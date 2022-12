Hasta los o-varios de «A la madrileña»

- Publicidad-

¿Qué pasa en este país? ¿Qué le ocurre al resto de personas que no viven en Madrid.

Acaso importa?….

Las televisiones, las radios, los periódicos y las redes sociales copan toda la información hablando sin cesar solo de los problemas que tiene esta comunidad con una población de 6.825.000 habitantes, es decir es la 3º Comunidad de España en cuanto a población se refiere.

«Que si Ayuso ha dicho, que si Ayuso ha hecho». Que vaya problemón tienen en Madrid, etc.

Que la corrupción, el despotismo y la sin razón sea lo normal en esta ciudad, no significa que en las demás comunidades autónomas no esté ocurriendo lo mismo o peor si cabe, porqué nadie habla de ello y lo que no se sabe no importa.

Aragón es, proporcionalmente, de las regiones españolas con más muertos por coronavirus en residencias de ancianos . En esta comunidad autónoma, más del 70% de los fallecidos confirmados por Covid-19 eran ancianos que vivían en geriátricos.

Aragón es la comunidad donde los muertos en residencias suponen un mayor porcentaje del total, con el 90,31%. Inmediatamente detrás se sitúan Navarra, con el 87,95%, y Extremadura con el 84,84%. En la Comunidad de Madrid el porcentaje es del 68,74%.

Pero hay más, hablemos del desempleo:

El paro en España ha aumentado en el tercer trimestre de 2022 en 60.800 personas, hasta alcanzar una tasa del 12,67 %. Con estas cifras, España es el segundo país de la Unión Europea con la tasa de paro más alta.

Pues bien, por provincias, la peor parte se la lleva el sur de la península. Granada (22,55 %), Córdoba (21,93 %) y Cádiz (21,11 %) son las tres provincias con más paro de España (sin considerar a Ceuta y Melilla).

Mecachis!!… (Como diría mi sobrina de 6 años), y yo pensando solo en Madrid, ¿porqué será?

Sigo:

La falta de inversión en la sanidad pública y la privatización de la misma, se refleja en los servicios sanitarios y algunos centros de salud ya sufren las graves consecuencias. Canarias, Cataluña y Murcia son las comunidades con peor sanidad, y la ciudad de Aguilas se lleva la palma en este sentido.( Por cierto, para los que no saben que este municipio existe, está en Murcia).

En este contexto, los peores servicios sanitarios los tienen Canarias (66 puntos), Cataluña (66) y Murcia (63), según un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

Vaya por Dios!! ( Esto lo dice mucho mi abuela) Pero es que Madrid …. Si,si.

Hablemos ahora del fascismo:

Si existe un lugar donde el fascismo domina absolutamente todos los ámbitos de una ciudad esa es Zaragoza.

Aquí campan a sus anchas, los del Opus, el clero, y las fuerzas armadas y sino, como se explica la condena a los seis antifascistas de Zaragoza por una protesta contra Vox

El 17 de Enero de 2019.

Lo explico porque como esto tampoco es noticia a nivel » capital del reino», pues seguro que no se entiende.

En el marco de la campaña electoral de las autonómicas, Vox dio un mitin en el auditorio de Zaragoza. Ante ese acto, el movimiento antifascista convocó una concentración en repulsa del mitin. A la concentración acudieron unos 200 jóvenes y terminó con cargas policiales y con la detención de seis personas en los bares cercanos a la universidad, donde se habían refugiado parte de los manifestantes.

La única prueba inculpatoria que ha servido para dictar sentencia ha sido el testimonio de los policías, dotándolos a los mismos del papel de juez y parte, víctima y verdugo.

<< la asociación Madres y Padres para la absolución de los 6 de Zaragoza>>,

aún siguen luchando para qué el Tribunal Supremo acepte el recurso a día de hoy.

La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza que ha cumplido ya 7 años en vigor, lo que me hace reflexionar cuál es el gran problema para derogar la ley de seguridad ciudadana y otras similares que reprimen la libertad de expresión. Ahí lo dejo.

Y ya por último violencia de género: mujeres asesinadas por CC.AA. en España.

Andalucía es la comunidad autónoma donde el problema de la violencia de género se traduce en víctimas mortales de manera más evidente en España.

Exactamente, nueve eran las mujeres que habían perdido la vida en 2021 a manos de un agresor de género masculino, gran parte de ellas a manos de sus parejas, familiares o amigos. Esa misma cifra se repite ya, a fecha de octubre de 2022.

Así que no, ya está bien, tengo en gran estima a los madrileños, pero la información sesgada, a sabiendas e interesada de los medios de comunicación (a favor siempre de las oligarquías políticas de turno), hace que la realidad de este país que va más allá de las lindes de Madrid… siempre sea ocultada minimizada, como si no pasara nada importante ni digno de defender o luchar. Me reitero, hasta los o- varios de… «A la madrileña».