¿Hay ALGUIEN que no admire a RAFA NADAL?

Lo has conseguido: más allá de sí mismo, me atrevo a decir.

Roland Garros, en nuestra opinión, Rafael Nadal ha jugado tres veces el partido final. De echo el último partido, contra Ruud, ha sido el menos digno de ser llamado Final.

La lucha contra Sverev, lástima que el tobillo del ruso no dejase ver al mundo la batalla completa, tenía ecos de gran final.

El partido más inolvidable, más impresionante, dónde dioses como McEnroe decían que jamás habían visto a Rafael Nadal siendo tan tan tan grande, fue el disputado contra Novak Djokovic.

-Me ha derrotado, ha sido superior a mí -confesaba el serbio sin ira, con clara y respetuosa admiración.

Y si el mismísimo Djokovic le admira ¿quién no? ¿Quién no se siente impresionado por los logros y la capacidad extraordinaria, casi inhumana, del tenista mallorquín? ¿En verdad hay alguien en el mundo que no admire en este momento a Rafa Nadal?

Es el mejor. Es el más grande. Es el rey.

