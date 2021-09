Gonzalo Boye desde Bruselas: «El Tribunal General de la UE se va a sentir engañado por España»

- Publicidad-

El abogado de Carles Puigdemont ha querido comenzar su intervención dejando claro que Puigdemont se encuentra detenido. Para aclarar conceptos. No «retenido» sino detenido. El juez deberá decidir en las próximas 72 horas.

Tres cuestiones sobre la mesa

Son tres las cuestiones que hay ahora mismo sobre la mesa: la situación personal de Puigdemont, el caso de fondo, y las medidas cautelarísimas que se plantearán ante Luxemburgo.

Durante las próximas 72 horas, el juez italiano deberá decidir si mantiene la detención en primer lugar y en segundo lugar, si se va a tramitar la euroorden.

Ahora mismo se está preparando el escrito de medidas cautelarísimas ante el TGUE, basándose en la resolución del 30 de julio de 2021, donde el vicepresidente habló de manera muy clara: el Estado español le dijo que los procedimientos estaban suspendidos y que ningún estado miembro ejecutaría las órdenes. Por otra parte, la defensa me indica que las órdenes están dentro de un procedimiento suspendido.

Evidentemente, una cosa es que el procedimiento esté suspendido, lo quiera o no el Supremo. Pero a la policía italiana le salta en el sistema la orden y a su vez le aparece una persona que aparece en esa orden, y proceden a ejecutarla. Boye señala que se mantuvo una conversación con la policía: “esto excede mi competencia (dijeron los agentes), yo tengo que detenerle y ponerle a disposición judicial porque no tengo capacidad de interpretar lo que me muestra (la resolución del 30 de julio)». Según Boye, los agentes decían que la resolución era clara, pero en el sistema informático aparecía “otra cosa”.

El problema del Supremo, según el abogado, es que ha tratado probablemente de jugar una carta poco clara y poco correcta, que tiene más que ver con otro tipo de dinámica que con la judicial.

El Tribunal General de la UE se va a sentir engañado

«El Tribunal General se va a sentir engañado, porque levantó las medidas cautelares en la creencia de que todas las partes decían la verdad actuando de manera lea. Ahora parece que no es así o que el Tribunal Supremo va por su camino y que la Abogacía del Estado de España va por otra».

Subraya Boye que en derecho internacional hay una máxima: un país una voz. No puede ser que el Supremo diga algo contradictorio a lo que ha dicho el Estado español mediante la Abogacía del Estado.

Sedición en el código penal italiano

Preguntado sobre la existencia del delito de sedición en el Código Penal italiano, Boye ha contestado que «en el código penal sí se contempla la prevaricación». Posteriormente ha añadido que el delito de sedición sí está recogido en el Código penal italiano.

Valoración sobre la presencia de policías españoles en la detención

Ayer hubo presencia policial de agentes españoles en el aeropuerto italiano en el momento de la detención. Sin embargo, al Gobierno de España esto no le consta. Preguntado por este extremo al abogado de Puigdemont, ha señalado que «el Gobierno español parece que no maneja todos los datos de lo sucedido porque no sabían que había agentes españoles».

