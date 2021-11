Gonzalo Caballero: Las malas maneras de un mal perdedor

- Publicidad-

Gonzalo Caballero, el ya exsecretario general del Partido Socialista de Galicia (PSdeG), no asume que ha perdido unas elecciones primarias en las que han participado más de 7.000 militantes que de forma contundente le han dicho: !así, no!. Caballero no ha sabido pasar de las «trincheras» al «despacho oval» de Rúa do Pino en Santiago de Compostela sin crear dramas orgánicos en cada una de las provincias gallegas.

Lo cierto es que Caballero se subió al carro ya ganador de Pedro Sánchez, y no antes, lo hizo cuando ya todo apuntaba a una victoria clara para el oponente de Susana Díaz. Y lo dice quien conoce el proceso desde el minuto 1, yo sí estaba.

Caballero, que llevaba en las «trincheras» desde muy joven, y que en sus intervenciones en los órganos del PSdeG, siempre en tono beligerante, cargaba contra el «aparato» del partido, posiblemente no ha sido capaz de interiorizar la victoria en las elecciones primarias de 2017 y ha mantenido tanto el tono como las formas hasta conducir a los socialistas gallegos a una debacle electoral en las autonómicas.

El que presumía de ser el Secretario Xeral de los militantes se pasó por el forro las consultas que se hicieron para hacer las listas a las instituciones. Y no solo se lo pasó por el forro, también jugó con los mismos nombres para distintas convocatorias electorales dejando en evidencia la ausencia absoluta de equipo y lo bien que funcionaba la «mesa camilla» de Rua do Pino.

El exsecretario general del PSdeG agotó hasta a los suyos. Muchas y muchos militantes que lo respaldaron en su día, hoy tienen claro que Gonzalo Caballero no es lo que el socialismo gallego necesita, no es buen líder y, votaron un cambio.

Los socialistas en Galicia ganamos las municipales por los candidatos a las alcaldías; ganamos unas elecciones generales por el respaldo al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y, perdimos unas autonómicas porque Gonzalo Caballero no convenció.

Primarias PSdeG de 2021

La campaña de las primarias entre Gonzalo Caballero y Valentín G. Formoso puso todavía más en evidencia al entonces secretario general. Y, para poder opinar con criterio, la que escribe asistió a actos de los dos candidatos.

Caballero, con un «cuajo» inigualable, hizo afirmaciones en sus intervenciones, en los actos en los que pedía el voto, cargadas de falsos datos, dejando caer que la culpa de los resultados de las autonómicas la tuvo la pandemia y pretendió colocar a su oponente en la derecha y él, a sí mismo, en la izquierda. Sorprendente ¿verdad?…lo que pasa es que le funcionó una vez y, simplemente, quiso repetir la «jugada» pero en esta ocasión este mantra no hizo más que desconcertar e incluso provocar el efecto contrario.

Las diferentes «jugarretas» de Caballero en el PSdeG durante su mandato, como la de convocar primarias para la candidatura a la presidencia de la Xunta dos años antes de las elecciones y, coincidiendo con las primarias para las Alcaldías, provocó que a «la búlgara» Caballero fuera el candidato del PSdeG en los comicios gallegos, cualquier otro aspirante con posibilidades, como es lógico, estaba preocupado por su territorio ante unas elecciones municipales inminentes.

Pero como en esa ocasión «coló» -lo de celebrar primarias a la búlgara-, también pretendió hacer lo mismo con estas últimas en las que resultó perdedor y, jugó a dejar sin tiempo a otra u otro candidato intentando convocar, a toda prisa y corriendo, las primarias antes del congreso federal del PSOE. Desde Ferraz tuvieron que parar en seco a Caballero.

Por la otra parte, el discurso de Valentín G. Formoso convenció, sosegado, amable, integrador y nada agresivo con su compañero oponente y que muchos agradecimos después de años cargados de violencia verbal ya cansina. Por algo ha ganado el coruñés.

Perder no es plato de gusto para nadie, pero todos sabemos que hay que saber ganar y, hay que saber perder. Gonzalo Caballero, ni lo uno, ni lo otro. Cuando ganó, por cierto con menos margen que perdió ahora, no integró a nadie de la candidatura de su oponente en primarias, Juan Díaz Villoslada, y ahora, perdedor, tampoco sabe asumir la derrota provocando vergüenza ajena en cualquiera que lo observe.

Y como mal perdedor que le cuesta digerir un resultado democrático, a pesar de todas las trampas que en el camino él y sus acólitos pusieron a la candidatura de Formoso, se rebela como infante caprichoso y niega la evidencia.

Es importante resaltar la inactividad de la página web del PSdeG los días posteriores a perder Caballero las elecciones primarias, ni los resultados, ni la menor mención al proceso ni, por supuesto, al candidato ganador, Valentín G. Formoso.

Observando la pasividad del equipo de Caballero, en Ferraz saltan las alarmas ante la proximidad del Congreso Nacional, convocado para los días 7 y 8 de diciembre. La ausencia también, aunque algunos lo han negado, de la ponencia marco que tenía que estar en las agrupaciones el día 10 para que los militantes pudieran realizar las enmiendas oportunas, preocupó a la dirección del partido en Madrid.

La poca elegancia de Caballero al saberse perdedor, sumado a todo lo anterior y la premura de las fechas, provocó que desde Ferraz, y con buen criterio, nombraran una comisión organizadora del 14 Congreso Nacional del PSdeG y cesaran al comité formado por personas del entorno del exsecretario general con el fin de llegar a la fecha con los deberes hechos.

La portavocía en el Parlamento gallego la mantiene Caballero, al menos hasta el Congreso, y ya ha manifestado que no dejará el escaño y que estará «donde las gallegas y gallegos lo pusieron», no sé si será lo mejor, claramente los gallegos lo mandaron a la oposición, a lo mejor sería bueno refrescar.