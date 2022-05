Gonzalez Laya y Brahim Gali, Legalidad y Justicia frente a las presiones y el chantaje

- Publicidad-

El 26 de mayo pasara a la historia como un día de justicia para el pueblo saharaui por dos razones, que quizás, pasen desapercibidas para algunos medios de comunicación sensacionalistas y muy proclives a los culebrones mediáticos con tintes y colores magrebíes. Este día, la Audiencia Provincial de Zaragoza exculpa a la exministra, Arancha González Laya, por la entrada del secretario general y presidente de la Republica Árabe saharaui Democrática, Brahim Gali en España, los magistrados afirman en su sentencia que acoger al jefe del Polisario fue una decisión política sin trascendencia penal. Esta sentencia se plasma en un auto de archivo provisional pero firme y, contra el mismo no cabe recurso. y nada mas conocer la noticia la exministra González Laya publica un tuit en el que saluda la sentencia con estas palabra: Legalidad y Justicia. Gracias a todas y todos por vuestro apoyo.

Como ya es sabido, El titular del Juzgado de Instrucción numero 7, Rafael Lasala, ya había archivado el caso con relaciona al exjefe del Gabinete de González Laya, el diplomático Camilo Villarino, pero mantuvo la imputación a la exministra de Asuntos Exteriores , incluso después de su destitución al frente del ministerio, lo que recurrieron el fiscal y la Abogacía del Estado y ahora la Audiencia Provincial de Zaragoza les da la razón. Brahim Gali entro a través de la base aérea de Zaragoza el 18 de abril de 2021 en estado grave por una afección de la Covid 19 y salió por el mismo aeropuerto tras su mejoría, no había medidas cautelares contra el ni de prevaricación ni de falsedad documental, al igual que no los hay contra los funcionarios ni la exministra que autorizo los hechos.

Esta decisión soberana de la política exterior de España fue cuestionada por el rey marroquí que creo una crisis sin precedentes el 17 y 18 de mayo de 2021 provocando entrada masiva de marroquíes echando al mar de Ceuta a mas de 10,000 con mas de 2000 menores , entre ellos bebes ,que estuvieron a punto de morir ahogados si no fuese por la intervención de las fuerzas españolas .

La otra información , no menos relevante, es que el Congreso de los Diputados desautoriza la cesión de Sánchez a Marruecos con el Sahara a través de una moción presentada por el Partido Popular . El Congreso ha tratado la cuestión del giro del presidente Sánchez ya en 3 ocasiones tras ceder el pasado mes de marzo a la propuesta marroquí de autonomía para el Sahara Occidental en un giro sin precedentes en la política exterior de España.

Una parte del gobierno de Pedro Sánchez alega que la decisión se tomo de forma unilateral por parte del presidente y sin consenso de la coalición de izquierdas. El apoyo por parte del gobierno de España al Plan de Autonomía de Marruecos para el Sahara Occidental, que apuesta de manera clara ,por las tesis anexionistas de la monarquía marroquí contradice la legalidad y el derecho internacional y pone en riesgo los intereses generales de España.

En esta ocasión el pleno del Congreso de los Diputados del día 26 de mayo debatió una moción presentada por el grupo popular que contenía 13 puntos, entre ellos el relativo al cambio de postura de Pedro Sánchez sobre la ex colonia española y que se sometió a votación punto por punto quedando aprobado el relativo al Sahara Occidental en el que el grupo popular pedía rechazar el cambio de posición del presidente del gobierno en el contencioso del Sahara y, reafirmar la vigencia de la posición aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 7 de abril, donde la Cámara aprobó una PNL de Podemos, ERC y Bildu en favor de un referéndum pactado sobre el Sahara Occidental.

Una propuesta que concuerda con la posición de España en el contencioso del Sahara Occidental como potencia administradora que sigue siendo ,y por lo tanto, responsable político y jurídico de la descolonización de su ultima colonia en África.

La política exterior debe basarse en la soberanía y la no injerencia, por ello cabe decir que las denuncias contra la exministra y demás funcionarios del estado fue una comparsa orquestada por el redimen marroquí cuyos actores ,abogados, políticos y empresarios hicieron que España y su gobierno se plegaran al chantaje marroquí ..El régimen marroquí volverá a buscar nuevos indicios y motivos para crear otras crisis, pero los hechos han dado la razón al gobierno de España en sus actuaciones soberanas acogiendo al secretario general del F. Polisario. Si Sánchez no se hubiese plegado al chantaje de Marruecos la política exterior de España frente a Marruecos se hubiese afianzado basándose en unas relaciones de respeto y cooperación como mandan los cánones diplomáticos y se hubiese evitado el giro sobre la posición respecto al Sahara Occidental , un giro peligroso y nada rentable para los intereses de España. Esa política es la que impulso la exministra González Laya y que no gusto a Marruecos.