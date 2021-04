Ángel Gabilondo aseguró este martes que quiere ser “el presidente que recupere la esperanza, la concordia y la convivencia en Madrid”. En el acto ‘Palabra, Danza y Música para combatir el Odio y la Mentira’, celebrado en la sede de Ferraz, el candidato socialista a la presidencia madrileña señaló que “la única alternativa” al gobierno de Ayuso con Vox, “es un gobierno progresista liderado por el PSOE”. “En el Gobierno de Madrid no queremos a Vox, ni las ideas de Vox que blanquea y extiende Ayuso”, afirmó. El próximo 4 de mayo, “debe vencer la esperanza”.

Llegó el PP.

Primero arrancaron los nombres.

2.937 nombres de represaliados del franquismo.

Y de nuevo, al silencio. ⚠️ ¡Por ahí se empieza! ⚠️



Un país sin memoria es un país abocado a caer en la oscuridad.



🌹 @equipoGabilondo

#DemocraciaFrenteAlMiedo pic.twitter.com/9zKW3csUZl — PSOE (@PSOE) April 27, 2021

Unas elecciones en las que “la democracia debe vencer al odio, la intolerancia y el miedo”. “Debemos vencer al extremismo de la ultraderecha con la que quiere gobernar el PP. Debemos vencerlo en las urnas y con la palabra”, ha insistido. Y lograr que se abra “la luz frente a la oscuridad”, en una región en la que en los últimos días cuatro personas con cargos públicos han recibido amenazas de muerte.

⚠️¡Se empieza❌blanqueando la violencia. !⚠️



El #4M, la democracia debe vencer al odio y al miedo.



Señora Ayuso: ni usted ni Vox.

La única alternativa a su Gobierno con Vox es un Gobierno progresista liderado por el #PSOE 🌹🌹🌹



🌹 @equipoGabilondo#DemocraciaFrenteAlMiedo pic.twitter.com/U3HX6jKo2m — PSOE (@PSOE) April 27, 2021

“El clima del odio nos afecta a todos, también a los más vulnerables”, ha recordado Gabilondo, para quien “sólo un Gobierno progresista liderado por el PSOE puede frenar esta espiral y volver a centrarnos en la vacunación, la recuperación económica y la reconstrucción social para no dejar a nadie atrás”.

¡Aquí no sobra nadie!

Necesitamos un Gobierno progresista liderado por el PSOE. ✊



Aquí ninguna persona es ­ilegal.

Y los DDHH son universales.



🗳️ Acabemos, el #4M, con este despropósito.

Una democracia no puede permitirse esto.



🌹 @equipoGabilondo

#DemocraciaFrenteAlMiedo pic.twitter.com/RRJq5ObOXE — PSOE (@PSOE) April 27, 2021

A juicio del candidato socialista “el señalamiento al adversario debe acabar”. “Lo decimos sin crispación, serenamente, pero con toda contundencia: ese no es el camino, el camino es un Gobierno progresista que una a Madrid de nuevo”. “Aquí no sobra nadie. De aquí no se expulsa a nadie, aquí no se criminaliza a nadie, aquí no se amenaza a nadie«, remarcó.

Quiero presidir un Gobierno progresista, serio y honesto.



👉 Ley de igualdad de trato y no discriminación en la CM

👉 Recuperar las “Aulas Enlace”

👉 Reconocer la diversidad cultural

👉 Reforma del Foro Regional de la Inmigración



🌹 @equipoGabilondo#DemocraciaFrenteAlMiedo pic.twitter.com/Ro3NaeOTwo — PSOE (@PSOE) April 27, 2021

En un acto en el que han participado representantes de colectivos de migrantes, Gabilondo ha desgranado algunas de las propuestas para esta población de más de medio millon de personas que vive y trabaja en Madrid, realizando “una labor insustituible”, y que con el PSOE dejará de estar “huérfana de protección y de derechos”.

La población migrante no puede estar huérfana…

De medidas, de propuestas, de protección, de derechos.



Tienen los mismos derechos.

Tienen derecho al voto.

No os vayáis. ¡Esta es vuestra casa!



