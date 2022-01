Hacienda desmiente otro bulo del PP: “Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 entraron en vigor el 1 de enero”

- Publicidad-

Los Presupuestos Generales del Estado para 2022, que el Congreso de los Diputados aprobó el pasado 28 de diciembre, entraron en vigor el 1 de enero de este ejercicio.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública desmiente así las informaciones no contrastadas que aseguran que “Un error del Gobierno en la ley retrasa 20 días la entrada en vigor de los presupuestos”. Este supuesto retraso se debería a que el articulado de la Ley de Presupuestos de 2022 no incluye una disposición final que establezca su entrada en vigor.

Sin embargo, el carácter anual de los Presupuestos viene determinada por la propia Constitución Española en su artículo 134.2. Cuando se aprueban los Presupuestos antes del 1 de enero no resulta necesaria la disposición final de entrada en vigor.



Por ejemplo, los Presupuestos de 2016, 2015, 2014, 2013, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997,1995, 1994, 1993, 1992 o 1991 no incluían una disposición de entrada en vigor porque se aprobaron en tiempo y forma. Por lo tanto, también es falso que la ausencia de esta disposición en los PGE de 2022 suponga “una

anomalía que no se había dado nunca”, como sostiene la misma información.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública lamenta que fuentes no identificadas lancen este tipo de bulos y que sean recogidos y propagados sin contrastar.



Asimismo, lamenta que el PP contribuya a generar confusión cuando basta leer el Boletín Oficial del Estado para comprobar que todos los PGE aprobados por Mariano Rajoy en tiempo y forma carecían de una disposición de entrada en vigor.

Salvo error u omisión por mi parte, NINGUNA Ley de PGE aprobada EN PLAZO desde la de 1979 hasta la de 2020 ha recogido cláusula de entrada en vigor.

Las Cortes llevan toda nuestra historia democrática interpretando que el 133.4 CE fija una regla específica sobre entrada en vigor. https://t.co/zjml9muOHe — JacoboDopico_UC3M (@JUc3m) January 13, 2022

El PP otra vez difundiendo noticias falsas

Vicesecretaria Sectorial del PP, diputada por Madrid, exministra y expresidenta CNM, ha sido muy explicita en Twitter: “Pese al comunicado de Hacienda la polémica está servida. Mantenerla y no enmendarla no es una posición inteligente. A las pruebas de Garzón y la carne me remito. Presupuestos Generales del Estado: Los presupuestos de 2022 no están aún en vigor”.