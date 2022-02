¿Ha sido Facebook hackeado alguna vez?

- Publicidad-

El hackeo de la red social de mayor demanda, es el Facebook, cada vez aumentan más las cifras estadísticas de las personas que son vulneradas en cuanto a datos personales. En consecuencia, sí, es cierto, Facebook ha sido hackeado muchas veces y a diferentes personas.

Ahora bien, ¿Qué hacer antes este flagelo? Podríamos comenzar, por aplicar las medidas de seguridad, así como restringir la cantidad de contactos (estrictamente los que se vinculen de manera directa con el usuario).

Ya veremos más acerca de este tipo de medidas y/o estrategias. Bienvenidos (as)

¿Cómo se hackea un Facebook?

Son varios los métodos que se emplean para ejercer este acto vandálico. Entre tanto, aplicaciones, trucos, métodos online y manuales.

A continuación mencionaremos alguno de ellos:

Phishing

Consiste en enviar al usuario que se desea hackear una página falsa, esperando pueda registra sus datos. Una vez, que ingrese tales datos, quedarán guardados en el servidor que habrás creado.

Restablecimiento de la contraseña

Si a la persona que desea hackear, no cuenta con la verificación de dos pasos usted, tendrá la posibilidad de activar esta opción.

Acceso a dispositivo

Si una sección de Facebook está abierta, y otra persona ingresa de formas sorpresiva, podrá acceder a los datos de dicho usuario.

Cabe destacar, que esta información se suministra, con la intención de dar a conocer las diversas modalidades de hurto cibernético y los cuidados en consecuencia, que deberá tener.

Formas de accionar de un hacker

Dada la versatilidad y habilidad de los hackers, es necesario que usted, que cuenta Facebook, pueda resguardar con mecanismo sólido y de máxima seguridad su cuenta.

Un hacker, perfectamente puede ingresar a su perfil (cuando es abierto) e identificar y analizar su dinámica de vida “publicada”, obtener datos relevantes como dirección de correo electrónico.

Acto seguido, será lograr identificar la contraseña que, con base a una serie de conjeturas, lograrán conseguirla sí y sólo sí, no se ha tomado en cuenta restricciones y elementos seguros.

Cómo identificar si tu cuenta ha sido hackeada

Ingresar a tu cuenta de Facebook

Clicar el menú de opciones, Configuración y Configuración y Privacidad

Activar el aspecto referido a Seguridad y, Seguridad e Inicio de Sección respectivamente

Identificar los movimiento realizados en tu cuenta (podrá visualizar TODOS los inicio de sección)

Si has de identificar, cualquier movimiento extraño, lo recomendable será cambiar su contraseña de inmediato.

Seguidamente, notificar al sistema de ayuda de Facebook que en la opción “Creo que mi cuenta ha sido hackeada”

Cerrar el proceso, con los ajustes que haya de sugerirte el sistema.

Pasos para evitar que tu cuenta sea hackeada

Cambio de clave

Este quizás, es uno de los aspectos de más periodicidad por muchas personas, es tan sencillo y no suele quitar tiempo. Así, como suelen cambiar claves telefónicas y/o de tarjetas bancarias, esta clave, es tan importante como las otras. Tal contraseña, no ha de vincularse, ni parecerse a los datos como fecha de nacimiento de su persona, hijos o mascota. De preferencia, con símbolos, número y alfabeto. De esta forma, podrá evitar sorpresas no gratas.

Activar autenticación en dos pasos

Indica que pueda recibir y validar el intento de ingreso a su cuenta, si es usted, recibirá de manera inmediata una notificación a su dirección de correo electrónico, el cual deberá negar u autorizar. ¿Cómo hacerlo? sencillo, Configuración y Privacidad; Configuración y Seguridad e Inicio de Sección.