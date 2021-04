El candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha afirmado sobre el levantamiento del cierre perimetral, en Onda Cero que le suena “a una estrategia de ser una comunidad reacia a un proyecto de país. No puede llamarse libertad a la libertad de contagiarse. Me espanta la expresión de turismo de borrachera, o el desmadre. No han venido mucho, pero han venido muy especiales.

Gabilondo a firmado que: “Si se levanta el cierre perimetral en mayo. Hay que entender que estamos en un país articulado y trabajar coordinada y conjuntamente”. Que se haga lo que decidamos conjuntamente, en el Consejo Interterritorial. “Hay que asumir las medidas de precaución tomadas por el Consejo Interterritorial. Hay que tener disciplina de país”, ha destacado.

Vacunación en los centros de salud

El candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha vuelto a insistir en que “la estructura natural de la vacunación es que se haga en los centros de salud, por la proximidad. En una comunidad tan grande, que esté todo tan centralizado es un error. Yo hubiera empezado a vacunar en los centros de salud, y luego grandes instalaciones”.

Sobre la vacuna con AstraZeneca

Ángel Gabilondo, Sobre la vacuna con AstraZeneca ha considerado que las autoridades sanitarias están en un proceso de incertidumbre. Aunque es segura, parece que hay casos con efectos que no se acaba de saber las causas. “Ha sido una medida de precaución, en el Consejo Interterritorial. Cuando se toman decisiones de precaución, hay que asumirlas”.



Vacuna rusa Sputnik

Sobre la vacuna rusa Sputnik ha considerado que “las conversaciones con las farmacéuticas son normales, espero que sean normales en quien gobierna. Otra cosa es que se hagan cosas al margen de la estrategia europea de vacunas. Si estuviera homologada la compraría si el sistema nacional de salud hubiera hecho una compra generalizada. Tenemos que tener disciplina, una disciplina de país, para generar confianza. Lo que va por libre me parece un error”.

Considero un error que Cs repita coalición con el PP

El candidato del PSOE considera un error que Ciudadanos quiera negociar con el PP. ¿Por qué ha convocado elecciones Ayuso? Porque eso no ha ido bien. Ha resultado mal para Madrid. Volver a las andadas me parece un error. No me dirijo solo a Cs, me dirijo a los votantes. Reiterar lo que ha pasado, es un error. Además, se han presentado a las elecciones para fortalecer la unión con Vox. El PP en Madrid tiene una singularidad extraña, no es así en otras comunidades”, ha concluido.