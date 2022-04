Golpe de la Justicia a Florentino Pérez

- Publicidad-

En España hay personajes, familias y empresas «mimadas» por la Justicia gracias a sus «redes» de influencia o «clubes de favores mutuos». Esto es un hecho. Nombres como Florentino Pérez, Banco Santander o la familia Botín están siempre sobre la palestra respecto al trato desigual que reciben respecto a cómo los tribunales actúan respecto al resto de ciudadanos.

No se puede olvidar jamás cómo, según el banquero italiano Andrea Orcel, uno de los principales directivos del Santander presuntamente le dijo que en España el Santander sólo pierde en los tribunales los casos que quiere. Tampoco se puede dejar atrás lo que supuestamente ocurre en el palco del Santiago Bernabéu, al que acuden o son invitados de manera recurrente fiscales y jueces, algunos de ellos que ni siquiera son aficionados al Real Madrid.

Por otro lado, están los círculos de «amistades», como se pudo comprobar en la comida en el restaurante El Telégrafo de Madrid, un negocio hostelero situado cerca del Bernabéu, en la que participaron Florentino Pérez, el exjuez Baltasar Garzón, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado y un afamado periodista.

Sin embargo, hay ocasiones en que hay jueces o juezas que anteponen su obligación de impartir justicia justa a otros factores externos, jueces y juezas que, por estas decisiones justas, se juegan su futuro o su promoción profesional.

Esto último es lo que le ha ocurrido a Florentino Pérez con una durísima sentencia condenatoria que revela cómo la venganza del presidente del Grupo ACS hacia Iberdrola está utilizando elementos ilegales y que, para ello, se está utilizando a determinados medios de comunicación.

En concreto, la sentencia, a la que Diario16 ha tenido acceso, da como hecho probado que la empresa de Florentino Pérez filtró una noticia al diario El Confidencial en la que señalaba que ACS iba a interponer una demanda por 2.600 millones contra Iberdrola por el caso Villarejo.

Sin embargo, según la sentencia, la empresa de Florentino Pérez no tuvo nunca intención de interponer dicha demanda, por lo que la noticia tenía sólo como objetivo atacar al prestigio y la reputación de Iberdrola.

En primer lugar, la magistrada Olga Ahedo Peña considera probado que fue la empresa de Florentino Pérez la que filtró y confirmó la noticia al medio de comunicación, con una clara intención de atacar a un competidor como es Iberdrola.

«También resultó probado en el juicio que ACS nunca tuvo la intención de interponer una demanda frente a Iberdrola. Así lo declaró el testigo D. José Luis del Valle Pérez, secretario general del consejo de administración de ACS y Jefe del servicio jurídico. El Sr. Del Valle, a quien en la noticia se atribuye la preparación de la demanda, negó tal hecho al declarar que, cuando se publicó la noticia, ni se había preparado la demanda ni se tenía la intención de hacerlo, afirmando que creía tener conocimiento de todas las demandas que se preparaban en el servicio jurídico, lo que parece lógico habida cuenta su condición, y, en todo caso, es esperable que el Jefe del servicio jurídico de ACS conozca la preparación de una demanda de la entidad de la que nos ocupa. Y no sólo no tuvo ACS intención alguna de interponer una demanda frente a Iberdrola, sino que, según el testigo, ni siquiera había considerado o valorado ACS en la fecha los eventuales daños derivados de su no intervención en el consejo de administración de Iberdrola», concluye la sentencia.

Entonces, si se filtra y se confirma al periodista de El Confidencial que se va a interponer una demanda que se tenía intención de presentar en los juzgados, ¿qué intención tenía Florentino Pérez con este movimiento? Perjudicar a un competidor directo con el que, además, tiene una cuestión personal porque, tal y como señala la sentencia, la noticia publicada tuvo trascendencia internacional puesto que Iberdrola, según señala la sentencia en base a las pruebas presentadas, recibió el 30 de marzo de 2021 una comunicación del despacho de abogados Beys Liston & Mobargha LLP en la que se anunciaba la interposición de demandas ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, demandas basadas «en el presunto espionaje y chantaje de Iberdrola a Florentino Pérez y sus entidades empresariales».

Hay que tener en cuenta que la cantidad que supuestamente iba a reclamar la empresa de Florentino Pérez suponía un 72% del beneficio bruto de Iberdrola en 2020, lo que, evidentemente, generó alarma en el mercado. Por otro lado, la sentencia señala que la fecha en la que se publicó la noticia fue bien escogida: dos días antes de la presentación de resultados de la compañía vasca.

«Como conclusión, del análisis circunstanciado del comportamiento de ACS se colige que el mismo se realizó en el mercado con fines concurrenciales en cuanto comportamiento realizado por un competidor e idóneo para influir en la estructura del mercado. El comportamiento es idóneo para influir en la estructura del mercado porque se está trasladando a éste un hecho negativo de un competidor relacionado con la legalidad de su conducta y que pude afectar a su estructura patrimonial. De hecho, el mercado reaccionó el mismo día de la noticia pues la cotización de la acción de Iberdrola bajó. Es más, consideradas todas las circunstancias expuestas, puede concluirse que el único propósito de ACS con la publicación de la noticia que nos ocupa fue perjudicar a su competidora Iberdrola. No se advierte otro interés cuando se hace público un hecho como el referido, en las circunstancias descritas, y que, además, no se ajusta a la realidad. En todo caso, que la noticia se ajuste o no a la realidad no afecta a su carácter de acto realizado en el mercado con fines concurrenciales, que con la misma se estaría igualmente trasladando al mercado un hecho que afecta negativamente a un competidor y con idoneidad para afectar a la estructura del mercado, que es permeable a la noticia con independencia de su realidad, condición que desconoce», afirma la sentencia.

Por otro lado, la sentencia consideró probado, en base a las declaraciones e informes periciales, que la noticia filtrada y confirmada por la empresa de Florentino Pérez «constituye un acto de denigración».

Además, la magistrada condenó a ACS a la publicación de la sentencia en El Confidencial «toda vez que el acto de denigración que menoscabó la reputación de Iberdrola se cometió con publicidad y tuvo proyección nacional e internacional, llegando a conocimiento de accionistas e inversores de ambos ámbitos, produciendo un efecto inmediato en el mercado con el descenso de la cotización de la acción. Considerado lo anterior, la publicación de la sentencia se presenta como único medio de alcance general para trasladar a todos los posibles interesados el carácter desleal de la conducta de ACS y expulsar del mercado el negativo efecto reputacional que la noticia produjo».