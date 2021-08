Hacia una, otra, vinculación con la filosofía

- Publicidad-

Filosofar desde nuestro aquí y ahora. Propuesta de contenidos del abordaje filosófico.



Desde la informalidad que no por ello es excluyente a una metodología y disciplina, creemos imprescindible el ofrecer una forma aún no contemplada para el quehacer de la filosofía en sus formas educativas, prácticas y políticas. A diferencia de lo que proponen los cánones de la academia clásica y ortodoxa en sus planes de estudios y contemplaciones integrales como materias y formas de estudio, propondremos que en los primeros años de quién posea un interés para la vinculación con lo filosófico, deba encontrar lo más próximo de lo pensado en cuanto tal, en tiempo y espacio. Creemos un contrasentido, absoluto y desalentador, que se oprima al aproximante a vincularse con los supuestos orígenes de la filosofía, hegemónicamente dispuestos en el corazón occidental y logocrático. No será para nosotros interesante para la filosofía tal como la vivenciamos que se traduzca la relación con lo filosófico, por el absurdo cronológico del simple paso del tiempo. La filosofía no puede ser desgajada como materias en antigua, medieval, moderna o contemporánea. Por más que se comprenda tal orden como el más simple y supuestamente efectista, logra en verdad, básicamente el desaliento y el alejamiento de quiénes pueden tener un natural interés por lo filosófico.

Tal como lo desarrollamos en otros apartados esta vinculación debe hacerse como política pública, mediante clubes de filosofía que podrán ser organizaciones civiles con un apoyo mínimo o incluso simbólico por parte del estado, que no será excluyente en el caso de que las tradicionales estructuras o dispositivos de las academias disciplinares quieran tomar o incorporar esta currícula de contenidos que ofrecemos o desglose del impartir la experiencia filosófica.



El eje conceptual es ir de lo particular a lo general y no al revés. En el primer año se propondrán materias que tengan que ver con la aldea en donde se imparta el abordaje filosófico. Es decir se brindarán los textos de autores lo más próximos desde donde se esté brindando la experiencia educativa. La vinculación con los “vecinos de la aldea” será determinante. Más allá de que estos, como seguramente lo habrán realizado, abreven en otras corrientes pre-existentes y vinculadas al conocimiento clásico, el trabajo de los educadores será capital. Deberán desmenuzar a los autores locales para transmitir sus palabras en el modo más asequible posible y por ende cercano. El estudio de las lenguas clásicas, griego y latín, serán optativas en el último año y en los dos primeros años se propondrá el conocimiento de lenguajes locales, de culturas primitivas, como las que surjan en la dinámica del lenguaje, llámese inclusiva o el argot que pueda interpelar la creación o readecuación de conceptos.

Tampoco se propenderá a las categorías colectivas de la episteme tradicional, que escindieron a la filosofía en los campos yermos de la estética, ética, gnoseología, política, antropología, religión, derecho y demás aspectos que desvinculan al pensar como la interdisciplina integral, fundante y fundamental del fenómeno de lo humano.

Las categorías a usarse, para aunar tanto a autores como a corrientes serán: Filosofía de la intuición, filosofía de la razón, filosofía de la experiencia, filosofía de los sentidos y filosofía de lo no expresado.

Será clave y esencial poder comprender a espacios históricamente relegados de la filosofía tradicional u occidental, cómo los que se produjeron en los diversos continentes más allá del europeo, en el ayer y en el hoy.

Finalmente una materia ineludible en esta aproximación de la constitución de un plan de estudios para abordar la vinculación con lo filosófico, tendrá que ver con el rol, a desarrollar por el pensador o filósofo como integrante de su comunidad dada, determinada o a elegir.

En virtud de la característica esencial de nuestras premisas como escuela de pensamiento, a puertas abiertas, dejamos todos y cada uno de los aspectos planteados, no sólo a ser modificados, sino también la integración del compendio, amplio y flexible, de los autores o corrientes a ser tenidas en cuenta, para llevar a cabo la matriz general del presente plan de estudios, con la consignada prioridad para que en cada aldea a llevarse a cabo el presente abordaje, y sobre todo en los primeros años, se incluya a los seres humanos, que han pensado en términos conceptuales o generales un modo de ser y estar en el mundo en la actualidad en la que hemos sido arrojados, creados o deseados y que se traduce en nuestro efímero transitar pensado, pensable o filosofable.