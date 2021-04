El candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo en una entrevista en Tele 5, ha mostrado cuáles son sus ejes principales para afrontar la campaña de estos comicios y ha asegurado que “a mí no me llevan la campaña y saben que no soy tan fácil de llevar”.

Gabilondo ha dejado muy claro que su idea “es que Madrid en estos dos años no se deben tocar los impuestos, no voy a subir la fiscalidad”.

Ángel Gabilondo interviene en un acto con jóvenes Foto: J.L.

Yo estoy por Madrid

“Entiendo que el presidente del Gobierno tome posiciones sobre aspectos decisivos de la política nacional”, ha comentado. “Otra cosa es que la gente quiera polarizar entre el presidente y Ayuso. Yo estoy por Madrid, quiero ser presidente de la comunidad y no estoy en otras cosas”, ha resaltado el candidato socialista.

No voy a subir la fiscalidad

“El Gobierno de la nación hace políticas para la nación y yo lo respeto. Pero yo estoy por Madrid, mi idea es que Madrid en estos dos años no se deben tocar los impuestos, no voy a subir la fiscalidad», ha comentado. “No voy a subir ni un euro más en impuestos a los madrileños”, ha enfatizado.

Pactos con Unidas Podemos



Ante la posibilidad de pactar con el líder de Unidas Podemos, Gabilondo, ha dicho: “Si me hablan de cosas que luego no tienen remedio… pero las cosas que tienen remedio es que Madrid necesita un Gobierno de progreso, de centro”.

Sobre Pablo Iglesias, Gabilondo ha añadido que “no quiero extremos ni extremistas, no estoy de acuerdo con los términos de Iglesias en estas elecciones, que si fascismo… quiero hablar y resolver los temas de los ciudadanos”.



“Hago una llamada a los madrileños que no queremos extremismos, queremos sensatez y resolver los problemas […] un Gobierno progresista” y ha calificado al gobierno de Ayuso, “como uno que era fallido y estéril”, ha explicado.

“Las cosas se hacen porque hay unas elecciones y los ciudadanos eligen por su voluntad”, ha proseguido Gabilondo. “En Madrid, nosotros no vamos a seguir el modelo que se haya hecho en ningún lugar, vamos a hacer el modelo por y para Madrid”, ha recalcado.

Hostelería

El candidato socialista, Ángel Gabilondo, asegura que “no habría cerrado, pero habría planteado unas restricciones claras. Creo que en la hostelería lo que hay que hacer es que en lugares con incidencia de 300 casos hay que adelantar el toque de queda».



“No se debe hacer ninguna restricción a la hostelería que no vaya acompañada de ayudas económicas”, ha concluido el candidato socialista.