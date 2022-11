Grupo de Control habla con Luis María Pardo, abogado de Liberum, sobre el exceso de mortalidad «sin causa»

- Publicidad-

En Grupo de Control esta semana hemos hablado con Luis María Pardo, uno de los abogados de la Asociación Liberum.

La defensa de los derechos y libertades durante la pandemia ha sido posible, precisamente, gracias a personas que, como en el caso de Liberum, se asociaron para denunciar, reivindicar y defender los derechos y libertades de toda la ciudadanía ante los abusos cometidos sin rigor ni base científica alguna.

La manipulación constante de los medios de comunicación sirvió como base fundamental para generar una opinión pública absolutamente desinformada, que no tuvo acceso al conocimiento de sus derechos: consentimiento informado, datos relevantes sobre las inoculaciones aplicadas, riesgos, beneficios…

Hemos vivido la persecución de las personas no vacunadas, tanto en el ámbito social como laboral. Hemos sufrido acoso, difamación, señalamiento, vulnerando constantemente nuestro derecho a no someternos a un tratamiento experimental que, en no pocos casos, está generando daños muy graves a la salud, incluso muertes.

Hemos visto cómo se han retirado marcas concretas sin dar explicaciones públicas que llegasen a la población general; hemos vivido campañas de propaganda de productos que en realidad, nunca habían sido testados para lo que se nos prometía.

Una vulneración tras otra de los derechos de una sociedad que ha sido sumida en el miedo para no hacerse preguntas, para no hacerlas a los demás, para verse en muchos casos asfixiada sin comprender lo que estaba sucediendo.

Hablamos de todo esto y de mucho más, como el exceso de las muertes que sigue sin respuesta con el abogado Luis María Pardo, una de las voces más autorizadas para podernos explicar qué contienen los documentos oficiales de los que nunca se ha hablado en los telediarios ni en las tertulias.

Para ver la entrevista pulsa aquí, o entra en: https://beatalegon.tv/