¿Gripalizar? Es que no queda otra

No seré yo, precisamente, el que alabe la gestión del Presidente del Gobierno en esta crisis sanitaria, más que nada porque ha estado ausente; pero su última decisión, en la que parece estar obstinado y convencido, de pasar la Covid como síndrome, a la Covid como gripe, me ha dejado pensativo, tanto es así que me he decidido a meditar sobre ello.

En estos dos años hemos aprendido que la legislación puede retorcerse “ad nauseam”; bastaría un Real Decreto Ley, de esos que le gustan tanto a nuestro Presidente, para decir, donde dije digo, digo Diego. Gripalizar (verbo que no existe), ya que lo más parecido es “gripar”, es el único camino que le queda a nuestro país, y voy a explicar los porqués.

Básicamente nuestra nación está gripada, que según definición de la RAE es “hacer que las piezas de un engranaje o motor queden agarrotadas”; sí, así está España.

Durante el año 2021 hemos crecido exponencialmente en número de suicidios, cada dos horas y media se suicida una persona en España, y lo más preocupante, la mayoría jóvenes de entre 15 y 45 años.

No parece que reforzar el sistema de salud mental y de atención temprana sea una prioridad.

Los medios de comunicación se han dedicado a ametrallar a la gente con los datos de infectados, hospitalizados y fallecidos, retransmitiendo la muerte en directo. La incidencia acumulada ha sido la apertura habitual en todos los informativos. (La incidencia acumulada es un dato acumulado, muchos países la calculan a siete días, que es justo la mitad y otros calculan la tasa de reposición del virus, que es el parámetro más adecuado y menos escandaloso).

La gente, en su inmensa mayoría vive aterrorizada, y estas navidades, hemos vuelto por los mismos derroteros que el año pasado, como si no hubiéramos aprendido nada. Seguíamos con el miedo, porque los medios de comunicación así nos lo plasmaban. Y eso que hemos llegado a fin de año con unas tasas de vacunación muy altas.

Esos mismos medios, sí han sido ellos, han polarizado a la ciudadanía intentando culpar a los no vacunados de todos los males que nos acechaban cuando se acercaban las fiestas. Bueno, en realidad era un escaso 10% de la población, en la que incluimos, en buena parte, a los menores de 12 años. Por lo tanto, nos dijeron que vertiésemos nuestras iras contra cuatro gatos. Muchos picaron el anzuelo, en lugar de mirar a aquel que nos dijo que con el 70% de la población vacunada llegaríamos a la deseada inmunidad de rebaño, eso era mentira, ahora lo sabemos.

Nuestro fuerte sistema de Salud también ha gripado, claro, ninguna Comunidad Autónoma ha tenido el honor o la decencia de ampliar en estos meses, los hospitales, las plantillas, los centros de salud… más bien se han dedicado a cerrar plantas, atender a los enfermos por teléfono y a dividir los hospitales en dos.

Salvo pequeñas excepciones, como el hospital de pandemias Isabel Zendal, que sólo trata Covid. Los demás, nada. Pero es que además, durante el año 2021, se han jubilado más médicos que nunca. Normal, están gripados, como todo el sistema.

Después, aparece Antonio Zapatero, Viceconsejero de Salud de la Comunidad de Madrid y dice que el 40% de ingresos en la Comunidad son PCR positivas sin relación con el Covid, eso lo dijo el 10 de enero de 2022. Creo que algo no funciona bien en los protocolos de Sanidad. A lo mejor están gripados también.

Durante el mes de diciembre de 2021 la seguridad social ha registrado las mismas bajas que en marzo de 2020, vamos, que o transformamos esto en gripe o volvemos a encerrarnos todos, sin saber si una cosa o la otra va a servir para algo.

Otro sector que anda a trompicones, es la hostelería, importante motor económico, que está ahíto de cierres, horarios, aforos y toques de queda. En muchas ocasiones a golpe de incidencia acumulada, en otras porque alguien da positivo en PCR o antígenos y toca cerrar. Tardarán mucho tiempo en levantar cabeza.

Además, en algunas comunidades han adoptado el acientífico e inconstitucional pasaporte covid, que ha llevado a auténticos quebraderos de cabeza a muchos locales. Una medida ilegal que ya está colapsando los juzgados de primera instancia con numerosísimas denuncias. En la Comunidad Valenciana aprobaron el pasaporte Covid con la ridícula campaña de “STOP COVID”, que a estas alturas y con los datos epidemiológicos en la mano, lo único que produce es estupor.

Pero es que pasar a la gripe es lo más sensato, porque seguir tratando el Covid como lo hace el Gobierno es un auténtico disparate. Los comités de expertos no existen, Fernando Simón, única cabeza técnica visible, está desaparecido, no sabemos a ciencia cierta quién toma las grandes decisiones.

Ante la inminente llegada de Ómicron y la explosión de contagios que se sabía, volvimos a las mascarillas en la calle, a contratar a médicos jubilados y a comprar muchos test.

Lo de las mascarillas ha sido la medida más criticada por la ciencia desde marzo de 2020, no han podido contratar a ningún jubilado y con los test, hemos vuelto a hacer el ridículo.

Con esto y con todo, desde julio de 2020, cuando pasamos a ese engendro llamado “nueva normalidad” el Presidente del Gobierno se inhibió creando la “co-gobernanza” para que las diversas Comunidades Autónomas gestionaran la crisis, cada una como le diese la real gana.

En resumen, eso que han llamado “co-gobernanza” no aparece en ningún libro de derecho, es un invento de Pedro Sánchez para pasearse por la mierda y no ensuciarse.

17 modelos de gestión, a cada cual más ridículo. Finalmente, las olas llegaron, arrasaron, y se marcharon y ni siquiera doble mascarilla y plastificación corporal nos hubieran librado de ellas.

Quizás, como ha dicho recientemente el asesor e inmunólogo del gobierno Israelita “Edhud Quimron: ha llegado la hora de admitir que hemos fracasado”.

Y creo que eso es precisamente lo que piensa nuestro Presidente, ya no nos queda otra, o pasamos a la gripe o gripamos España.