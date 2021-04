Cuando piensas que una persona no puede decir más tonterías, aparece Ayuso y te sorprende cada día con una «ocurrencia» nueva. Hace bueno al dicho que dice que hablen de mí, aunque sea mal, el caso es que hablen.

Porque mientras hablamos de sus constantes idioteces en radios, televisiones, periódicos y redes sociales, no criticamos lo realmente grave de esta bloguera del perro de Esperanza Aguirre, que ha gestionado pésimamente la parte que le ha correspondido de la pandemia.

Ordenó que no se trasladara a los enfermos con COVID de las residencias madrileñas a los hospitales, dejándoles morir, sin ayuda, lo que quizá hubiera salvado algunas vidas. Se empeñó en hacer un nuevo hospital para «agradecer sus favores» a ciertos constructores que arriman el hombro en las campañas del PP madrileño, sin importarle que en varios de sus hospitales ya construidos, había UCIS cerradas que podían haberse usado al momento, como es el caso de 16 camas de UCI del Hospital Infanta Sofía, algo que ha reconocido la propia Comunidad de Madrid. O el antiguo Hospital Puerta de Hierro, y que le cuesta doce millones a la Comunidad de Madrid, mantenerlo tal como está.

Estos son sólo unos cuantos ejemplos de lo que ha sido la gestión de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, que parace siempre estar mas interesada en inaugurar lo que sea para salir en la foto, y que los periodistas le metan la alcachofa, para decir una de sus absurdeces diarias, que en resolver verdaderamente los problemas más graves de los madrileños. ¿Cuántas ayudas ha dado para que no se destruyan empleos en Madrid? ¿Cuánto del dinero que ha recibido del Gobierno español, para ayudas durante la pandemia, ha revertido en los trabajadores? Parece que sólo ha dado dinero a grandes empresas amigas, para que no se vayan a pique, no para que mantegan los puestos de trabajo.

Pues nada, ya sabéis como lo está haciendo todo ¡tan bien! en las elecciones la votáis, pero luego no quiero ni una sóla queja. Analizad bien, y votad en consecuencia, no os dejéis engañar con sus «ayusadas».