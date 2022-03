Grande-Marlaska y Bolaños firman un acuerdo para localizar en los archivos penitenciarios expedientes de presos políticos del franquismo

- Publicidad-

Los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, han suscrito un acuerdo de colaboración entre sus respectivos departamentos para facilitar la identificación en varios archivos penitenciarios de los expedientes de presos encarcelados durante el franquismo por motivos políticos para su posterior digitalización.

El acto de firma se ha celebrado en el Centro de Inserción Social (CIS) Victoria Kent de Madrid, y ha contado con la presencia, entre otros, del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz; el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente, y la directora del centro, Ana Isabel Gómez.

A término del acto, Grande-Marlaska ha explicado que el acuerdo firmado «muestra el compromiso del Ministerio del Interior con las políticas de recuperación y promoción de la memoria democrática que impulsa el Gobierno de España» y ha destacado que «permitirá alcanzar un doble objetivo, de reparación y dignificación de las víctimas y también de obtención y difusión de valiosa información historiográfica sobre aquella época oscura de nuestra historia que fue la dictadura franquista».

Por su parte, Félix Bolaños ha asegurado que debemos conocer las atrocidades vividas como garantía de no repetición. «La memoria no es pasado. Es presente y es futuro, es conocer qué hicimos mal para no repetirlo nunca. Es conocer que los derechos fundamentales y los valores democráticos que hoy la Unión Europea defiende frente al ataque de Rusia a Ucrania son los valores democráticos que en otra época defendieron otras personas».

30.800 expedientes

El Ministerio del Interior custodia en el CIS Victoria Kent los expedientes de reclusos de las antiguas cárceles de Carabanchel y de Alcalá de Henares. En concreto, la documentación relativa a la cárcel de Carabanchel se divide en cuatro grandes archivos: Prisión Provincial de Hombres (120.960 expedientes), Prisión Provincial de Mujeres (8.640), Hospital Psiquiátrico Penitenciario (7.560) y Hospital Penitenciario (6.480).

Asimismo, la documentación relativa a la cárcel de Alcalá de Henares se divide a su vez en el archivo del Centro Penitenciario de Cumplimiento de Hombres y el Centro de Detención de Mujeres, que incluyen un total de 15.680 expedientes.

Se trata de documentación con un notable interés para el estudio de la represión ejercida por la dictadura franquista dado que buena parte de la población reclusa lo era por motivos sociales, políticos, ideológicos, religiosos o de orientación sexual.

Los archivos afectados por el acuerdo suscrito entre los ministerios del Interior y de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática serán los de la Prisión Provincial de Mujeres y el Hospital Penitenciario de Madrid, y el Centro Penitenciario de Cumplimiento de Hombres y el Centro de Detención de Mujeres de Alcalá de Henares.

Son en conjunto unos 30.800 expedientes cuyo tratamiento y clasificación permitirá determinar con precisión qué porcentaje de los mismos corresponde a presos encarcelados por razones políticas, sociales, ideológicas, religiosas o de orientación sexual para su posterior digitalización.