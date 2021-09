Guerra en las alturas

- Publicidad-

Al 6 de agosto de 2021, siguen las “peleas” en las cumbres del poder. Félix Bolaños ministro de la Presidencia. Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno España desde el pasado mes de julio, esto es un mes después de su nombramiento salta a la palestra sobre uno de los grandes temas pendientes desde hace años, los nombramiento de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial con una sesuda, meditada y sabia sentencia: “Ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos a los políticos” y supongo que se habrá quedado satisfecho de haber aportado alguna idea a tan complicado conflicto, que pone una vez mas en solfa a nuestro precario Estado de Derecho. Vamos a empezar por el final, eso de que los políticos no pueden nombrar a los políticos.

¿Quién le ha nombrado a él para los números cargos que viene desempeñando en la Administración del Estado? Bueno, eso puede parecer normal, a los políticos del Ejecutivo ha de nombrarlos los políticos, luego ya habría una excepción importante. Pero lo grave reside en que al confeccionar las listas cerradas de candidatos al Congreso de Diputados, los políticos mandamases de un partido colocan en los puestos seguros a los políticos de su cuerda, de manera que designan de esta manera a un buen número de miembros del legislativo, y en este orden de cosas Don Félix o está en la inopia, cosa que parece imposible, se quiere engañar a si mismo, lo cual tampoco parece probable, o quiere hacernos tontos a los ciudadanos de a pie , cosa muy frecuente en los dirigentes actuales que nos largan cada andanada que nos reafirman en dicha creencia.

Y por si esa intromisión en el legislativo no fuera suficiente también quieren meter sus manos pecadoras en el Judicial. Los jueces no pueden nombrar a los jueces, Claro que no, es mejor que los nombren ellos como viene haciendo anticonstitucionalmente, desde que sus compinches del PSOE, en 1982 cambiaron el sistema anterior fundamentado en la Constitución, por el actual tan sumamente inadecuado y conflictivo que viene determinando el vergonzoso y bochornoso espectáculo que contempla este pasmado pueblo, que es el manda según la Carta Magna, pero que no participa en otra cosa que dar por buenas aquellas listas cerradas, para luego utilizar su nombre en la comisión tantas “irregularidades” respaldadas con aires democráticos.

Y ello mientras leo el libro de Anne Applebaum El Ocaso de la democracia, que ha sido bien recibido por los lectores y la critica al escribir sobre las verdades del barquero. La democracia ha sido aceptada como el menos malo de los sistemas políticos, pero también que en su nombre se han cometido las mayores barbaridades. Pero sigamos con los jueces. Como el tema no es baladí ha llegado hasta las instancias europeas y el Comisario de Justicia pide a España que los vocales del Consejo sea elegidos por su pares. Guerra en las alturas, por un lado, el Gobierno Español representado por su nuevo ministro, y por otro lado las autoridades europeas.

¿Quién ganará esa guerra? De momento los vocales “en funciones” que llevan cobrando uno de los mayores sueldos del Estado. (122.808,38€), que, por si fuera poco, en el año 2021 se han autoasignado una subida el 5,7 %. Y como nos han enseñado a pensar mal ¿Cómo se van a desprender de la posibilidad de colocar a los suyos en tan sazonadas canonjías? Qué además, les va a proporcionar el poder, facultad o como queramos llamar de nombrar a quien les han de juzgar en el caso de verse en “apuros”. De momento hay unos ganadores que “amenazaron “ con dimitir, pero solo amenazaron, y después ¿quién ganará?. A Europa solo se la hace caso cuando hay que cobrar, y como ahora no se trata de eso, la guerra quedarán entre los partidos en liza, pero como estos no nombran ni a los jueces ni a los políticos, cualquiera sabe.