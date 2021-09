Gernikako arbola

- Publicidad-

Ignoro los motivos pero me consta que mi tatarabuelo marchó de tierras vizcaínas hacia la población murciana de Mula; en cuyo camposanto reposa su alma. Eso explica mi primer apellido. Dos son las veces que estado en Euskadi y dos son las veces que me he sentido como en casa. Hay razones que la razón no entiende y algo atávico, casi irracional, debe tener aquella tierra y sus gentes, que me cautiva y embruja sin remedio. Mi palabra es mi única herramienta y, una vez más, quisiera usarla para el bien porque el verbo, como la libertad, únicamente tiene valor cuando sirve a la verdad.

He sido duro con E.T.A. pero estoy cansado. Muy cansado. Y también preocupado porque observo que hay quienes, por intereses espurios, no quieren asumir el fascinante escenario que se abrió ante nosotros. El veinte de abril de dos mil dieciocho, ETA hizo una histórica declaración al pueblo vasco. En toda noticia, singularmente en las de esta entidad, es casi imprescindible acudir a la fuente original y desatender entrecomillados, apostillas y demás argucias informativas que puedan desnaturalizar la verdad de los hechos. Fiel a este principio, acudí al Diario Gara y leí, con detenimiento e interés, el comunicado de ETA.

Fue claro, inequívoco e intachable. No busquen cinismo o ambigüedad en el texto porque no hallarán lo uno ni lo otro. Les emplazo a que lo lean en su integridad porque todo intento de síntesis por mi parte sería desaconsejable.

Todos hemos de sentirnos concernidos por aquella petición de indulgencia pero sólo, repito, sólo las víctimas y sus familias tienen autoridad moral para aceptarla.

La contrición no borra el dolor causado ni restituye pérdidas y sufrimientos; no evita lo que fue y jamás debió ser pero es cuanto nos queda. Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo y la Fundación Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo consideraron el comunicado de ETA insuficiente, inservible e, incluso, decepcionante.

Sólo a mí me represento y desde esa humilde y unipersonal cancillería digo que el comunicado de ETA fue tan alentador como comprensible la reacción de las víctimas. Necesitan tiempo; tiempo que no todo lo cura pero que sosiega el alma. Es desgarrador el dolor infligido; son demasiadas las vidas truncadas y demasiados los sueños quebrados.

Demasiados agravios, burlas y desprecio. Se necesita tiempo, el suficiente, el que haga falta para las intenciones verdaderas de unos resplandezcan y el perdón de otros llegue, si es que hubiere de llegar. Siempre estaré junto a las víctimas, decidan lo que decidan. Siempre. Decía al principio sentirme contrariado. Les diré porqué. No hablo de olvido, tampoco de indiferencia. Hablo de paz, de aprender de los errores y de encarar un camino juntos. Pero hay quienes ponen palos en la rueda, quienes en verdad parecen no desear una conciliación definitiva. Casi mil muertos después, muchos se percataron de que podían llegar a las instituciones por medios democráticos; democracia a la que, durante décadas, habían golpeado sin piedad. Sólo resta, siguiendo el buen consejo de Unamuno, que viajen y conozcan a los pueblos vecinos que deseamos vivir en paz y hermandad. Les esperamos con los brazos abiertos y el corazón anchuroso.

Hace ahora ochenta y cuatro años, en Guernika, se abrió una herida muy profunda y sé también que ETA no ayudó, precisamente, a que dejara de supurar. Entonces y ahora personas inocentes pagaron con sus vidas vilezas ajenas. Tal vez sea un buen momento, siempre lo fue, para depositar unas flores al pie de ese simbólico roble, en nombre de todos, absolutamente todos los muertos del odio. Nada me gustaría más.

Ojalá mis antepasados me inviten a unos txikitos y a un buen partido de pelota.