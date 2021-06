“Hablar del amor o de los sentimientos en una novela no implica echarle toneladas de azúcar”

- Publicidad-

Flor, una joven con un pasado envuelto en la pobreza, es obligada por su padre a trabajar limpiando en un teatro de segunda fila de una ciudad de provincias. Será su primer contacto con el mundo de las lentejuelas y el espectáculo. A partir de ahí ya nada será igual para la protagonista de Flor de arrabal (Grijalbo), de la escritora Carmen Santos (1958), que decide emprender el sueño de buscarse un futuro prometedor en Madrid pese a los sinsabores y complicaciones que su empeño encontrará por el camino. Flor de arrabal es su sexta novela, tras las exitosas Días de menta y canela o Un jardín entre viñedos.

¿Dónde germinó la historia de Flor? ¿Necesita siempre un proceso de creación de los personajes de sus novelas o le surgen de forma espontánea?

Los personajes me surgen algunas veces de forma espontánea y otras según la información que voy recopilando durante el proceso de documentación. La historia de Flor germinó mientras escribía mi novela anterior, Un jardín entre viñedos. Se me ocurrió un personaje secundario que buscaba fortuna en el mundo de las variedades y, mientras me documentaba para dar forma a esos capítulos, descubrí el universo de cafés cantantes y teatros de variedades más bien sórdidos donde las chicas pobres y sin estudios buscaban su lugar al sol del cuplé. Como contrapunto a estos antros estaban los teatros importantes, en los que actuaban las cantantes consolidadas que habían conquistado el éxito y un elevado caché tras haber subido todos los peldaños de la escalera hacia la fama. Entonces pensé que ahí había material de primera para ambientar una novela, y que el personaje central tenía que ser una de esas chicas que lucharon por escapar de una vida dura y siempre sometida, ya fuera al marido o a sus señores si la necesidad las obligaba a trabajar de criadas.

¿Y la trama? ¿La perfila antes de comenzar a abordar la escritura de la novela en sí o van surgiendo meandros insospechados durante el proceso?

Antes de empezar a escribir una novela ya tengo perfilada la trama completa. Me hago una especie de guion y la mayoría de las veces sé incluso el final al que quiero llegar. Pero con frecuencia me surgen durante el proceso de escritura ideas que no había contemplado antes y, si creo que pueden enriquecer la historia, las incorporo.

La protagonista de su nueva novela supo hacerse un hueco en ese universo patriarcal y machista de principios del siglo pasado gracias al mundo del espectáculo, una de las escasas válvulas de promoción profesional que tenían las mujeres de la época, abocadas al cuidado de la familia y el hogar. ¿Fueron pioneras de la lucha por la igualdad de sexos que se ve en este siglo veintiuno?

Bueno, el movimiento feminista que conocemos ahora no existía en los tiempos de Flor, obviamente, pero en todas las épocas históricas hubo mujeres que no se conformaron con llevar la vida de segunda que les asignaba la sociedad patriarcal y lucharon por conquistar los derechos que les eran negados, utilizando las armas de las que disponían. Sí, en cierto modo se las puede considerar pioneras.

¿Qué vio Flor en las tablas de un escenario para caer totalmente rendida a sus encantos?

Cuando Flor pisa por primera vez las tablas en el teatrillo de mala muerte donde trabaja de fregona desde los doce años, descubre que sobre el escenario no solo olvida la dureza de su vida, también se siente admirada, incluso poderosa. Más adelante, cuando toma la decisión de escapar a Madrid, el escenario es para ella el único medio de vida que vislumbra.

¿Cómo lograr tener la suficiente sensibilidad estilística en sus novelas sin caer en el edulcoramiento forzado?

Yo solo sé que no me gusta la cursilería. Por eso huyo de lo dulzón como del diablo. Hablar del amor o de los sentimientos en una novela no implica echarle toneladas de azúcar. De hecho, el exceso de dulce estropea la tarta.

Al final del libro recoge una amplia bibliografía consultada. ¿Es el proceso de documentación clave para una correcta y adecuada ambientación de la trama argumental?

Desde luego. Documentarse a fondo es fundamental e imprescindible para ambientar una novela histórica. Aunque también hay que recopilar información a la hora de desarrollar una trama contemporánea, pues aunque conozcamos la época y el lugar, es imposible que lo sepamos todo y no debemos fiarnos de la memoria, que suele ser traidora.

¿Está de acuerdo en que todo, o casi todo, es novelable sobre aquel convulso y terrorífico periodo que fue el de la Europa de entreguerras? ¿Por qué?

Todo eso es novelable, sí. Repasar cómo fue la Europa de entreguerras nos ayuda a comprender el presente, ya que hay muchos paralelismos entre aquellos años y los actuales. Y no solo la Europa de entreguerras. Echar la vista atrás hacia cualquier período histórico, por muy terrorífico que fuera y por muy trillado que pueda parecer el tema, siempre nos enseña algo.

Para terminar, ¿se ha planteado en algún momento un cambio de registro temático o estilístico, o al contrario, se siente cómoda y segura en su ya consolidada trayectoria como novelista?

Me siento cómoda en el terreno de la novela histórica, pero no excluyo cambiar de registro en algún momento. Me gusta plantearme de vez en cuando retos nuevos y hacer algo diferente. De hecho, la primera novela que publiqué narra una historia de amor y erotismo. En las dos siguientes desarrollé tramas de intriga y fue después de estas cuando aterricé en la novela histórica. Siempre estoy abierta a desafíos nuevos.