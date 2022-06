Hablar el catalán y no cambiar de lengua cuando te hablan en castellano en Catalunya se llama: Proteger la lengua

- Publicidad-

Si soy catalana, normalmente me expreso y habló en mi lengua que no es otra que la lengua catalana, estoy muy harta de oír comentarios que los catalanes deberíamos hablar en castellano por respeto cuando nos hablan en castellano, y quién nos respeta a nosotros, nuestro derecho de hablar en catalán, yo le pregunto, que creo que nadie nos lo respeta.

Yo no tengo problema en que me hablen en castellano en Catalunya, pero yo para proteger mi lengua te hablaré en catalán en Catalunya, ya que yo quiero que el catalán sea la lengua de mis hijos y mis nietos si un día los tengo, por no hablarte en castellano a alguien que vive en Catalunya, no soy una mala educada, porqué alguien que vive en Catalunya su obligación es entender la lengua catalana, no hay más, para mi tambien seria obligado hablarla.

Catalunya es tierra de acogida y durante toda la historia, ha acogido gente de todos los lugares, lo mínimo es hablar catalán, que es la lengua propia del territorio, el castellano no es la lengua propia de este territorio si que hay que saber hablarla y respetarla, pero yo no voy a cambiar el castellano si mi interlocutor vive en Catalunya y entiende el catalán y esto no es ser mal educada esto es proteger mi lengua, que no está protegida, y es una lengua minoritaria.

Mi lengua es la catalana y por educación la gente que vive en Catalunya debería entenderla y hablarla, si yo me voy a Francia hablaré en francés y no voy a pretender que nadie me hable en catalán ya que estaré en un territorio que hablan otra lengua, para proteger una lengua minoritaria para mi seria básico que la escuela en Catalunya fuera el cien por cien en catalán, obviamente con las lenguas castellana, inglesa y francesa como lenguas obligatorias y trúncales, pero nada más, y al que no le guste que en Catalunya se enseñe y hable en catalán lo tienen muy fácil, España es muy grande y hay muchas comunidades autónomas que la escuela es solo en castellano, si quieren unos padres que sus hijos sean enseñados únicamente el castellano que no vivan en Catalunya( Ya me podéis llamar racista y supremacista si queréis)

, yo para proteger mi lengua que está en peligro de extinción la protejo hablándola y defendiendo su enseñanza.

La protejo en el territorio donde se habla y si yo por educación tengo que cambiar de lengua cuando alguien me habla en castellano, exijo el mismo respeto para mi, cuando yo hablo en catalán.

Yo no hablo catalán para molestar a nadie, defiendo la escuela en catalán para defender mi lengua en peligro de desaparición, no para molestar a nadie, simplemente hablo catalán porqué es mi lengua y no quiero que desaparezca, por esto lo hablo, no lo hablo para molestar.

Hablo catalán y no voy a cambiar de lengua cuando me hablen en castellano, no es ser maleducado se la llama proteger el idioma, un que es idioma que es el mío y está en peligro de extinción, por lo tanto si tu me hablas castellano y vives en Catalunya y yo lo hago en catalán no es que sea una maleducada, si no que simplemente protejo mi idioma que es el catalán.