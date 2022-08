Guerra por el aparcamiento en San Pedro del Pinatar

- Publicidad-

«Es una vergüenza que nadie haga nada. Estos señores están aparcando los coches que tienen en venta en todas las calles sin que nadie haga nada y sin que los municipales muevan un dedo. Aquí se llegan a hacer, incluso, las ventas de los coches. Vienen los clientes del concesionario y les enseñan los coches aquí mismo. Eso es ilegal», afirma indignada una vecina de Lo Pagan, una pedanía perteneciente a San Pedro del Pinatar, en la Región de Murcia.

Esta zona del municipio está habitada, en su mayoría, por personas que tienen sus segundas residencias y que en los últimos años se han encontrado con el hecho de que una empresa de compraventa de coches, Automóviles Jamal, están ocupando las plazas de aparcamiento del área formada por las calles Lérida, Toledo, Pantano Alfonso XII y la Avenida Romería Virgen del Carmen.

Diario16 ha podido comprobar cómo en esta área se encuentran aparcados más de una veintena de vehículos que están a la venta, algo que va en contra de la normativa municipal.

El artículo 30 de las normas del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar que rigen la movilidad y el uso del aparcamiento en las zonas públicas afirma que, «con el fin de hacer equitativa la distribución de los aparcamientos permitidos entre todos los usuarios, queda prohibido hacer uso exacerbado de la vía pública, entendiéndose como tal el estacionamiento de más de cuatro vehículos relacionado con el objeto de la actividad, por aquellas persona físicas o jurídicas que exploten actividades comerciales relacionadas con vehículos, a saber, talleres de reparación, empresas de alquiler o compraventa, entre otras».

Tal y como podemos comprobar en la documentación gráfica que obra en posesión de este medio, hay zonas, por ejemplo, en las que los vehículos de la empresa de compraventa ocupan cerca del 50% de los aparcamientos disponibles.

«El problema está presente todo el año, pero en verano, cuando vienen los vecinos a pasar sus días de vacaciones, se incrementa, porque el número de coches aumenta. Estos señores demuestran una actitud absolutamente incívica y el Ayuntamiento no hace nada», comenta una vecina que reside en la zona todo el año.

Diario16 se ha puesto en contacto con el consistorio pinatarense, quien ha confirmado la vulneración de la normativa y que desde el Ayuntamiento se está trabajando tras las quejas presentadas por los vecinos.

«Ante varias quejas vecinales por la situación a la que hace referencia, la Policía Local se personó en la zona y viendo que, efectivamente, no existe un permiso o licencia específica para dicha actividad levantó acta, que se ha derivado al departamento correspondiente para su tramitación», confirman desde el Ayuntamiento a Diario16.

Sin embargo, a pesar de la respuesta dada por el consistorio, los vecinos exigen más presteza porque «la lentitud de la burocracia es la mejor cómplice de los sinvergüenzas. Mientras el Ayuntamiento debería estar tramitando por los cauces legales, entiendo que sea así, estos señores siguen campando a sus anchas y haciendo lo que les da la gana. Todos los días pasa por aquí un coche de los locales, por no hablar que por la calle principal [la Avenida de la Romería de la Virgen del Carmen] están constantemente pasando y saben perfectamente que muchos de los coches que están aparcados son de esa empresa. Si, como me dices, el Ayuntamiento ya tiene constancia de que se está vulnerando la ley, ¿por qué no manda una grúa y lleva al depósito todos los coches? Si yo aparco en un «Vado» estoy incumpliendo la ley, ¿verdad? Entonces el dueño de ese vado llama a los locales y mi coche se lo lleva la grúa. ¿Por qué no hacen lo mismo con esta gente?», afirma un vecino indignado que, además, nos va señalando coches y en su teléfono móvil nos muestra que muchos de ellos están en un canal de venta de vehículos por internet.