🙌Hagámoslo por Madrid 🙌🤝🫂



🌹 @equipoGabilondo

#DemocraciaFrenteAlMiedo pic.twitter.com/F6jHJqg2H9 — PSOE (@PSOE) April 27, 2021

Así, se refirió a la medidas como la recuperación de las ‘Aulas Enlace’ para que la inmersión de los alumnos sea mucho más eficaz; la elaboración de una ley de igualdad de trato y no discriminación en el ámbito competencial de la Comunidad; la reforma del Foro Regional de la Inmigración para reconvertirlo en un Consejo Madrileño de las Migraciones, o la potenciación de programas y planes integrales de mediación social e intercultural, así como programas de desarrollo cultural comunitario a través de los distintos ayuntamientos que conforman nuestra región.

El PSOE va a impedir que sigan extendiéndose el odio y la violencia. Va acabar con la discriminación.

🙋‍♀️ Aquí no sobra nadie. 🙋



La población migrante es una población imprescindible y necesaria.

Acabaremos con la discriminación.



🌹 @equipoGabilondo

#DemocraciaFrenteAlMiedo pic.twitter.com/wMOJ9sDl17 — PSOE (@PSOE) April 27, 2021

HANA JALLOUL

También tomó la palabra la número dos de la candidatura socialista, Hana Jalloul, quien ha afirmado a los colectivos presentes que “hoy, más que nunca, Madrid os pertenece”, y que “esta tierra es más grande con vosotros y vosotras habitándola, llenándola de vida, de acentos y melodías diversas, que tanto daño hacen a aquellos que aspiran a tener, ya no un Madrid, sino una España gris y uniforme”.

No les molesta la diversidad de acentos… Si vienen a servir.

⚡ Lo que les molesta es que PROGRESEN.



Si os preguntan por qué hay que votar al #PSOE🌹 el #4M, decidles:



PORQUE CREO EN EL PROGRESO ✊



🌹 @jalloul_hana

#DemocraciaFrenteAlMiedo pic.twitter.com/W93EgRBzjd — PSOE (@PSOE) April 27, 2021

Jalloul ha señalado que los socialistas van a alzar la voz por todos los migrantes que llegan a nuestro país, independientemente de lo que traigan en sus bolsillos y, frente a los mensajes racistas de la ultraderecha, subrayó que “hay que cambiar la vergüenza de bando”. La vergüenza –dijo- “es del que criminaliza, es la ausencia de empatía, de compasión, de principios; la vergüenza es el racismo y la aporofobia. No la de venir a buscar una vida mejor, que es un derecho y no una vergüenza”.

Queremos que el ascensor social funcione a pesar del color de piel.



👉 Madrid será más rica, culta y viva cuando las derechas dejen de mirar con DESPRECIO a los barrios del sur.



Señora Ayuso, en #Madrid no se vive: se SOBREVIVE‼️



🌹 @jalloul_hana

#DemocraciaFrenteAlMiedo pic.twitter.com/sMbWoo6arj — PSOE (@PSOE) April 27, 2021

En el acto, moderado por la secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad del PSOE-M y candidata a la Asamblea, Silvia Buavent, también intervinieron Gloria Ríos, presidenta de la Asociación San Martín de Porres y secretaria de Migración en la agrupación socialista de Moncloa-Aravaca, y Marisol Herreño, vicepresidenta de Red de Mujeres Latinas y del Caribe y secretaria de Diversidad de la agrupación de Getafe.

🌍 Las migraciones fueron y serán parte de la historia de la humanidad. No cesarán como tampoco lo hará el mundo.



Nos queda la PALABRA.

Nos queda vuestro voto para llenar las URNAS🗳️



❤️ Y para decirles bien alto que esta es tu CASA.



🌹 @jalloul_hana

#DemocraciaFrenteAlMiedo pic.twitter.com/SaibwX9cnp — PSOE (@PSOE) April 27, 2021

🤝Hoy estamos aquí para celebrar la diferencia.



La población migrante nos hace más ricos.

Todos somos iguales. Solo nos diferencia el lugar de dónde venimos.



🌹 @SBuabentV #DemocraciaFrenteAlMiedo pic.twitter.com/25pOCYHr03 — PSOE (@PSOE) April 27, 2021