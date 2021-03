Últimamente escuchamos muy a menudo la expresión “tercer sector” y siempre que la escucho me pregunto a que se están refiriendo, hasta que un día busqué su significado y, el tercer sector hace referencia a las empresas y organizaciones que no están orientadas a conseguir beneficios económicos para sus propietarios, socios, o accionistas, pero tampoco es el sector público donde todos los organismos dependen el Estado y dan servicio a los ciudadanos, el Tercer Sector está integrado por las ONG que surgen para ayudar a mejorar los ámbitos de trabajo de los sectores que representan, son más de 30.000 entidades sociales las cuales trabajan para ayudar, educar, cuidar y garantizar los derechos sociales de las personas más vulnerables. Las ONG’s son Entidades SIN ánimo de lucro donde los beneficios que obtienen deben de revertir en la propia entidad para continuar cumpliendo su misión, y los objetivos propios de estas entidades. Son entidades privadas, lo que les otorga independencia para desarrollar su misión, pero si pueden recibir apoyo público por medio de subvenciones, funcionando algunas de ellas tan sólo por medio de dinero público, otra a través de dinero privado y otras mediante la combinación de ambas, siendo un actor relevante en el desarrollo social y económico del país.

Existen diversas ONG’s cuyo destinatario final son las Personas Con Discapacidad, acogiendo todas las discapacidades existentes o clasificándolas según el grupo poblacional con el cual pretendan establecer una relación bilateral, pero en estos tiempos tan duros que estamos viviendo consecuencia del Sars-CoV-2, estas Organizaciones además de dedicar su labor a las personas con discapacidad, también están incluyendo otros sectores como los demandantes de empleo en general y personas en riesgo de exclusión social junto con las PCD.

No quiero resultar excluyente en ningún momento, pero, es muy diferente ayudar a otros colectivos para mejorar sus condiciones de vida y otra es pedir subvenciones destinadas a las personas con discapacidad y, ofrecer atención a otros gremios como los anteriormente citados. Con este tipo de actuación se pierde por el camino el motivo por el que, surgieron estas Instituciones cómo es defender los intereses de las Personas Con Discapacidad. Estos sectores no pueden caminar de la mano, no pueden ser representados por las mismas Instituciones porque no tenemos las mismas necesidades, la misma calidad de vida, no tenemos los mismos apoyos específicos…

Pero cuando descubres que las grandes ONG’s del Sector de la discapacidad están representando también a otros colectivos distintos, como sucede en la Comunidad Autónoma de Andalucía, más concretamente en la convocatoria pública de subvenciones de Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, pero que no descarto que igualmente esté sucediendo en otras CCAA y a su vez el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) reclama al Gobierno y al Parlamento el rescate económico del Tercer Sector de Acción Social a escala territorial y nacional a causa de la devastación causada por la pandemia.

Descubres su realidad, continuar siendo un GRAN NEGOCIO para unos pocos, pues no tenían suficiente con atender al colectivo que “supuestamente” están representando y la tasa de paro del mismo supera con creces la de los demás colectivos. La deriva que han tomado es pronunciar más aún el abandono en el que tienen a las personas con discapacidad.

A todo esto, debemos añadir que parece que tampoco tienen suficiente con sus Centros Especiales de Empleo (CEE) que son empresas muy rentables.

A las ONG’s del Sector les parece insuficiente la captación de Subvenciones, de ahí su interés en acoger a otros colectivos, a esto le sumamos el rescate que el CERMI reclama al Gobierno y al Parlamento para continuar manteniendo sus puestos de Directivo, amigos, coordinadores, … en lugar de pedir que refuercen la Sanidad Pública que está saliendo adelante con mucho sacrificio, y la educación, (somos el quinto país que menos dinero invierte en educación, ofrecer a las personas con discapacidad esas mascarillas que dijeron que nos pensaban hacer llegar, es necesario que dejen de asumir servicios públicos que les corresponden a las AAPP (Atención Temprana, Rehabilitación, Centros Ocupacionales, Residencia…que ese RESCATE REALMENTE REVIERTA EN NOSOTROS, lo único que les mueve es, lograr más dinero público mediante subvenciones sin que exista ningún tipo de control y seguimiento por parte de las Administraciones Públicas.

Para impedir este tipo de actuaciones, este abandono que sufrimos las PCD por parte de las ONG’s que dicen representarnos, que rezan que se preocupan y ocupan de las PCD y sus derechos está el Movimiento Por la Discapacidad (MPD), somos un movimiento que lucha para lograr la inclusión real y efectiva en la educación, en el mercado laboral ordinario y en la sociedad, poco a poco vamos creciendo, se van uniendo a nosotros tanto personas con y sin discapacidad, pero necesitamos ser más, para poder hacer mucho ruido, para que nos escuchen, por eso te pedimos que te unas, estamos en Instagram, Facebook y Twitter.