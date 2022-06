Guía para (no) perderse en las casetas de la Feria del Libro

- Publicidad-

Nuevamente llega una Feria del Libro de Madrid con la libertad de no tener que hacer fila para entrar y con numerosas casetas que visitar. Como parece que sólo existe esta Feria (hace poco fue la de Granada y nadie ha dicho nada) nada mejor que hacer una guía para (no) perderse con las cientos de casetas que allí hay. La guía es completamente personal y no atiende a lo convencional, o a cierta derivación de publicidad. Vamos que nadie paga por derivar a unas casetas u otras.

Si usted es un buscafirmas, muy respetable, este no es su artículo. Si usted piensa comprar lo mismo que la mayoría de librerías que hay cerca de casa, este no es su artículo. Si usted busca libros de autoayuda o esoterismos varios, este no es su artículo. Con esta guía lo primero que se pretende es evitar las filas enormes y las casetas donde escribe ese famoso o ese que sale en el programa de Ferreras.

Tan sólo voy a ofrecer algunas de las casetas donde pueden encontrar algunos de los mejores libros (de este año y anteriores), de esos que no aparecen en las listas de éxitos habitualmente (porque no hay pasta para tanta promoción, ni otras cosas que hoy callaré). Al estar presentes en la Feria del Libro, es una buena oportunidad para encontrar esa joya perdida; ese libro que no sabía que estaba editado; o la oportunidad de conocer a ese autor que ni sabía que existía.

Novela

Evitados los problemas de buscafirmas y libros que puede encontrar hasta en el Carrefour, voy a lo importante. Si sólo busca novelas este es su recorrido.

La caseta 130 (Gallo Nero/Sajalín) es una parada casi obligatoria. Cualquiera de los libros que tienen estas dos editoriales en su catálogo merece la pena. Buenos libros, bien editados, a precios razonables y con variedad.

En la caseta 187 tienen la editorial Pre-Textos. No sólo tienen novelas muy buenas, sino poesía y ensayos de muchísima calidad.

Las casetas 209 (Funambulista) y 211 (Consonni/Dos Bigotes/Barrett) también son una parada buena. Variedad de estilos y de temáticas. Desde lo extraño a lo más clásico.

La caseta 224 (Alba) es necesaria si usted busca una obra clásica, bien traducida y con una presentación digna. También tienen narrativa actual y libro de bolsillo (por si la cosa está achuchada).

Llegamos al grupo Contexto que está en las casetas 238, 239, 240 y 241 (Sexto Piso/Impedimenta/ Libros del Asteroide/Nórdica/ Periférica). Aquí pueden encontrar de casi todo y bueno. Variedad temática, clásicos recuperados, nuevas voces y mucha calidad.

En la caseta 243 está Acantilado. Lugar propicio para comprar esa obra que aún no tiene de Stefan Zweig u otros de autores destacados. Gran calidad y variedad de estilos, teniendo algunos ensayos clásicos magníficos.

En la caseta 246 (Cabaret Voltaire/Minúscula) también es bueno pararse a echar un vistazo. Podrán encontrar obras impactantes de la primera editorial (Ernaux, Slimani…) y títulos imprescindibles de la segunda. De aquí salen con algo en la mano.

En la caseta 248 se encuentra Siruela. Novela negra en cantidad y calidad. Ensayos únicos. Literatura de muchos quilates y mucho gusto al editar.

Lo mismo sucede en la caseta 280 de Errata Naturae. Un muy buen gusto editando y variedad y calidad en todos sus títulos.

Otra caseta compartida con tres editoriales que se atreven con textos de calidad pero en los márgenes de lo puramente comercial. La caseta 295 (Automática/La Uña Rota/Delirio) es un buen lugar donde gastarse un dinero en obras atrevidas.

Ya queda menos para terminar el recorrido de los buscadores de novelas. Otra de las paradas necesarias es la caseta 320 (Pepitas de Calabaza/Fulgencio Pimentel). La primera posee una enorme variedad de títulos y temas, y la segunda es de esas editoriales que cuidan al extremo lo que publican (hacen libros muy bonitos).

En la caseta 348 están Altamarea, con sus libros periféricos y potentes, y Libros del KO, muy centrada en el divertimento. Lecturas distintas.

Y para finalizar (o comenzar, porque depende por donde empiecen ustedes) la caseta 350 donde está Hoja de Lata. Aquí podrán encontrar algunas maravillas literarias que sorprende hayan sido despreciadas por las grandes compañías (de hecho esto es algo que sucede con la mayoría de las referenciadas).

Comics y novela gráfica

De las editoriales que se dedican al noble arte de la novela gráfica o el comic nada mejor que comenzar por la caseta 325 de Nuevo Nueve y Ediciones la Cúpula. Una buen cantidad de títulos de variada temática.

