Hamilton sufre un ataque de ansiedad

No puede. No puede, cada vez le cuesta más respirar. No puede con los silbidos, no puede con los abucheos.

Él ha hecho una carrera alucinante, un esfuerzo alucinante, y no se merece que le pase eso. Ha llegado a estar el último de la carrera y ha conseguido subirse al podio, y si no hubiese sido por el maldito Fernando Alonso, ese siempre maldito Fernando Alonso, hasta habría ganado la carrera.

Y ahora le están silbando y abucheando, y despreciando. Los holandeses, los alemanes, esa gente que no son su público, que no son sus fans incondicionales.

Tendrían que haberse dado cuenta en el muro y haberle hecho entrar a cambiar ruedas como el resto de los pilotos y no dejarle salir solo de la parrilla haciendo el ridículo también. Y sabe Hamilton que también le están abucheando y silbando por culpa de Bottas, porque todo el mundo piensa que Bottas no ha cometido un error sino que ha hecho su trabajo de equipo: anulando a Sergio Pérez y Max Verstappen. También lo piensa Lewis Hamilton: y votas a hecho impecablemente su trabajo de escudero. Y ahora ya no puede seguir aguantando la tensión, cada vez se encuentra peor.

La presión en el pecho. La dificultad para respirar. Se marea. Le cuesta levantar la botella de champagne en el podio. Se dobla sobre sí mismo.

Jadea. Tiene miedo de la vida. Se siente cada vez peor, fatal. Nada entiende.

Aunque a la vez, sí. A la vez sí que entiende lo que está pasando. No es la primera vez que Lewis Hamilton tiene un ataque de ansiedad.

No se merece que el público le trate así, él es el piloto más grande de todos los tiempos, el piloto que más carreras ha ganado y qué más pole position ha conseguido. El piloto que está a punto de batir a Michael Schumacher por el número de campeonatos mundiales ganados.

Callaros, callaros, dejadme en paz. Le habría gustado taparse los oídos.

Ya no queda resquicio para la chulería del día anterior: soy el más grande y disfruto muchísimo con los silbidos y abucheos.

Hamilton ahora es un niño, Hamilton es ahora un ser humano frágil, tanto como como cualquiera, y está sufriendo un ataque de ansiedad.

