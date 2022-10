- Publicidad-

Gritos machistas en un colegio mayor de Madrid: “Putas, salid de vuestras madrigueras como conejas”. Estos hechos son la demostración de que se está normalizando el terrorismo machista en la sociedad española, por los mensajes de la extrema derecha y por personajes como Isabel Díaz Ayuso.

Gritos machistas ¿algo normal?

Se trata del vergonzoso acoso machista a universitarias de los estudiantes de un colegio mayor de Madrid. Las asquerosas frases que se escuchan son los gritos machistas proferidos desde una ventana de un colegio universitario madrileño y que es vitoreado por el resto de residentes. El joven descerebrado ha sido expulsado, según ha confirmado el director del colegio mayor.

Se ha confirmado que no es la primera vez que estos hechos machistas ha sucedió. Este acoso machista ha sido repetitivo en años precedentes contra las universitarias de los estudiantes de otro colegio mayor de Madrid que está en frente.

Las redes estallan contra los gritos machistas

Las redes sociales han denunciado y reprochado un vídeo difundido en Internet en el que se escucha a universitarios del Colegio Mayor privado Elías Ahúja adscrito a la Universidad Complutense dirigirse a las estudiantes residentes del Colegio Mayor femenino Santa Mónica, y que se sitúa justo enfrente del primero.

- Publicidad-

“Putas, salid de vuestras madrigueras como conejas… sois unas putas ninfómanas, os prometo que vais a follar todas en la capea, ¡vamos Ahuja!”. Unas palabras denigrantes para las mujeres, para todas las mujeres, unas frases lamentables, al más puro estilo machista.

Cuando acaba de berrear, el resto de los hombres jóvenes, desde las ventanas de la fachada le contestan encolerizados. golpeando las persianas en un acto de terrorismo machista trasnochado, impropio del tiempo en que vivimos.

Para nuestra desgracia desde grupos de la extrema derecha y de la derecha, se normalizan estos hechos, incluso se niega a aceptar la realidad de la violencia de género o machista. Incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es responsable de estas aptitudes, con sus palabras y sus gestos de los últimos años.

Expulsado un universitario

El suceso tuvo lugar el domingo por la noche y esta mañana ha sido expulsado el autor de los gritos iniciales, según ha confirmado el director del colegio. “Condenamos radicalmente esas expresiones, son inaceptables e inexplicables”, ha asegurado Antonio García Artiga.

El director del colegio mayor ha confirmado que los alumnos se disculparán mediante una carta pública con las estudiantes del Santa Mónica y el colegio organizará un ciclo de conferencias en las que profesionales expliquen a los residentes, “cómo debe ser su forma de actuar en una sociedad democrática occidental Todos los implicados van a hacer un voluntariado para ayudar a colectivos que estén sufriendo en Madrid”, ha explicado García Artiga en ‘La Cadena SER’.

El comportamiento machista ha sido tachado en las redes sociales de: “Aterrorizada y con ganas de vomitar”. “Igual ninguno de los estudiantes del Colegio Mayor Elías Ahuja tiene madre o hermanas. Y claro, si no tienen ningún familiar de ese parentesco no podemos culparles de machismo y de ser unos gañanes. Es que las mujeres tenemos la piel muy fina, no se nos puede decir nada ya”.

Igual ninguno de los estudiantes del Colegio Mayor Elías Ahuja tiene madre o hermanas. Y claro, si no tienen ningún familiar de ese parentesco no podemos culparles de machismo y de ser unos gañanes. Es que las mujeres tenemos la piel muy fina, no se nos puede decir nada ya 😤 — Beatriz Iznaola (@beaizna) October 6, 2022

Para otros se trata de “niñatos, depredadores, que dan pánico o Jauría”.

Los Cayetanos del Colegio Mayor Elías Ahuja, el mismo donde estuvo Pablo Casado y donde no logró aprobar ni una sola asignatura de derecho, piden la dimisión de Irene Montero…. — Ni Dios ni Rey (@AbaloneOrtega) October 6, 2022

Despojos humanos

“El colegio Elías Ahuja, insulta y humilla a las residentes del Santa Mónica en Madrid. Estos despojos humanos, puercos enfermos, deben tener en su casa machos cabríos. Espero que los expulsen y les condenen por injurias y calumnias con penas que se les quite las ganas de mear”.

El colegio Elías Ahuja, insulta y humilla a las residentes del Santa Mónica en Madrid.

Estos despojos humanos, puercos enfermos, deben tener en su casa machos cabrios.

Espero que los expulsen y les condenen por injurias y calumnias con penas que se les quite las ganas de mear. — Carme (@Ladance22) October 6, 2022

Los dos últimos tuits publicados por el Colegio Mayor privado Elías Ahúja son sendos retuits a Rocío Monasterio (Vox). En ese colegio residió además el expresidente del PP, Pablo Casado, mientras estudiaba su polémica carrera de Derecho en el Cardenal Cisneros.

Comunicado del colegio mayor de hombres con gritos machistas

Tras el revuelo generado por el comportamiento de los estudiantes, el colegio mayor Elías Ahúja ha difundido un comunicado en el que califican de “inaceptables las expresiones de los colegiales, las condenan y anuncian que se aplicarán medidas que incluyen expulsiones”.

“Ante la difusión de un vídeo en el que aparecen expresiones inaceptables por parte de un grupo de colegiales, la Dirección del Colegio Mayor Elías Ahuja quería comunicar lo siguiente:

1. Condenamos rotundamente las manifestaciones vertidas por algunos colegiales. Las consideramos incomprensibles e inadmisibles, tanto en la forma como en el fondo. Además de ser totalmente contrarias al ideario y valores del centro. En consecuencia, como institución educativa, hemos tomado las siguientes decisiones para la corrección inmediata de estas conductas:

– La aplicación de las medidas previstas en el Reglamento de Régimen Interno para los colegiales implicados, que, en casos graves, como este, implica la expulsión.

– Ofrecer disculpas públicas a la Dirección y colegialas del Colegio Mayor Santa Mónica.

– La participación obligatoria de los colegiales en ciclo de conferencias en relación con la sensibilización.

– La exigencia de colaboración de los colegiales en actividades solidarias y de voluntariado. La Dirección reafirma el compromiso del Colegio Mayor con una educación basada en valores como la amistad, el respeto, el sentido de comunidad, la solidaridad y la igualdad”.

La reacción del ministro Bolaños

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se ha referido en la SER a este acoso machista: “Me parece terrible, pone de manifiesto que hay que seguir apostando por políticas de igualdad. Las mujeres siguen sufriendo actitudes inaceptables en el siglo XXI y lo más preocupante es que está protagonizado por personas jóvenes. Insultarlas de esa manera atenta contra los valores democráticos”.