En la caseta 349 hay que parar sí o sí. Las cuidadas ediciones de Astiberri merecen la pena. Tanto en comic como en novela gráfica tienen auténticas joyas.

Por último, también hay que hacer una visita a Reino de Cordelia en la caseta 368 (un poco más y la ponen fuera de la Feria).

Poesía

Si le gusta la poesía hay tres editoriales que son fundamentales, más las que ya hemos referenciado anteriormente. En la caseta 160 se encuentra Valparaíso, verdaderos maestros en esto de publicar poemas y poemarios.

En la caseta 226 está Visor, una editorial ya clásica en este tema. Y en la caseta 303 encontrarán los poemarios (y algo más) de Vaso Roto.

Ensayos e Historia

Aquí la cantidad de personas interesadas baja. Ya lo sé. Pero como hay auténticos maniacos de los ensayos y la Historia, también se merecen su recorrido por la Feria.

En la caseta 67 está la editorial Marcial Pons. Allí podrán encontrar libros de Historia con una visión más académica pero con bastante calidad.

Si usted es un liberal libertario en la caseta 115 será feliz. Unión Editorial lleva años editando libros sobre el liberalismo.

Si usted no es liberal libertario en la caseta 118 (Clave Intelectual) encontrará libros sobre pensamiento crítico y la recuperación de algunos títulos clásicos de las ciencias sociales.

En la caseta 173 está Ediciones Encuentro donde pueden encontrar, bajo el prisma cristiano, algunos de los mejores ensayos de los últimos tiempos. Dreher, Torralba, Brague, Esposito…

En la caseta 182 tienen de todo un poco. Almuzara ofrece una amplia variedad de títulos y temáticas. Desde sus conocidos “Eso no estaba en mi libro de…”, hasta libros de historia.

En las casetas 184 y 185, así, juntitas, están Gedisa y Herder, dos de las editoriales clásicas que tanto se esfuerzan por publicar ensayos de altísima calidad.

En la caseta 203 se encuentra Trotta. Libros de muy cuidada edición y con diversas de variedades filosóficas para elegir.

En la caseta 234 encontrarán a la editorial Sílex, especializada en Historia. Sólo queda que busquen ese libro sobre esa parte de la historia que quieren conocer.

En la caseta 245 está Atalanta. Una belleza de libros por fuera y por dentro. Si le gustan las lecturas antropológicas y/o espirituales esta es una parada fija.

En la caseta 263 está Rialp que no sólo tiene ensayos. Aquí los amantes de la poesía podrán disfrutar de la colección Adonáis, además de encontrar alguna novela. Ensayos con una temática cristiana sobrevolando, pero con mucha calidad. Sí son los que han editado a David Cerdá.

La caseta 309 es otra de esas de casi parada obligatoria. Turner tiene libros de historia y ensayos de casi cualquier cosa… con calidad.

Si no están ya agotados pueden parar en la caseta 337 de Adriana Hidalgo. Grandes textos de mucha actualidad.

Y si aún tienen fuerzas la siguiente caseta 338 es otra de esas que aportan calidad en los textos, a la par que actualidad. Capitán Swing hace un esfuerzo enorme por traer los grandes ensayos de nuestro tiempo.

Y para finalizar en la caseta 361 (Palabra/Ciudadela) encontrarán magníficos textos filosóficos (además de teológicos para la primera editorial). Y si son de pensamiento conservador con El buey mudo (del grupo de Ciudadela) podrán surtir sus bibliotecas.

Música y cine

Si le gustan los libros sobre música y cine, sus paradas serían en la caseta 152 de Notorius y en la caseta 165 de Alfaomega.

Distribuidoras

Puede que usted eche en falta alguna de las editoriales que solemos citar en las novedades de los domingos. Cierto. Así es. No tienen caseta propia. Por eso voy a recomendar pasar por estas tres casetas de distribuidoras donde podrá, con toda probabilidad, encontrar esos buenos textos.

En la caseta 22 está Soluziono. Muy centrado en la temática religiosa este año tendrán por primera vez los textos de una de las editoriales que mejores ensayos viene publicando, Nuevo Inicio. Desde la novela “De bruces en el charco” a los libros sobre economía del deseo, el Estado o lo postmoderno.

En la caseta 30 está UDL. Allí encontrarán libros de literatura japonesa, comics, poesía, teatro, ensayos, de todo y bueno.

Y por último, en la caseta 31 está Machado distribución, otro clásico que posee muchos títulos de calidad.

Si después de esto, usted no ha encontrado nada de su gusto, confiese que los libros y leer no le gusta. Los compra por fardar, porque se los firmen o sólo los de APR, Cercas o algunos más así. O peor, los de autoayuda.