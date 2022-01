He perdido la fe

- Publicidad-

Los test de antígenos ¿por qué no se fabrican en España, en laboratorios y fábricas españolas?, sería una solución económica a la pandemia. Y las vacunas, ¿por qué no se exige que las patentes no cobren para fabricarlas en España y otros países, porque estamos viendo que es un pingüe negocio para las empresas farmacéuticas?

Por qué España compra mascarillas chinas si los portes en avión de las mascarillas cuesta 30 € un kilo por traerlas? ¿Por qué no se pueden fabricar en España las Fpp2 y las Fpp3 que son las que sirven? Y de este modo venderlas muy baratas? Está visto que aquí pensar, se piensa poco.

Así la fe y la esperanza son una entelequia, es decir,

fuera del ámbito filosófico, entelequia se usa en español con el sentido de «cosa irreal».

¿Por qué no juzgan al ventrílocuo Moreno? ¿Quiénes están complicados en tal acción? ¿Quién impide tal acción?. ¿Quiénes estaban en su chalet haciendo, supuestamente, orgías u otras acciones? Este «sr» señala, supuestamente, que si le juzgan, «caerán» otros personajes.

Pero no sólo ocurren estos hechos en España; si tienes poder, hagas lo que hagas, no te pasa nada.

¿Por qué los más de 1000 casos de pederastia de la Iglesia en España están silenciados?

Se puso de moda decir, «lo siento, pido perdón, no lo volveré a hacer», bueno, bueno, y en este caso, también se pide perdón, pero no se hace nada más, nada de nada; pues es igual todo lo que ocurre en este país. ¿Por qué no conocemos los nombres de los curas pederastas?

Nos preguntamos, ¿quienes gobiernan en este santo país? Al Gobierno de Coalición no le dejan ni siquiera sacar una ley, como la Ley de Vivienda. ¿Quién gobierna? ¿El CGPJ?

Es ridículo ver a un «sr» que se llama Casado, por televisión, en el campo al lado de unas vacas que antes no estaban en el campo y al salir este «sr» en pantalla el ganadero saca las vacas en fila india comiendo los gránulos que el ganadero? va soltando.

Señores, esto es de risa o de pena, ver al opositor haciendo y diciendo que cuando gobierne? no habrá ganadería intensiva industrial. Lo que decía antes, este «sr» es ridículo o quiere engañar a la ciudadanía por un puñetero sillón.

El título del artículo lo titulé «He perdido la fe», y es verdad, cada día que pasa tengo menos fe pues lo que pasa AQUÍ es para perder la fe y la esperanza en la democracia emanada del espíritu del 78?. ¿Alguien puede explicarme si España ha cambiado algo después de la muerte del dictador?

Porque por lo que vemos en el Parlamento y fuera de él es demencial: una oposición, que no hace oposición sino que cuando cualquier ley, palabra o cosa que hace el gobierno de coalición, salen a la palestra cuales fieras corrupias insultando o pidiendo la dimisión de Ministros, Presidente del Gobierno de la Nación, y ponen una querella o ponen recursos a los Tribunales de Justicia, y para que los oigan y vean los ciudadanos la Televisión se hace eco de semejantes hechos como si no hubiera o hubiese más noticias importantes que relatar o ver.

Así va el país, no les dejan gobernar; es por tanto, este sistema democrático? gobernar y dejar gobernar y que la oposición apoye, ayude para que el BIEN COMÚN se cumpla, eso es democrático.

Y si lees la prensa amarilla, que es mayoría, ella dice lo mismo que la tele. ¿Es un país libre? Me temo que no. Lo que priva es la Libertad, el tintorro y la caña de la «sra» Ayuso.

Los exabruptos, la corruptela, el «quítate del sillón, que me pongo yo», eso es el pan nuestro de cada día en un país con una Constitución, que los artículos que favorecen a los más, que son los que tienen menos no se cumplen y si algún Ministro se le ocurre dar una entrevista, en la que habla de la calidad de la carne de la ganadería intensiva e industrial, tanto los políticos de derecha y ultraderecha, como la prensa y la tele amarillas, y algunos socialdemócratas manchegos o aragoneses se hacen eco de un BULO y lo juzgan.

Que pena que no haya el Tribunal de la Inquisición para quemarlo vivo, como a tantos cuando había, entre los que destacan a Miguel Servet, médico, teólogo, escritor, que fue quemado en la hoguera el 27 de octubre de 1553. El teólogo reformista y médico español fue condenado por la Inquisición y sentenciado a la hoguera en Ginebra, fue quemado en la hoguera por negarse a abjurar de su doctrina. Servet murió como mártir, víctima de la intolerancia religiosa del siglo XVI.

DENUNCIAR, DENUNCIAR TODO LO QUE HAGA EL GOBIERNO, ES LO VUESTRO, PORQUE NO SABÉIS DAR UNA IDEA NI HACER OPOSICIÓN.