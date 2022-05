Gracias Marta Madrenas, gracias por estos años, te echaremos en falta

- Publicidad-

Marta Madrenas la alcaldesa de Girona se va, es decir va terminar mandato pero no repetirá como cabeza de lista en dos-mil-veinte-tres, lo que ha hecho Marta Madrenas es cumplir con una palabra que dio cuando accedió a la alcaldía que serian dos mandatos y se iría, pero Marta Madrenas ha cumplido con lo que ella misma prometió, y es noticia porqué cumple con su palabra, pero yo soy de aquellas personas que voy echar mucho de menos a Marta Madrenas.

Marta Madrenas ha sido la alcaldesa que ha transformado Girona para mi en la verdadera capital de la republica Catalana, en dos-mil-diez-y-siete fue muy valiente y les dijo a la casa real española, hasta aquí, en Girona no sois bienvenidos y no os queremos, la fundación princesa de Asturias tuvo que irse de la ciudad para celebrar su entrega de premios, Girona se convertía así en la primera ciudad republicana que ejercía como capital de la república Catalana, ha sido Marta Madrenas una persona que ha estado siempre el lado de los exiliados y presos políticos catalanes, en dos-mil-diez-y-nueve ganó las elecciones municipales y se convirtió así en la alcaldesa legitima de los Geronsenses/as, ya que en dos-mil-diez-y-seis ocupó el sitio del President Carles Puigdemont con su marcha y se convirtió en alcaldesa, para mi esto la validaba para volver a presentarse en dos-mil-veinte-tres pero es una valiente y decide dejar paso.

Yo que quiero Figueres ya que es mi ciudad de adopción, veo a una Girona con una envidia muy sana, muchos amigos y conocidos se han ido a vivir ahí, es una ciudad limpia, una ciudad bastante segura y sobretodo una ciudad muy viva, esto tambien ha sido gracias a Marta Madrenas, quien ha sabido aprovechar todas las oportunidades que le ha dado la ciudad, pero también ha continuado los buenos proyectos que comenzaron aquellos alcaldes que la precedieron indistamente del color político.

Marta Madrenas tambien es diputada al Parlament, creo que ahí tambien ha defendido muy bien los intereses de Girona, ha sido una persona que no ha dejado escapar ninguna oportunidad por su ciudad, cuando el “ Festival del Circ” se fue de mi ciudad Figueres, Marta Madrenas no dejó pasar la oportunidad de acogerlo en su ciudad, para mi ha sido una de las mejores alcaldesas que ha podido tener Girona y que ha hecho un gran trabajo.

No soy de Girona pero me gusta la ciudad, es una ciudad que invita a visitarla y esto tambien forma parte del gran trabajo que ha hecho la actual alcaldesa Marta Madrenas, yo creo que es respetable que personas como Marta Madrenas decidan dejarlo y hay que respetar sus motivos y felicitarlas para dar el paso de decir hasta aquí, pero a mi me sabe mal que las grandes como ella se vayan, y otros que no lograron ni formar gobierno en otras ciudades, pretendan repetir, porqué si Marta Madrenas es una grande y seremos muchos que la echaremos mucho en falta.

A Marta Madrenas solo le puedo decir:- Gracias Marta, gracias por estos años, seremos muchos los que te echaremos en falta.-