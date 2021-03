La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha comparecido tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud y ha explicado que se ha acordado el cierre perimetral de todas las comunidades autónomas, salvo Canarias y Baleares, en Semana Santa y el puente de San José. Todas las comunidades han votado a favor de las medidas menos Madrid y Cataluña que no ha emitido voto por estar ausente en ese momento.

Asimismo, Darias ha trasladado las medidas del acuerdo de mínimos que consistirán en la limitación de movilidad en horario nocturno como máximo a partir de las 23 horas hasta las 6 horas, en espacios públicos cerrados, reuniones de cuatro personas y los abiertos serán de seis. En espacios privados las reuniones se limitarán a convivientes.

Darias ha afirmado que «los datos datos siguen la tendencia descendiente de las últimas semanas aunque lenta» y ha advertido que «estamos en un periodo de ralentización aunque es dispar entre comunidades autónomas. 13 CCAA comienzan a aumentar su incidencia, otras tres tienen un estancamiento»

VARIANTES DE LA COVID

La ministra de Sanidad ha afirmado que «las variantes del virus preocupan. La conocida como la británica ocupa cada vez más espacio. Aproximadamente estamos al 40%, aunque hay regiones que tienen mayor porcentaje» y ha añadido que «el camino que hemos recorrido es una bajada en descenso constante pero el objetivo es llegar a 50 casos por cada 100.000 habitantes, y una vez alcanzado ese objetivo, será llegar a los 25 puntos, es muy importante la cultura del cuidado y de la prevención».

Darias ha reiterado que «esta semana hemos cumplido un hito: hay más personas vacunadas con una sola dosis que personas infectadas con el virus».

VACUNA ASTRAZENECA

La titular de Sanidad ha explicado que mañana se reunirá la ponencia de vacunas, formada por personas expertas, «para valorar aplicar la vacuna de AstraZeneca a personas entre 55 y 65 años. Y la Comisión de Salud Público tomará una decisión por la tarde sobre las medidas a adoptar al respecto».

«La vacunación es el horizonte de esperanza», ha dicho la ministra, y ha añadido que «ese es nuestro objetivo y en eso estamos volcados» y ha insistido en que ampliar el uso de AstraZeneca a mayores de 55 años, el Gobierno va a hacer lo que las personas expertas acuerden, estamos en la hoja de ruta marcada por la Comisión de Salud Pública, donde estamos todos. Sobre el uso de la vacuna rusa Sputnik V, nuestro país irá de la mano de la EMA y de la Comisión Europea».

Carolina Darias ha explicado que «se amplía la obligatoriedad de presentar PCR 48 horas antes de la llegada a España. Hemos aprobado la sexta prórroga para las personas que lleguen desde Reino Unido«. Además, «También hemos establecido cuarentena para las personas que lleguen de Brasil y Sudáfrica, extendida a otros países sudamericanos y africanos«, ha dicho.

TURISMO INTERNACIONAL

De cara al turismo internacional hay una restricción: «solo se puede llegar a España por razones esenciales y el turismo no está comprendido en esas razones. Las personas que lleguen por aeropuerto solo podrán llegar a esa comunidad autónoma pero no se podrán desplazar por el resto del país porque no lo puede hacer tampoco ningún ciudadano español».

PERSONAS VACUNADAS

Las ventajas para personas vacunadas son ninguna. Sobre el certificado de vacunación, Darias ha explicado que «hay bastante avance respecto a las características técnicas y sanitarias que debe tener este documento. Estamos avanzando en el seno de la UE y del Gobierno de España para valorar otros usos sanitarios».