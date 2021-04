El candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias ha denunciado que Carlos Herrera, desde la radio de los obispos, (COPE) ha dicho que los de Unidas Podemos somos “escoria”. Y ha denunciado “una campaña de una agresividad sin límites de los líderes de la derecha mediática y un ninguneo de las propuestas de la izquierda”, porque “saben que pueden perder Madrid”.

Algo premeditado

“Ya no es que me insulte a mí, que me va en la responsabilidad, sino que dice sin cortarse ni un pelo que los de Unidas Podemos son escoria”, ha afirmado Iglesias. El candidato de la formación morada a la presidencia de la Comunidad de Madrid destaca que no es un calentón “tomando cañas en una bar”, si no algo premeditado: “Y no es que estuviera en un bar tomando unas cañas y se le haya calentado la boca al hombre”.

Odio y agresividad

Iglesias además destaca el despliegue de odio y agresividad, “de los líderes, mediáticos de la derecha y la ultraderecha, pagados en este caso además por la iglesia católica” y responsabiliza a esta campaña de los incidentes en las sedes de Podemos: “luego a nadie le puede sorprender que a nosotros nos quemen las sedes o que insulten por la calle a cualquier persona por ser gay, por ser negro o por ser de izquierdas”.

No es un calentón, es una estrategia

Estos mismos grupos son los que “son incapaces de llamar nazis a los nazis,y llaman a las mujeres feminazis”. Para el candidato de la formación morada, “lo de Herrera no es un calentón, es una estrategia. Igual que lo de Abascal yendo a Vallecas. Quieren meter miedo a la gente y de generar un clima de tensión”.

Pablo Iglesias denuncia que en las próximas semanas vamos a comprobar en casi todas las televisiones y radios, “una agresividad sin límites de los líderes de la derecha mediática y un ninguneo de las propuestas de la izquierda”, como ya denunció Diario16 ayer.

Pero lo más grave, según Iglesias, es que hasta la tele pública lo vamos a ver. “Ayer los trabajadores de TVE tuvieron hasta que sacar un comunicado diciendo que era una vergüenza lo que está haciendo la televisión que pagamos todos”.

Saben que puede perder Madrid

“Saben que puede perder Madrid”. Pablo Iglesias líder de Unidas Podemos, finaliza animando a acudir el próximo 4 de Mayo a las urnas. “El 4 de Mayo. Eses día tú tienes el mismo poder que Carlos Herrera. Y lo puedes ejercer sin llamar escoria a nadie”. Finaliza.