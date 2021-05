¿Hacen autocrítica los partidos políticos?

- Publicidad-

Después de unas elecciones los ciudadanos nos preguntamos, ¿los partidos políticos hacen autocrítica, o se limitan a poner tiritas sobre las heridas abiertas?Yo tiendo a pensar que son poco autocríticos, rueda alguna cabeza, en muchos casos, la del que no ha tenido ninguna responsabilidad sobre la debacle.

Creo que es lo menos que le deben a sus afiliados y por supuesto a sus votantes. Preguntas como ¿por qué no hemos sido capaces de ilusionar a nuestros votantes? Deberían hacerse siempre, sin poner paños calientes y sin intentar justificar lo injustificable. Sólo así se pueden enmendar los errores cometidos, entender que hay que ser humildes, y sobre todo escuchar a la ciudadanía. Que los votantes vean a los políticos como los que les solucionan sus problemas, y no que ellos son el problema.

Salir a la calle, y dejarse de engaños por parte de los que los rodean, que solo hacen halagos con la intención de que no les mueva nadie la silla, o conseguir prebendas, que no favorecen en nada a nuestros líderes políticos, haciendo que se hinchen de aire como si de un globo se tratase, lo que les lleva a gobernar con prepotencia o sobervia y no siendo conscientes de la realidad del pueblo llano, y el por qué les han elegido, ni para qué.

Los políticos deben estar más en contacto con la realidad de la calle, y menos conscientes de la realidad que les rodea, que es totalmente ficticia. Hay que visitar barrios, hospitales, colegios, residencias, juzgados, asociaciones de toda índole y condición y sindicatos, ellos son los que ven en su día a día la realidad social del pueblo llano. No vale ir a verles sólo durante el periodo electoral y desaparecer durante los cuatro años de legislatura.

Los políticos no pueden seguir viviendo de espaldas a la realidad, dando la espalda y haciendo oídos sordos a lo que ocurre en nuestras ciudades, pueblos y calles del país que prometen o juran defender. La corrupción es un grave problema en el caso de los políticos, pero también lo es no realizar bien las tareas para las que se les ha elegido, limitándose en muchos casos a acudir a Comisiones, Plenos, y sesiones de control, pero sin haberse mirado lo que se va a tratar y sin haber hecho los “deberes” que se les ha encomendado para todos los ciudadanos de este país, también para los que no les han votado.