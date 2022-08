Gumer Pardo. Comunista al servicio de la unidad de las izquierdas. Entrevista a Celestino Navarro

- Publicidad-

Eran los primeros años de la década de los 80. Los comunistas estábamos a la «greña».

Aquel día nos encontrábamos en Corbera, la Ribera Baixa, Gumer y Celestino se fueron a tomar unas cervezas.

Llegaron a la conclusión de que no tenía sentido que Gumer estuviera en una reunión con ocho o nueve comunistas y que Celestino »Celes» estuviera en otra con otros tantos.

Se hicieron las «tantas de la madrugada» y por fin llegamos a un acuerdo.

El informaba a su partido y yo al mío.

El resultados no pudo ser mejor acogido por las dos direcciones.

Se formó la comisión de trabajo para matizar los puntos de encuentro para llegar a la unidad.

Gumer puso todo de su parte y más para llegar a ese acuerdo.

Pero se cruzó en el camino las elecciones al Parlamento Europeo del 84, »creo recordar» comenta Celes.

Esto truncó el acuerdo y hasta «la fecha» perdimos una gran oportunidad de que los comunistas volviéramos a estar juntos en el mismo partido.

Al no haber tenido tiempo para esa unidad, pasanos a ser rivales en esas elecciones.

Qué decir de Gumer. Le conocí en la clandestinidad. Siempre mantuvimos una relación muy cordial, aunque a veces discrepamos, por aquello del «nacionalismo»

Recuerdo a Francisco Garrigos, viejo piloto republicano, que me decía, tenemos un joven muy inquieto y prometedor, y muy combativo, quiere hacer ya la revolución, «pero ése polvillo del nacionalismo, me hace que me inquiete un poco.

Esto decía Garrigos, pero la amistad nunca se perdió y siempre que le necesité puede contar con su apoyo y solidaridad en aquéllas empresas que llevaba a cabo.

Por ejemplo su ayuda desinteresada en aquélla ocasión que fui candidato en Sumacarcer. También me ayudó a proporcionarme oradores para actos públicos como la fiesta de la república que hacíamos todos los años.

Ese fue para mí Gumer Pardo, de las juventudes comunistas.

Que descanse en paz y hasta la victoria siempre.

Salud y República.

Zarco.

A continuación, y como conclusión para su memoria, pasamos a publicar el texto en valenciano:

Ha faltat el nostre company Gumer Pardo.

Gumer Pardo, amic i company del Col•lectiu Autònom de Treballadores i Treballadors del País Valencià – Intersindical Valenciana (CATPV), ens ha deixat.

Gumer Pardo ha estat una persona compromesa sindicalment, social i política durant tota la seua vida.

Ha participat en el procés de construcció de la Intersindical Valenciana per configurar un sindicalisme de classe valencià transformador. L’actual central sindical valenciana no s’explica sense les seues aportacions i el seu treball.

També ho ha fet en diversos moviments socials i ha estat militant del PCPV i d’Esquerra Unida del País Valencià.

Per a totes i tots nosaltres ha estat un referent, una persona imprescindible i compromesa en el procés d’emancipació de la classe treballadora i del País Valencià.

Gúmer ens ha deixat aquesta matinada a les cinc i mitja.

Estarà al Tanatori Municipal de València, dia 17, a partir de les 11.00 h; cerimònia d’acomiadament a les 15:30 h; trasllat al cementeri vell de Paiporta a continuació.

Mi aportación final, que no lo conocí personalmente, pero sí a los suyos y a los que le conocieron bien sólo decir:

Gracias por un comunismo serio, al servicio del pueblo español y valenciano, y por tu servicio a nuestra querida Colombia. RIP.