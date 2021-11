Greta Thunberg: “Han tenido 26 COPS y décadas de bla, bla, bla y, ¿a dónde nos ha llevado esto?”

- Publicidad-

La voz de miles de niños y jóvenes ha recorrido las calles de Glasgow al grito de: «¿Qué queremos? Justicia climática. ¿Cuándo la queremos? ¡Ahora!». A la marcha, convocada inicialmente por el movimiento Fridays for Future de la activista climática sueca Greta Thunberg, se han sumado personas de todas las edades en George Square para exigir acciones climáticas.

Thunberg criticó a los líderes mundiales por su continuo «bla, bla, bla» tras 26 años de conferencias climáticas y puso en duda la transparencia de los compromisos que han adquirido durante esta conferencia de las partes.

«Los líderes no se quedan de brazos cruzados, sino que crean activamente lagunas y moldean marcos para beneficiarse a sí mismos y seguir sacando provecho de este sistema destructivo. Se trata de una elección activa por parte de los líderes para que continúe la explotación de la naturaleza y de las personas y la destrucción de las condiciones de vida actuales y futuras».

Durante el duro alegato contra la COP26, la activista afirmó que «esta cumbre es la más exclusivista de todas las celebradas hasta ahora y se ha convertido en un festival de greenwashing a manos del norte global».

Otros miembros de Fridays for Futuro pidieron una mayor participación y una mejor representación de los jóvenes en las negociaciones que se están llevando a cabo en la Conferencia sobre el Clima.

«Todos los años la COP nos ha decepcionado, y no creo que este año sea diferente. Hay una pizca de esperanza, pero al mismo tiempo no vemos suficiente acción, no podemos lograr nada sólo con promesas vacías», dijo un joven activista de Filipinas.

«Las negociaciones se están llevando a cabo y sin embargo estamos aquí en la calle, porque no se nos ha incluido. Los más ricos vienen en sus jets privados y toman las decisiones. Nosotros estamos aquí y no nos van a ignorar. Nos haremos un hueco», añadió otro defensor del clima.

ONU/Laura Quinones. Jóvenes activistas del medio ambiente se manifiestan durante la Conferencia sobre el Clima COP26 en Glasgow, Escocia.

Pueblos indígenas

Los líderes indígenas latinoamericanos encabezaron la manifestación y lanzaron un mensaje rotundo a los líderes mundiales: «dejen de extraer recursos y dejen el carbono en el suelo».

«Los indígenas están muriendo en el río; están siendo arrastrados por las inundaciones masivas. Las casas están siendo arrasadas, las escuelas llenas de niños dentro, los puentes, nuestra comida, nuestros cultivos, todo está siendo arrasado», explicaron al final de la marcha.

“Aunque somos una parte pequeña de la población, el 80% de la biodiversidad ha sido conservada por los pueblos originarios. Nuestras voces, nuestras propuestas, deben ser escuchadas en todos los convenios internacionales sobre el cambio climático”, comentó Abigail Hualinga del pueblo quechua de Ecuador.

Por su parte, algunos activistas llevaban máscaras de líderes mundiales, como Joe Biden, Vladimir Putin y Jair Bolsonaro, representados como detenidos con carteles en los que se podía leer «criminales climáticos».

La declaración de los jóvenes

El mismo llamamiento se hizo dentro de la Zona Azul de la conferencia, donde los activistas climáticos de YOUNGO, el grupo de niños y jóvenes de la ONU sobre el cambio climático, entregaron a la presidencia de la COP y a otros líderes una declaración firmada por 40.000 jóvenes que exigen un cambio a los responsables de la toma de decisiones.

También pidieron a Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que les apoye para conseguir que se incluya en la declaración final de la COP26 un párrafo que mencione la importancia de los jóvenes.

La declaración, que se entrega directamente a los ministros, también pide que se actúe sobre la financiación del clima, la movilidad y el transporte, hasta la conservación de la protección de la fauna.

Las emisiones seguirán creciendo

Según la última actualización de la ONU, con los compromisos que se han anunciado durante la COP26, las emisiones globales de CO2 van camino de crecer un 13,7% para 2030 respecto a 2010 en lugar de caer el 45% necesario para limitar el calentamiento a 1,5 grados a final de siglo.

Esa proyección es ligeramente inferior a la del 16% para el final de esta década que era anterior a los nuevos compromisos anunciados por 14 países: Arabia Saudí, Argentina, Australia, Baréin, Brasil, Chad, China, Ghana, Irak, Japón, Nauru, Pakistán, San Cristóbal y Nieves y Uzbekistán.

Sin embargo, sigue siendo insuficiente. Se calcula que para limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5º, como fija el Acuerdo de París, se requiere una reducción de las emisiones de CO2 del 45% en 2030 o una reducción del 25% para limitar el calentamiento a 2º.