El candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, pidió ayer que “todos los progresistas y todos los demócratas votemos para parar el Gobierno de Colón”. Además aseguro que la política de vivienda es “absolutamente decisiva” y por ello reiteró su compromiso de “no se pueda vender desde los municipios ninguna vivienda pública a fondos de inversión y fondos buitre, sino que las viviendas públicas sean viviendas sociales” y de “iniciar la construcción de 15.000 viviendas para alquiler con precios asequibles” en Madrid.

En este sentido, Gabilondo ha puesto en valor la decisión del Gobierno de ampliar tres meses más las medidas en materia de alquiler y desahucios para colectivos vulnerables, tal y como ha avanzado esta mañana el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios en Arganzuela, el candidato ha anunciado que mañana presentará su programa de Gobierno para la Comunidad de Madrid, con 300 iniciativas para dos años”. Un programa que- según explicó- “se inscribe en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, inscribiéndose a la vez en el proyecto europeo”.

Precisamente, Gabilondo explicó que ese Plan de Recuperación plantea “apoyar económicamente la rehabilitación de viviendas para que puedan tener unas condiciones energéticas sostenibles y una asequibilidad adecuada en la sostenibilidad”. En este sentido, calculó que “para Madrid esto podría suponer la rehabilitación de unas 521.000 viviendas”.

Tu libertad es ir a votar

Gabilondo se refirió también al nuevo lema que aparece desde hoy en la nueva lona desplegada en la Plaza de Callao, en la que puede leerse: Tu libertad es ir a votar, si no puedes ir, vota por correo. “Se trata de que cada uno vote en conciencia, según sus propias convicciones, según su manera de sentir, de vivir”. Voten a quien consideren que deben votar, pero voten”, porque “es imprescindible que votemos masivamente para dar respuesta a la situación en Madrid”.

“Que todos los progresistas y todos los demócratas votemos para parar el Gobierno de Colón”, reclamó. Así, destacó que “no queremos la ultraderecha en Madrid, queremos progreso, queremos bienestar, queremos prosperidad para Madrid”.

Asimismo, criticó que se planteen estas elecciones “en términos fascismo, comunismo, libertad…”, porque lo fundamental para los socialistas es “afrontar y resolver los problemas de la ciudadanía».

Debates

En relación con los debates electorales, Gabilondo aseguró ver bien que Ayuso “empiece por ir al debate de Telemadrid”, pero recordó que hay más debates organizados. “Vayamos a debatir y no insulte ni descalifique al presidente del Gobierno, ni al Partido Socialista, ni a mí, porque lo que hay que hacer es debatir los programas, los proyectos, decir qué ideas tiene para Madrid y que delante de los ciudadanos podamos compartir cuáles son las propuestas para resolver los problemas para la ciudadanía”. En definitiva, “la libertad para debatir no la libertad para insultar. La libertad para vacunarnos no la libertad para contagiarnos”, sentenció.

Datos de la pandemia

Respecto a los datos de la pandemia de la Covid-19 en Madrid, Gabilondo ha apuntado que la incidencia acumulada se sitúa en 347 personas por cada 100.0000 habitantes, mientras en el resto de España es de 200. Además, en los últimos 7 días han fallecido 78 persona, “que son el 29% de los fallecidos”.

Frente a esta situación “grave”, la respuesta es “vacunar, vacunar y vacuna” y “hacerlo sin temor, con confianza, sabiendo que es nuestra gran esperanza para luchar contra el virus”, concluyó.