Guantazo a Florentino y sus pelotas

La noticia del guantazo previo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a Florentino Pérez no será noticia principal en los medios españoles. Están presionando a Didier Deschamps para que Karim Benzemá sea casi titular el domingo en la final del Mundial de Qatar. Parece que no conocieran al entrenador francés. Un tipo que suele pasarse por el forro de sus partes, por no decir cojones, hasta al propio presidente francés Emmanuel Macron. Como para tener tiempo con los nacionalmadridistas. Ni para merendar tiene que con esta gente.

Resulta que, si buscan muy muy abajo en las páginas webs, el abogado general del TJUE, Athanasios Rantos, ha expuesto en su informe previo que las normas de FIFA y UEFA no son contrarias a la legislación europea y por tanto no cabría denuncia por monopolio como dice Florentino Pérez. Aunque el informe no es vinculante deja claro que la Superliga tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que quiera siempre y cuando no quieran estar en misa y repicando. O lo que es lo mismo que no pueden jugar en su corralito y en las demás competiciones FIFA y UEFA a la vez.

Lo mismo que se dijo aquí y que el nacionalmadridismo tachó de absurdo, de –se cita textualmente- “no tener ni puta idea de derecho comunitario”, de ser un asqueroso que se dedica a malmeter con esa bella persona que es el tito Floren. Pues sí que se tenía razón y se cobra la pieza. En los diarios nacionalmadridistas ya están intentando tapar el dictamen no vinculante diciendo que eso supone que el Real Madrid no podría jugar la Champions y la Superliga a la vez. ¿Cuándo han planteado algo así? Nunca, pero lo lanzan para que Floren-timo no salga perjudicado (como hacen con la deuda de la renovación del chalet para ricos que tienen en la Castellana de Madrid).

No jugar competiciones FIFA y UEFA es no jugar La Liga, la Copa del Rey, la Supercopa (al calvo le está dando un telele) y sus jugadores con sus selecciones. Podrían crear la Superliga y fichar sin límites y sin fechas (lo que dictaminasen) pero esos jugadores no tendrían ficha internacional de jugador… ergo no serían seleccionables. Las ligas son competición UEFA aunque no estén dirigidas en sí por las federaciones-UEFA. Se juega con sus normas, con sus árbitros, con sus sanciones, etcétera. ¿Recuerdan la sanción FIFA-UEFA-FA a Luis Suárez o la de Kieran Trippier que tuvieron que aceptar los clubes en los que estaban: Barça y Atleti? Todo ello porque están bajo el paraguas UEFA.

Lo que viene a decir el señor Rantos es que cualquiera puede salirse de las competiciones de todo tipo y montar las suyas. Eso sí, sin jugar a dos bandas. Por lo que la FIFA o la UEFA (Čeferin se frota las manos) podrían sancionar a esos equipos dentro de sus competiciones y para sus competiciones. De ahí que pudiesen expulsarles de las competiciones nacionales, como amenazaron hace tiempo. Esto se lo callan en el nacionalmadridismo. En el nacionalbarcelonismo deberán estar llamando a Joan Laporta para que se salga de la Superliga, que son muy de “¡Ay, ay, ay!”.

Guantazo al que se cree por encima de las leyes o el más listo de la clase. Total le tapan que ficha a chavales de 16 años por 60 millones de euros (deben ir por 7 en la cuenta hacia debajo de siempre); que piensa gastar más de 100 millones de Bellingham (si es que se lo venden, que esa es otra); y otros cientos en unos cuantos jugadores más, todos extranjeros (pero a la selección no llevan a los del Madrid), pero los equipos-Estado son otros. Primera en toda la boca…