George Russell se deja querer

Se deja querer, sonríe de un modo absolutamente inglés, como si él supiera algo que ignoramos los demás: George Russell.

La afición está loca por verle al volante de una de las dos flechas de plata, pero esa misma afición sospecha que Hamilton lo tiene vetado en su equipo, no quiere nadie que le haga sombra, no quiere convertirse en el Bottas de Mercedes; y es natural. Comprendemos al campeón, comprendemos su inseguridad de la que ha dado muestras muchas veces, a pesar de la fachada de rey del mambo, desafiante, chulo y bravucón.

No sería raro que Hamilton para fichar por dos temporadas como ha hecho, hubiese exigido que su compatriota siga dos años atado a la cadena de Williams.

Pero Russell sigue sonriendo, sigue diciendo que él está seguro de que en los próximos dos años seguirá teniendo un motor Mercedes. Esa ironía inglesa, porque los William también llevan motor Mercedes, claro.

Presume también de que en Mercedes siempre la han cuidado, le han prometido que si hace su trabajo bien antes o después tendrá su oportunidad. Incluso parece haberse mentalizado, encontrado fuerzas para agachar la cabeza y esperar,

Y si no se hace justicia y en el 2022 no le suben al primer equipo, antes o después le subirán.

Es mucho más joven que Hamilton. Y esa es su baza final. Por mucho que aguante Ham Jaimito en la Fórmula 1, y no aguantará tanto si este año no gana el mundial, él va a estar allí esperando su momento. No va a hacer lo que hizo Daniel Ricciardo y marcharse de Red Bull a un equipo sin posibilidades de ganar.

George Russell tampoco se habría ido de Red Bull, habría conseguido de un modo u otro vencer o al menos igualar a Max Verstappen.

La afición sigue rezando para verlo al volante de un coche ganador, pero él se limita a sonreír británicamente, a dejarse querer; que el mundo vea cómo le sonríe Toto Wolff delante de las cámaras de televisión.

Tigre Tigre.