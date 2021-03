Este es un tema del cual se ha hablado muchas veces. La semana pasada fue votado en el congreso una propuesta para eliminarla y PP, PSOE, Cs y VOX votaron en contra, se a decir, a favor de su mantenimiento.

Vemos primero lo que dice la carta magna en su título 3.º Dedicado a la Corona

Artículo 56

1./ El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

2. / Su título es el de Rey de España, y podrá utilizar los otros que correspondan a la Corona.

3. / La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos serán e refrendados en la forma establecida en el artículo 64, y sin este refrendo no tendrán validez, salvo lo que dispone el artículo 65.2.

Artículo 64

1/ Los actos del Rey serán refrendados por el presidente del Gobierno y, si se tercia, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del presidente del Gobierno y la disolución prevista en el artículo 99 serán refrendados por el presidente del Congreso.

2. / De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.

Artículo 65 .2. / El Rey nombra y releva libremente los miembros civiles y militares de su Casa.

Los que no somos expertos en la materia, no entendemos que la inviolabilidad le otorgue carta blanca de forma que, haga lo que haga, no se le puedan pedir responsabilidades ni juzgarlo en caso de cometer algún tipo de delito, fraude o enriquecimiento personal aprovechándose de su cargo.

Entiendo que la inviolabilidad la tiene en función del trabajo que tiene asignado como jefe del estado, no que lo proteja de cualquier acto de carácter personal, al menos es la opinión de la mayoría de la gente y la mía.

Durante años el rey Juan Carlos, según explica el economista Roberto Centeno, ha estado percibiendo comisiones por la compra de petróleo de Arabia Saudí, este dinero los hemos pagado los ciudadanos a la hora de llenar el depósito de nuestros vehículos. Ignoro si se puede considerar un delito, pero sí muy poco ético por su parte.

En este momento el tema de la inviolabilidad vuelve a estar sobre la mesa. Según la opinión de algunos políticos se debía modificar o anular. No podemos admitir que la justicia sea igual por todo el mundo y el que tendría que dar la máxima ejemplaridad quede al margen.

Vean un resumen del qué ha sido la actuación del rey emérito durante su etapa como jefe de estado.

Se suele decir que toda persona además de ser honesta lo tiene que aparentar, pues bien, el actual emérito como se le denomina actualmente, nunca lo ha estado y menos se ha esforzado en aparentarlo. Su vida ha sido la de un conquistador de señoras que, por los encantos, interés crematístico o profesional y por chantaje, han compartido con él la alcoba.

La lista de mujeres que han compartido historias con el emérito es más larga del que nos imaginamos. La escritora Pilar Eyre publicó un libro titulado «La soledad de la Reina» que es bastante elocuente y detalla situaciones por las cuales ha tenido que pasar Sofía de Grecia por culpa de su marido y que ha soportado por sus hijos, en especial por Felipe a fin de protegerlo de cara a su futuro como rey de España.

Por último fijémonos en lo siguiente: en muy poca diferencia Juan Carlos ha hecho dos regularizaciones por impuestos que no había declarado ni satisfecho, el importe en conjunto es de cinco millones de euros. ¿Qué más cosas no sabemos? ¿Tiene dinero en el extranjero como lo tuvo su padre y la mayoría de los Borbones? ¿En que se basa The New York Times cuando publica que la fortuna de Juan Carlos es de 2.300 millones de dólares y no sabemos dónde están?

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Dónde está la transparencia a que tenemos derecho todos los ciudadanos? ¿Una persona no votada ni escogida por el pueblo, tiene el derecho a ser inviolable según la constitución? Quiero recordar que Juan Carlos no juró ni prometió nunca la constitución que es, por ironías del destino, la norma que hasta ahora le ha protegido.