¿Hará algo la FIA para que FERRARI NO se ESCAPE demasiado?

En el corazón de los millones de aficionados que siguen con absoluta pasión, interés y entusiasmo el campeonato de este año, más que nunca en la historia del deporte del automovilismo, se ha instalado una suerte de miedo o temor: ¿y si sucediese que FERRARI tuviese un coche tan intratable como la MERCEDES durante toda la época híbrida?

Sería horrible. No habría lucha, no habría campeonato. El número de seguidores acabaría bajando drásticamente. Y no es conveniente olvidar que LIBERTY Media es la DUEÑA DEL NEGOCIO, y seguro que no están dispuestos no sólo a no ganar dinero, sino siquiera a ganar menos que el año pasado.

En vista de lo cual nada raro sería que le cortasen las alas a FERRARI si empieza a despegarse por completo del resto de las escuderías, debido a los fallos de RED BULL y a la insuficiencia de MERCEDES

No olvidemos que a los empleados de la FIA los paga.

Maniobrar para cortar las alas a Ferrari, Liberty Media,, al menos hasta un punto, lo harán sin pestañear, con la consiguiente tristeza de los ahora felicísimos pilotos y seguidores y trabajadores de la fábrica de Maranello, los míticos jinetes que cabalgan sobre el lomo del Cavallino Rampante.

Ojalá todo vaya bien y haya rivalidad en todo momento, pero como espectadores creo que podemos estar tranquilos. Algo harán para tenernos contentos, para que el espectáculo siga siendo un gran espectáculo.

¿Cómo se ha llamado siempre al mundo de la Fórmula 1? El circo de la Fórmula 1. EL GRAN CIRCO DE LA FÓRMULA 1. Pues eso.

Tengamos fe. Seguro que consiguen que lo pasemos fantástico.

