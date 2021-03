La última “Ayusada” ¿es un intento de mantenerse en el poder a toda costa, o es una cortina de humo? para que no se hable más sobre el juicio contra la corrupción del PP. Desde luego les está saliendo redondo, el humo es tan denso y espeso que no nos permite fijarnos en lo que está declarando Bárcenas y el resto de tesoreros del PP sobre su caja B, ¿cómo y a quién les llegaban los sobres?. Demostrando una vez más, que Miguel Ángel Rodríguez sigue siendo un maestro en desviar la atención de lo que realmente le importa a la ciudadanía, en favor del político de turno que le contrata.

Así no estamos preocupados de quienes se han enriquecido en el PP, con ese dinero que recibían a manos llenas por parte de empresarios afines, para beneficiarse de contratos millonarios por parte de la administración, cual capos de la mafia, corriendo el dinero en forma de sobres, por debajo de la mesa. Lo que es una auténtica vergüenza, o mas bien una total ausencia de la misma.

Y para colmo de esa desvergüenza, la mayor parte de nuestros políticos demuestran una vez más que están mas preocupados mirándose el propio ombligo y el de sus partidos, que en centrar toda su atención en sacar a los españoles de la situación tan delicada en la que estamos. En una pandemia como la actual, y con la situación económica ¡tan crítica! que tenemos, el que ellos estén preocupados por quien gobierna en uno u otro lugar, pone de manifiesto lo poco que les importamos.

No son hombres de Estado, no están a la altura de las circunstancias que estamos viviendo y lo demuestran cada vez que tienen ocasión. Sólo están en la confrontación de intereses propios, importándoles una mierda todo lo demás y olvidando para qué han sido elegidos y a quiénes les deben responsabilidad, trabajo y respeto al cargo que ostentan. Es bastante lamentable la imagen que están dando. Por lo que todos de una forma u otra estamos hartos, hastiados, asqueados y nos damos cuenta que estos politicuchos de tres al cuarto no nos representan. No les interesa saber cuánto nos cuesta llegar a final de mes, ni si los ahorros se agotan, ni nuestras preocupaciones, en estos momentos que es cuando realmente mas los necesitamos, se ponen de perfil.

¡Ya va siendo hora de que tomen contacto con la realidad social del país, pongan los pies en el suelo, dejen de flotar en su mundo y se pongan manos a la obra! Sus intereses no son los nuestros y deben ser responsables del legado que hemos puesto en sus manos.