y, desde luego, nos alineamos mucho más con el voto particular de las dos magistradas que recuerdan que los magistrados de la Sección Octava emitieron ordenes que, de forma inequívoca, apuntaban a la necesidad de que la Comunidad de Madrid proveyera de medios materiales y humanos para salvaguardar la integridad de las personas mayores que estaban en esas residencias en un momento tan complejo. Y recuerda también que la imposibilidad de trasladar a esas personas mayores a otros dispositivos, a otros hospitales por los protocolos que puso en marcha la Comunidad de Madrid. Y en ese sentido, pensamos que decisiones judiciales como esta alejan a la ciudadanía de algunas decisiones de muy difícil comprensión por parte de la Judicatura y ahondan en la preocupación de Más Madrid por la salud y la integridad de las personas mayores que están en residencias dentro de la Comunidad de Madrid».

En representación de Unidas Podemos, Carolina Alonso, ha insistido en que «esta sentencia ha tenido el voto en contra de dos magistradas valientes que han dicho lo que es de sentido común: que en Madrid el Gobierno de Ayuso ha dejado abandonadas a las personas mayores de las residencias». Alonso ha recordado que esta cuestión » ya la puso de relieve la Justicia en el 2022, exigiéndole al Gobierno de la Comunidad de Madrid que medicalizase las residencias».

Desde los ayuntamientos de Alcorcón y Leganés tienen previsto llevar este asunto al Tribunal Supremo, «porque lo que ha pasado en Madrid ha sido una auténtica ignominia contra las personas mayores de nuestra Comunidad», ha concluido.