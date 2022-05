Hackers que han conseguido entrar en Facebook

- Publicidad-

Desde que Facebook se puso en marcha en 2004, ha sido objetivo de numerosos intentos de hackeo. Algunos de estos han conseguido tener éxito y acceder a la cuenta de un usuario o incluso a los datos de la compañía.

A continuación, te contamos algunas de las instrucciones más relevantes que ha sufrido Facebook a lo largo de su historia.



En 2006, el grupo informático Con Ciencia publicó en su web un documento con instrucciones sobre cómo obtener contraseñas de Facebook utilizando técnicas de phishing. El texto contenía imágenes falsas del sitio web para engañar a los usuarios y así robarles sus credenciales. Gracias a este documento, se estima que miles de cuentas fueron hackeadas.



Otro caso relevante fue el ataque patriótico hacker group AC/DC, quien en 2013 logró acceder ilegalmente a 6 millones de cuentas de Facebook. Este grupo obtuvo nombres, direcciones y teléfonos celulares de los usuarios mediante el robo del token (un dispositivo que permite el acceso a un servicio) utilizado por la app “Find Friends” (Buscar amigos). De esta forma pudieron contactar directamente por teléfono e invitarles a descargar otras apps maliciosas. Esta vulnerabilidad fue reportada inmediatamente y solucionada por la misma compañía.



Por último, pero no menos importante, destaca el ataque registrado en 2018 gracias al cual se consiguió acceder ilegalmente al perfil personal de Mark Zuckerberg y otros 50 millones de usuarios más. Se trataba del llamado bug Chain: simply put

Un hacker consiguió instalar una puerta trasera en Facebook

Después de que se descubrió que un hacker había conseguido instalar una puerta trasera en Facebook, la compañía de Mark Zuckerberg anunció que iban a tomar medidas para evitar que se vuelva a producir un incidente similar. Dichas medidas incluyen el fortalecimiento de las contraseñas y la autenticación de dos factores. También se está llevando a cabo una investigación para determinar cómo se produjo el ataque y si hay más cuentas vulnerables.



Por su parte, los usuarios de Facebook también deben tomar precauciones para proteger sus cuentas. Se recomienda no reutilizar contraseñas y activar la autenticación de dos factores si es posible. También es importante estar atento a cualquier actividad sospechosa en la cuenta, como mensajes o publicaciones desconocidos, ya que esto puede indicar que la cuenta ha sido comprometida.

5 cosas que debes hacer si fuiste hackeado en Facebook

1. Si has sido hackeado en Facebook, lo primero que debes hacer es cambiar tu contraseña. Esto es para asegurarte de que el hacker no tiene acceso a tu cuenta. Puedes hacer esto desde la configuración de tu cuenta.



2. Luego, debes notificar a tus amigos y seres queridos que tu cuenta ha sido hackeada. Esto les ayudará a evitar interactuar con el hacker si intenta contactarlos a través de tu cuenta. También puedes informarles de forma privada si no quieres que todos sepan que has sido hackeado.



3. Otra cosa importante que debes hacer después de ser hackeado en Facebook es revisar todas las publicaciones y mensajes del hacker para eliminarlos.

Esto es para limpiar tu reputación y evitar que otros vean lo que el hacker ha publicado o compartido en tu nombre. Password Security: How to Avoid Getting Hacked on Facebook

4. Cambie su contraseña regularmente: una de las cosas más importantes que puede hacer para mantener su cuenta segura es cambiar su contraseña regularmente, idealmente cada tres meses más o menos.

Esto ayuda a garantizar que incluso si alguien logra obtener su contraseña, no podrá usarla por mucho tiempo antes de que caduque y tenga que comenzar el proceso nuevamente. Puede cambiar su contraseña desde el menú de configuración en la configuración de su cuenta.

5. Use la autenticación de dos factores: otra excelente manera de proteger su cuenta es mediante el uso de la autenticación de dos factores (también conocida como 2FA).

Esto significa que incluso si alguien obtiene su contraseña, no podrá iniciar sesión a menos que también tenga acceso al segundo factor, que generalmente es un código enviado por mensaje de texto o generado por una aplicación en su teléfono. puede habilitar 2FA desde el menú de configuración de seguridad en la configuración de su cuenta.

Tenga cuidado con la información que comparte: una de las razones por las que las cuentas de las personas son pirateadas es porque, sin saberlo, brindan demasiada información.